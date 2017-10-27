Land Rover Discovery стал кухней на колесах для Джейми Оливера

Land Rover Discovery стал кухней на колесах для Джейми Оливера

Land Rover

Телезвезда и шеф-повар Джейми Оливер (Jamie Oliver) вместе с компанией Jaguar Land Rover создали уникальную кухню на колесах, чтобы подчеркнуть невероятную универсальность Land Rover Discovery пятого поколения. Автом обиль, оборудованный специально для именитого повара, включает мультиварку, барбекюшницу, аппарат по приготовлению мороженого, диспенсер для оливкового масла и даже маслобойку, позволяющую взбивать масло во время поездки.



Источник:
Jaguar Land Rover Россия
Дата:
7 ноября 2017 г.
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