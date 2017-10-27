Победители Volkswagen Junior Masters 2017

Volkswagen

24 октября 2017 года в Москве состоялась финальная игра футбольного турнира Volkswagen Junior Masters. В борьбе 16 команд победителем стала команда «Чертаново» из Москвы, которую курирует дилерский центр «Немецкий Дом». Юные футболисты, прошедшие Национальный отборочный этап, получат уникальную возможность представить Россию на Международном чемпионате Volkswagen Junior World Masters, который пройдет в 2018 году.

Второе место в турнире заняла команда «Академия Краснодар» (дилерский центр «Юг Авто»), а замкнула тройку лидеров воронежская команда «Факел» (ДЦ «Автомир»). Всего за победу боролись 16 команд из 14 городов России.

На протяжении турнира марка Volkswagen организовывала для его участников развлекательные и обучающие мероприятия: мастер-классы, встречи с известными игроками, тренерами, ветеранами спорта. В церемонии открытия принял участие легендарный Олег Романцев, самый титулованный тренер в истории чемпионатов России по футболу, обладатель 8 чемпионских званий. Финальные игры прошли на современном крытом манеже «РЖД Арена» в Москве. В награждении победителей принял участие Валерий Карпин, заслуженный мастер спорта и один из лучших футболистов в истории сборной России. Все команды были обеспечены формой бренда Nike, предоставленной компанией СпортDепо.

Чемпионат Junior World Masters проводится при поддержке марки Volkswagen и ее официальных дилеров в более чем 20 странах. Он является одним из крупнейших и самых популярных юношеских футбольных турниров для мальчиков в возрасте до 13 лет. Матчи регламентируются правилами FIFA и признаны Немецким футбольным союзом (DFB). В 2018 году команды со всего мира соберутся на международный финал, который пройдет в преддверии Чемпионата мира по футболу.

Выдающиеся игроки и команды Volkswagen Junior Masters были отмечены индивидуальными наградами:

Лучший нападающий — Саласин Петр (ФК «Факел», Воронеж, Дилерский центр «Автомир»)

Лучший защитник — Куликов Сергей («Академия Краснодар», Дилерский центр «Юг Авто»)

Лучший вратарь — Веселов Данил (ФК «Чертаново», Москва, Дилерский центр «Немецкий Дом»)

Приз «Организатору атаки» — Баровский Мурад, полузащитник («Академия Краснодар», Дилерский центр «Юг Авто»)

Лучший игрок турнира — Кисляк Матвей (ФК «Чертаново», Москва, Дилерский центр «Немецкий Дом»)

Лучший футбольный тренер — Коваленко Виктор Викторович («Академия Краснодар», Дилерский центр «Юг Авто»)

Приз «За волю к победе» — ФК «Факел», Воронеж, Дилерский центр «Автомир»

Приз зрительских симпатий — «Башавтоком», Уфа, Дилерский центр «Башавтоком Уфа»

Приз за лучшую разницу мячей — ФК «Чертаново», Москва, Дилерский центр «Немецкий Дом»

Полная информация о турнире Volkswagen Junior World Masters доступна на официальной странице: www.juniormasters.com .

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