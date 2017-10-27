Новый C4 Cactus: ультракомфортный хэтчбэк с уникальным стилем

Citroen

Citroen представляет новый компактный хэтчбэк C4 Cactus. Автомобиль получил множество передовых технологий, расширенную линейку двигателей, сохранив при этом традиционно высокий уровень комфорта и лучшие наработки компании. Внешний дизайн C4 Cactus — стильный и смелый, продолжает лучшие традиции Citroen. В салоне автомобиля водитель и пассажиры погружаются в атмосферу спокойствия и удобства. C4 Cactus стал первым автомобилем в Европе, оснащенным системой подвески Progressive Hydraulic Cushions (PHC) с гидравлическими ограничителями хода и инновационными сиденьями Advanced Comfort. Благодаря этим нововведениям, C4 Cactus является передовым в сегменте ультракомфортных хэтчбэков. Автомобиль поступит в продажу в Европе в первом квартале 2018 года.

После запуска хэтчбэка C3 в 2016 году, а также C3 Aircross и C5 Aircross в 2017 году компания Citroen продолжает расширять модельный ряд и представляет миру новый компактный хэтчбэк C4 Cactus. Автомобиль стал одним из лучших представителей своего сегмента, благодаря сочетанию яркого облика и непревзойденного комфорта. Помимо прочего, C4 Cactus получил 12 систем активной безопасности, инновационные технологии, а также широкую линейку двигателей и впечатляющий дизайн.

Новый C4 Cactus стал первой моделью в Европе, оснащенной подвеской с гидравлическими ограничителями хода, благодаря чему автомобиль гарантирует своим владельцам яркие впечатления от поездки, а инновационные сиденья Advanced Comfort, превосходный уровень комфорта.

Хэтчбэк с уникальным стилем: яркий и смелый дизайн

Выразительная передняя часть и светодиодные LED-фары эффектно подчёркивают уникальный стиль нового C4 Cactus. Пропорциональные и четко выверенные черты автомобиля формируют гармоничный облик. Колесная база длиной в 2,6м и короткие свесы делают Cactus компактным представителем своего сегмента. C4 Cactus предлагает более 30 комбинаций оформления экстерьера: гамма из девяти цветов и четырёх вариантов окраски «Color Packs», позволяет владельцам создать автомобиль на свой вкус.

Ультракомфортный хэтчбэк: новый уровень, доступный каждому

Новый C4 Cactus выводит комфорт в салоне автомобиля на совершенно новый уровень. Впервые на автомобиле Citroёn устанавливаются сиденья Advanced Comfort. Благодаря широким мультимедийным возможностям каждая поездка станет максимально насыщенной, а высокопроизводительные и эффективные двигатели подарят владельцам настоящее удовольствие от вождения.

Линда Джексон, президент Citroen: «Бренд Citroen поставил перед собой цель стать синонимом комфорта. Наш модельный ряд развивается, позволяя предлагать клиентам ещё более совершенные автомобили. Новый C4 Cactus , оснащённый подвеской с прогрессивными гидравлическими ограничителями поможет предоставить автолюбителям продукт, полностью соответствующий запросам нового времени».

Элегантное оформление

Новый C4 Cactus сохраняет уникальную сущность оригинальной модели, но претерпел заметные изменения в соответствии с современными тенденциями. Автомобиль получил более выразительную переднюю часть с LED-фарами дневного света. В задней части также присутствует светодиодная оптика с эффектом объемного освещения. На боковинах нового C4 Cactus расположены защитные накладки Airbump.

Компактный и просторный

Благодаря оптимизированной архитектуре и колесной базе 2,6 м в автомобиле места хватит всем пассажирам. Свесы стали меньше, а компактные габариты (4,17 м в длину и 1,71 м в ширину) возвращают C4 Cactus к виду оригинальных хэтчбэков, предлагая просторный салон и универсальность эксплуатации в городе.

Органичный и элегантный дизайн

Плавные линии C4 Cactus полностью сочетаются с узнаваемым стилем Citroen.

Фары и дневные ходовые огни имеют оформлены в стиле других моделей Citroen. Высокотехнологичная оптика LED DRL дополняет яркий стильный облик нового автомобиля. В другом варианте дизайна противотуманные фары могут быть украшены декоративной вставкой. И завершает внешний вид передней части хромированный молдинг, подчеркивающий решетку радиатора.

