Из Сети в кабину штурмана: в Краснодарском крае состоялся ежегодный квест «АВТО ГОДА»

Краснодарский край принял долгожданный квест «АВТО ГОДА», в котором автолюбители со всей страны вступили в борьбу за суперприз — новый кроссовер Subaru XV.

В начале осени проект «АВТО ГОДА» запустил всероссийское исследование потребительских предпочтений «РЕЙТИНГИ АВТО ГОДА» и объявил открытым национальный кастинг на место штурмана в автопробеге по Краснодарскому краю. В итоге шанс поучаствовать в квесте, протестировать и выиграть впечатляющую новинку — Subaru XV представился счастливчику из многотысячного числа респондентов, а также победителям партнерских акций. Компанию им составили представители СМИ, которые выступили в роли профессиональных пилотов, а также экипаж команды НАШЕго Радио.

Автопробег длился три дня, с 31 октября по 2 ноября. Кроссоверы Subaru XV третьего поколения отправились из Краснодара, проехали Крымск, Новороссийск, Анапу и финишировали в Геленджике. Во время пробега каждый смог испытать готовность Subaru XV к любым дорожным покрытиям: будь то городские улицы, магистрали или трудные участки бездорожья. Идеальное сцепление в дороге было гарантировано фрикционными шинами Continental ContiVikingContact 6. А масло Total Quartz обеспечило дополнительную защиту двигателю.

Участники показали свое мастерство в настоящих мужских увлечениях, организованных компанией Husqvarna: пилили на скорость бревна, кололи дрова, соревновались в меткой стрельбе, продемонстрировали искусство филигранной чистки мойками высокого давления и сушки воздуходувами. Участники квеста подтвердили знание правил дорожного движения и умение управлять автомобилем на трудных дистанциях. В число организаторов конкурсов вошли — Subaru, Continental, банк «Открытие», Total, Husqvarna, РАМК, «НАШЕ Радио».

Победителем автопробега стала команда «555» (Три пятерки) (штурман — Роман Шелехов из Москвы, пилоты — Константин Абдуллаев из автомобильного портала AvtoAvto.ru и Геннадий Дьячук из журнала «За рулем. Кубань»), которая лучше всех читала дорожную карту и точнее всех выполняла задания по маршруту. Роман Шелехов, автолюбитель из Москвы, стал одним из первых в России владельцем нового кроссовера Subaru XV, продажи которого стартовали в конце октября. Пилоты были награждены сертификатами на комплект премиальных шин Continental.

Техническую поддержку командам осуществлял «Русский АвтоМотоКлуб». О том, как экипажи справлялись с непростыми испытаниями, в прямом эфире рассказывали журналисты «НАШЕго Радио». В ноябре на сайте autogoda.ru будут определены три самых ярких репортажа квеста, авторы которых получат денежные призы.

А уже 8 ноября 2017 года состоится презентация результатов всероссийского исследования «РЕЙТИНГИ АВТО ГОДА» в четырех сегментах — «Современные автомобили», «Семейные автомобили», «Надежные автомобили» и «Рабочие лошадки». Исследование даст полноценный ответ, каковы истинные автомобильные предпочтения россиян.

О проекте:

«АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ» — крупнейший автомобильный медийно-исследовательский проект в нашей стране, в основе которого лежит изучение автомобильных предпочтений россиян на внутреннем рынке. Проект включает ежегодную Национальную премию «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ» — самый масштабный по количеству участников автомобильный конкурс в мире; периодический журнал AUTOGODA, основу контента которого составляют тест-драйвы автомобилей, объединенных по классам; уникальный видеопроект «AUTOGODA ДЛЯ НАРОДА», где экспертами выступают автолюбители — участники «АВТО ГОДА»; регулярное исследование «РЕЙТИНГИ АВТО ГОДА». Ежегодно в исследованиях «АВТОМОБИЛЬ ГОДА» принимают участие более миллиона человек. Официальный сайт проекта — www.autogoda.ru .

Проект реализуется совместно с партнерами:

Партнер квеста «АВТО ГОДА»: Шинная компания Continental (ООО «Континентал Тайрс РУС»)

Генеральный партнер: ПАО Банк «ФК Открытие»

Официальный партнер: Моторные масла TOTAL QUARTZ (ООО «ТОТАЛ ВОСТОК»)

Главный приз предоставлен: ООО «Субару Мотор»

Призовой партнер: ООО «ХУСКВАРНА»

Генеральный информационный партнер: «НАШЕ Радио»

Информационные партнеры: Телеканал Авто24, 5 Колесо, Популярная Механика, Cars.ru, Amsrus.ru, Советский Спорт, Kolesa.ru, Carsguru.ru, Autodela.ru, Carscope.ru, Avtoavto.ru, Wroom.ru

Технический партнер: «Русский АвтоМото Клуб»

Квест «АВТО ГОДА» проводится при поддержке агентства «Авторазум».

Анализ и обработка данных: Исследовательская компания Ipsos Comcon.

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