Infiniti впервые представила концепт-кар Prototype 9 вниманию широкой публики на выставке Car Classic 2017 в Калифорнии

Infiniti впервые представила концепт-кар Prototype 9 вниманию широкой публики на выставке Car Classic 2017 в Калифорнии

Infiniti

Пасадина, Калифорния — В минувшее воскресенье в рамках экспозиции Car Classic 2017, организованной знаменитым дизайнерским институтом ArtCenter College of Design, Infiniti представила на всеобщее обозрение уникальный концепт-кар Prototype 9.

Выставка Car Classic служит своеобразным напоминаем, что за каждым великолепным автомобилем стоит, прежде всего, талантливый дизайнер. Именно поэтому экспозиция ArtCenter College of Design стала идеальным местом для публичного дебюта Infiniti Prototype 9 — концепт-кара, история которого началась со смелого эскиза Альфонсо Альбаиса, Вице-президента Nissan департамента Global Design.

«Что если бы Infiniti создавала гоночные автомобили в 40-х годах прошлого века? Что если бы мы захотели представить гоночную формулу с открытыми колесами и эмблемой Infiniti на легендарных японских трассах, таких как „Тамагава Спидвэй“? Как бы она выглядела? — вопрошает сам Альфонсо. — Первые эскизы получились настолько потрясающими, а сама идея показалась всем настолько интересной, что мы просто не могли не построить полномасштабный прототип».

По мере создания Prototype 9 к проекту подключались различные департаменты Nissan и Infiniti. Общими усилиями инженеры, конструкторы и дизайнеры в свободное от основной работы время помогли построить уникальный прототип с электрической силовой установкой — великолепный сплав современных технологий и традиционного ремесленного искусства.

Отдавая честь дизайнерской страсти Infiniti и духу приключений свойственного людям, стоявшим у истоков японского автопрома, потрясающий Prototype 9 пытается представить каким бы мог быть гоночный Infiniti эпохи зарождения автоспорта Страны Восходящего солнца.

Дополнительная информацию об Infiniti Prototype 9:

infinitinews.com

Дополнительная информация об экспозиции ArtCenter Car Classic 2017: www.artcenter.edu

  • Infiniti впервые представила концепт-кар Prototype 9 вниманию широкой публики на выставке Car Classic 2017 в Калифорнии
Источник:
www.infiniti.ru
Дата:
3 ноября 2017 г.
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