Верхнюю часть автомобиля образует так называемая «парящая крыша». Продолжая передние стойки, окрашенные в цвет gloss black, она изящно переходит в заднее стекло, нижнюю линию которого подчеркивает эмблема Cactus. По желанию на крыше можно установить стильные рейлинги.

Новые задние фонари со светодиодами дополняют современный облик C4 Cactus . Как и на последних моделях Citroen, форма оптики легко узнаваема и сразу привлекает внимание. Широкие фонари переходят на багажную дверь автомобиля, визуально увеличивая его ширину.

Интерьер

Интерьер нового C4 Cactus сохраняет все преимущества оригинальной модели, которая является подлинным образцом внутренней отделки автомобилей Citroen. Салон предлагает водителю и пассажирам комфорт и удобство во время поездки. Ультракомфортный хэтчбэк погружает владельцев в современную, элегантную и непринужденную атмосферу, неизменную вне зависимости от обстоятельств.

C4 Cactus получил модернизированную панель приборов, на которой располагается цифровая панель, отображающая всю необходимую информацию об автомобиле. Интерфейс позволяет водителю удобно управлять нужными функциями и оставаться на связи, кнопки и переключатели располагаются вокруг 7-дюймового дисплея. Простота линий салона создают в нем атмосферу уюта.

Водитель и пассажиры могут по-настоящему насладиться комфортом и вместимостью C4 Cactus благодаря панорамной стеклянной крыше с технологией защиты от высоких температур. Конструкция свободно пропускает свет, но отсеивает отблики и ультрафиолетовые лучи.

Панель приборов и дефлекторы воздуховодов отделаны черными вставками gloss black, которые сочетаются с хромированными акцентами кнопок на дверных панелях, под приборной панелью, в нижней части руля и вокруг бардачка Top Box.

Персонализация

Владельцы нового C4 Cactus могут сами создать элегантный экстерьер по своему вкусу, благодаря выбору из, более, чем 30 комбинаций внешней отделки. Палитра из девяти тонов подчеркивает индивидуальность автомобиля: среди вариантов есть как классические (Polar White, Obsidian Black, Platinum Grey и Cumulus Grey), так и оригинальные (Sport Red, Tapenade Grey, Emerald Blue, Pearl White, Deep Purple).

Для клиентов, которые хотят сделать свой автомобиль исключительным, доступны четыре стильных дизайнерских пакета отделки: Glossy Black, Silver Chrome, Anodised White и Anodised Deep Red. Цветовые акценты играют на контрасте с цветом кузова, аккуратно подчеркивая выразительные черты дизайна.

Для большей персонализации клиенты могут выбрать из пяти вариантов колесных дисков: серые или черные 16-дюймовые SQUARE, черно-алюминиевые и бело-алюминиевые 17-дюймовые CROSS. Последние два варианта выполнены в двух тонах, что придает им более оригинальный вид.

На новом C4 Cactus доступны пять элегантных вариантов интерьера:

Стандартный: современный салон с сиденьями, обитыми тканью Mica Grey, серым щитком приборов, серыми подлокотниками и цветными декоративными элементами на дверях.

Metropolitan Red: сиденья обиты тканью Beige Silica, верхние части спинок отделаны красными декоративными элементами, повторяющимися на дверях и бардачке Top Box . Изюминку интерьеру придают темно-красный щиток приборов и бежевые подлокотники.

Wild Grey: сиденья обиты тканью Grey Silica, верхняя часть спинок отделана серыми цветовыми элементами, щиток приборов, подлокотники и бардачок Top Box так же выполнены в сером цвете.

Hype Grey: изысканный вид салона дополняется сиденьями, обитыми кожей Black Grained. Щиток приборов, подлокотники и бардачок Top Box выполнены в сером цвете.

Hype Red: интерьер выглядит исключительно изящно, благодаря кожаной обивке Beige Nappa, верхняя часть спинок сидений отделана темно-красными декоративными элементами из материала Alcantra, щиток приборов выполнен в темно-красных тонах, а подлокотники и полосы на дверях и бардачке Top Box — в бежевом цвете.

Первый в Европе: подвеска с гидравлическими ограничителями хода (PHC)

C4 Cactus стал первым автомобилем в Европе, который получил подвеску с гидравлическими ограничителями хода (PHC) — инновационную технологию Citroen, которая будет применяться на всей линейке бренда. Опыт Citroen в этой области неоспорим: на протяжении 98 лет компания совершенствовала инженерные разработки, внедряя инновационные идеи. Сегодня Citroen предлагает систему подвески, которая повышает удовольствие от езды.

