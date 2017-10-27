Экспедиция обладателей стипендии Land Rover и Королевского географического общества 2017 года в Иорданию

Land Rover

Россия, Москва, 27 октября 2017 года — Тысячи школьников смогут увидеть Иорданскую пустыню и узнать о местных методах добычи и сохранения воды, благодаря уникальной экспедиции Land Rover Discovery.

Внедорожники Discovery, специально подготовленные для экспедиции, поддержат обладателей стипендии Land Rover 2017 года, распределяемой под руководством Королевского географического общества в Великобритании. Экспедиция «Water Diaries’» («Дневники воды») пересечет одну из самых засушливых стран мира, чтобы выяснить, как местные жители распоряжаются малыми запасами драгоценной влаги.

11 учеников католической школы Святого Петра в британском Солихалле проводили в экспедицию команду из трех человек во главе с учителем географии Фергалом О’Нуалленом (Fearghal O’Nuallain). Школьники будут следить за регулярными прямыми эфирами О’Нуаллена в рамках уроков географии.

Фергал О’Нуаллен, глава экспедиции: «Discovery станет жизненно важным фактором как для успеха нашей миссии, так и для нас самих. Мы собираемся пересечь огромные просторы песчаных дюн и каменистых территорий Иордании, при этом обладая всем необходимым. Нам нужен не просто транспорт. Специально для экспедиции был подготовлен Discovery, который станет нам и крышей над головой, и лабораторией, и вещательной студией на протяжении четырех недель».

Также в экспедицию отправятся доктор Шэйн МакГиннесс (Dr Shane McGuinness) и режиссер-документалист Темучин Доран (Temujin Doran), который планирует организовывать еженедельные прямые эфиры для юных географов на официальном сайте проекта www.thewaterdiaries.com . Чтобы помочь команде в этом непростом деле, подразделение Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations создало уникальную версию Discovery.

Багажник, установленный на крыше автомобиля, позволит перевезти все вещи, необходимые в экспедиции, а пара тентов укроет камеру от света, песка и пыли. В темное время суток система освещения позволит видеть даже мельчайшие детали труднопроходимого бездорожья. Система подзарядки аккумулятора и преобразователь мощности обеспечат постоянную работу аппаратуры, а перегородка багажного пространства сохранит груз от повреждений даже во время сильной тряски. В рамках экспедиции будут осуществляться дополнительные поставки топлива и воды.

Марк Кэмерон (Mark Cameron), Jaguar Land Rover Experiential Marketing Director: «Партнерство с Королевским географическим обществом очень важно для нас: так мы вносим вклад в развитие исследовательской деятельности и образования.

Land Rover Discovery — один из самых проходимых внедорожников в мире, так что все наши усовершенствования были направлены на реализацию специальных требований. Мы увеличили погрузочный объем автомобиля, емкость аккумулятора, а также оснастили Discovery тентами для укрытия от жары и палящего солнца. Это позволит команде жить, работать и вести эфир в комфортных условиях, невзирая на климат».

Стипендия Land Rover и Королевского географического общества существует уже 10 лет. Новейшему Discovery пятого поколения предстоит столкнуться с суровой местностью Иордании, так что команда прошла всестороннюю подготовку к этому путешествию.

Члены экспедиции под присмотром инструкторов Land Rover Experience познакомились со всеми внедорожными возможностями Discovery, включая систему Terrain Response 2. Усовершенствованная технология автоматически подстраивает автомобиль к любой поверхности, что позволяет ему без особых усилий справляться с мокрой травой, щебнем, снегом, грязью, песком или каменистой почвой.

В течение месяца команда планирует изучать как племена бедуинов находят и перевозят воду в районе Вади-Рам. Они проведут четыре дня среди кочевников и поживут на ферме, где используются древние и современные технологии, которые обеспечивают жителей одного из самых засушливых мест планеты всем необходимым. Также команда встретится с экспертами, которые пытаются спасти от вымирания аравийских ориксов — близких родственников антилоп.

Путешествие в Иорданию нельзя считать полноценным, если вы не посетите город Петра. Здесь команда встретится с археологами, которые проводят работы на объекте Всемирного наследия. От этой древней цивилизации Discovery доставит участников экспедиции к опреснительному заводу в заливе Акаба, соединенному напрямую с Красным и Мертвым морями. Этот инфраструктурный объект может обеспечить водой весь регион.

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