В разработке Progressive Hydraulic Cushions было задействовано около 20 запатентованных технологий. Если в классической подвеске применяются амортизатор, пружина и механический ограничитель хода, то в новой подвеске Citroen с каждой стороны дополнительно используются два гидравлических ограничителя — ограничитель хода отбоя и хода сжатия. Благодаря этому подвеска работает в два этапа, чтобы соответствовать индивидуальному стилю управления автомобилем.

При сжатии и незначительном ходе отбоя вериткальные движения контролируются пружиной и амортизатором , а гидравлические ограничители не используются. Однако их наличие позволило инженерам расширить диапазон вертикальных перемещений кузова, что создает эффект «ковра-самолета» — ощущение, что автомобиль буквально «летит» над неровностями дороги.

При сжатии и значительном ходе отбоя пружина и амортизатор работают вместе с гидравлическими ограничителями, постепенно замедляя перемещение. Это позволяет избежать резкой остановки в конце хода. В отличие от классического механического ограничителя, который поглощает энергию, но затем частично возвращает её, гидравлика поглощает и рассеивает энергию. Благодаря этому, явление «отскока» отсутствует.

Это инновационное техническое решение обеспечивает владельцев C4 Cactus невероятным комфортом, сохраняя при этом отличную управляемость и удовольствие от вождения.

Сиденья повышенной комфортности

Для большего комфорта все передние сиденья обновленного C4 Cactus изготовлены с применением высокоплотных материалов набивки. Они исключают неудобство водителя и пассажиров даже во время многочасовых поездок и не теряют своих свойств, спустя годы эксплуатации.

Кроме того, в новом C4 Cactus доступны три варианта отделки (Metropolitan Red, Wild Grey, Hype Red) для сидений Advanced Comfort. Подушки передних кресел и заднего дивана стали толще на 15 мм, что делает их еще удобнее и комфортабельнее.

Набивка сидений выполнена с фирменным профилем, который дополняется такими же графическими компонентами, как и на обновленных моделях C3, C3 Aircross и C5 Aircross.

Широкие сиденья и улучшенная поддержка спины делают каждую поездку максимально комфортной. Для переднего ряда доступна регулировка высоты, а для водительского кресла доступна корректировка поясничного отдела.

Ксавье Пежо, директор по планированию продуктов Citroen: «На обновленном C4 Cactus есть ряд нововведений, которые в дальнейшем будут использоваться на других новых моделях. Автомобиль обзавелся двумя эксклюзивными разработками: подвеской с гидравлическими ограничителями хода и сиденьями Advanced Comfort. Они позволяют достичь нового уровня комфорта».

Шумоизоляция

Высококачественная шумоизоляция достигается за счет увеличенной толщины лобового и заднего стекол. Кроме того, инженеры использовали утолщённый шумоизоляционный материал для того, чтобы изолировать водителя и пассажиров от внешних шумов и звука двигателя.

Просторный салон

C4 Cactus может похвастать просторным салоном. Благодаря колесной базе длиной 2,6 м пять пассажиров могут комфортно разместиться в новом автомобиле.

Выемки в спинках передних кресел освобождают место для коленей задних пассажиров.

Боковое пространство было увеличено за счет выемок в дверных панелях, которые позволяют удобно расположить руки на длинных подлокотниках из мягких материалов.

Багажник стал еще вместительнее. Задние сиденья складываются в пропорциях 60/40, что расширяет стандартный объем 358 л до 1170 л.

Удобное хранение мелких предметов

C4 Cactus обзавелся целым рядом интересных решений для хранения мелких предметов:

Вместительный бардачок Top Box, который находится перед передним пассажиром, расположен таким образом, что до него без труда может дотянуться и водитель.

В центральной консоли имеются два подстаканника, а также пространство для зарядки смартфона, в которое входят 12-вольтная розетка и USB-порт.

В дверные панели встроены вместительные отсеки

Спинки передних кресел оснащены карманами для журналов, книг и других мелочей .

Технологии для каждодневной эксплуатации

Ежедневную эксплуатацию в автомобиле существенно упрощает целый ряд систем и технологий:

Потолочные светодиоды в передней и задней частях салона освещают автомобиль, что особенно удобно для того, чтобы пристегнуть детей или найти потерянную вещь.

Электрохромное зеркало заднего вида делает ночные поездки комфортнее, защищая водителя от бликов и вспышек фар идущих сзади автомобилей.

Боковые зеркала складываются по нажатию кнопки или после закрытия автомобиля, чтобы избежать повреждений, если водитель припарковался на узкой улице.

Технологии

12 систем активной безопасности

Для помощи водителю новый C4 Cactus оснащен лучшими системами активной безопасности.

Active Safety Brake: снижает риск столкновения с впереди идущим транспортом. Многофункциональная камера в верхней части лобового стекла фиксирует препятствие, например движущийся или припаркованный автомобиль. Система автоматически активирует тормоза на скорости от 5 до 85 км/ч.

Speed Sign Recognition and Recommendation: распознает дорожные знаки и отображает информацию о скоростном режиме на приборную панель. Зафиксированная скорость может также быть параметром для круиз-контроля и ограничителя скорости.

Lane Departure Warning: на скорости выше 60 км/ч распознает любое случайное пересечение дорожной разметки и предупреждает водителя звуковым и визуальным сигналом на приборной панели.

Coffee Break Alert: рекомендует водителю сделать перерыв в поездке после двух и более часов за рулем на скорости выше 70 км/ч.

Driver Attention Alert: оценивает уровень вовлеченности водителя в процесс управления фиксируя отклонения от маршрута и дорожной разметки. Функция работает на скорости выше 65 км/ч.

Blind Spot Monitoring: световой сигнал на боковых зеркалах предупреждает водителя, если в слепой зоне замечен другой автомобиль.

Park Assist: делает маневрирование во время парковки безопаснее.

Reversing Camera: при перестроении камера заднего вида отображает дорожную ситуацию на 7-дюймовом сенсорном экране, чтобы водитель мог отслеживать возможные помехи и другие автомобили.

Hill Start Assist: функция активируется на поверхностях наклоном более 3%, стабилизируя автомобиль на две секунды.

Static Cornering Lights: активирует левую или правую противотуманную фару в зависимости от угла поворота руля. Система функционирует на скорости выше 40 км/ч.

Keyless Access and Start: система позволяет водителю закрыть, открыть или завести автомобиль без ключа. Автомобиль распознает владельца, как только он дотрагивается до ручки двери или багажника своей рукой.

Grip Control: позволяет автомобилю адаптировать движение в любым поверхностям (снег, грязь, песок).

Мультимедиа

Новый C4 Cactus обладает широкими возможностями мультимедиа, позволяющими водителю и пассажирам использовать весь спектр современных технологий.

Функция Mirror Screen, совместимая с Android Auto, Apple CarPlay и MirrorLink, позволяет отображать содержимое экрана смартфона на 7-дюймовый дисплей автомобиля.

Citroen Connect Nav: 3D навигационная система последнего поколения, которая работает с 7-дюймовым дисплеем и поддерживает голосовое управление. Citroen Connect Nav подключается к сервису TomTom Traffic, чтобы водитель мог узнать о загруженности дорог, ближайших сервисных станциях и парковках и погодных условиях. Пользователям также доступна функция, информирующая об опасных участках пути.

Citroen Connect Box с SOS и Assistance Pack: экстренный геолокационный сигнал и помощь при аварии. В случае столкновения или других случаев, требующих немедленной помощи, система вызывает подходящую службу — автоматически или после нажатия кнопки «SOS». Поддержка работает круглосуточно и не требует оплаты.

Двигатели

C4 Cactus доступен с широкой линейкой двигателей. Автомобиль оснащается трехцилиндровыми бензиновыми силовыми агрегатами PureTech, а также дизельными моторами BlueHDi.

Бензиновые: турбированный PureTech 130 S&S работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. PureTech 110, также с турбонаддувом, доступен с 5-ступенчатой механической трансмиссией или 6-ступенчатой автоматической EAT6. Базовая модель оснащется PureTech 82 и механической коробкой передач.

Дизельные: BlueHDi 100 или Blue HDi 100 S&S предлагаются с механическими коробками передач. Осенью 2018 года в продаже появится версия с мотором BlueHDi 120 S&S и автоматической трансмиссией EAT6.

Новый Citroen C4 Cactus

Размеры:

Длина: 4.17 m

Ширина: 1.71 m

Высота: 1.48 m

Колесная база: 2.60 m

Загрузочная способность: 358 l

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