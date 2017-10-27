Мировая премьера концепта Mitsubishi e-Evolution. Воплощение новой стратегии компании под девизом «Drive your Ambition»*

Mitsubishi

На 45-м Токийском автомобильном салоне, который откроется для посетителей 27 октября 2017 года, состоялась мировая премьера концепта Mitsubishi e-Evolution, созданного компанией Mitsubishi Motors. Мощный, полностью электрический кроссовер высокого класса был продемонстрирован международной прессе, став воплощением новой стратегии марки, представленной под новым глобальным слоганом «Drive your Ambition». Данная стратегия стала выражением новаторского, активного и прогрессивного образа мышления, необходимого для создания вдохновляющего дизайна и продукта.

Концепт-кар Mitsubishi e-Evolution — технический прототип, иллюстрирующий стратегическое направление развития обновленной марки Mitsubishi Motors, которое объединяет в себе сильные стороны кроссоверов и электрического привода, а также способность интегрировать новые системы для обеспечения сетевой мобильности.

Опираясь на новый принцип, компания Mitsubishi Motors намеревается расширить клиентскую базу, эффективно используя богатое наследие революционных SUV и кроссоверов, отличаюшихся превосходными ходовыми характеристиками и надежностью. Выступая в роли первопроходца на этом рынке, Mitsubishi Motors планирует расширить и ускорить выход на рынок собственных электромобилей. Технологическая оболочка выгодно дополняется глубоко интегрированной системой искусственного интеллекта, возможностями подключения средств связи, оборудованием для бортовых и облачных вычислений.

«Мощный и неординарный»: философия дизайна Mitsubishi Motors

Компания Mitsubishi Motors утвердила принципы дизайна под девизом «мощный и неординарный».

«Мы стремимся предлагать автомобили, которые соответствуют стремлениям наших клиентов, так как обладают выдающимся дизайном в сочетании с высокой мощностью, аутентичностью и тщательно продуманными функциональными возможностями, благодаря которым марка Mitsubishi Motors и получила свою известность», — заявил руководитель глобального дизайн-бюро Mitsubishi Motors Corporation (MMC) Цунехиро Кунимото (Tsunehiro Kunimoto).

Мощный и неординарный: язык дизайна концепта Mitsubishi e-Evolution представляет собой изучение противоположностей. Автомобили будущего под маркой Mitsubishi должны быть «искренними», выносливыми и функциональными. В это же самое время они будут интеллектуальными, продуктивными, определяющими стиль и передовыми с технической точки зрения.

Дизайн концепта Mitsubishi e-Evolution

Компания MMC обладает давним и внушительным наследием. Произнеся «Mitsubishi Motors», вспоминаются отлично зарекомендовавшие себя внедорожные характеристики и превосходное управление полным приводом. Теперь образцовым высокопроизводительным полным приводом оснащен концепт-кар Mitsubishi e-Evolution, продолжая традиции марки. Дизайн автомобиля выражает максимальное сцепление на всех дорожных участках и подчеркивает маневренность внедорожника высокого класса.

Передняя часть кузова концепта Mitsubishi e-Evolution представляет собой свежий взгляд на архетипичную концепцию дизайна DYNAMIC SHIELD. Черная решетка радиатора закрыта стеклом, намекая на высокие эксплуатационные характеристики этого электромобиля. За защитным стеклом располагаются камеры и датчики, для выразительности выделенные линиями синего цвета. Под фарами головного света находятся крупные воздухозаборники, готовые охладить тормозные суппорты электромобиля. Всасываемый воздух проходит через «плавники» на задних стойках, а затем выходит с обеих сторон заднего бампера, внося свой вклад в и без того превосходную аэродинамику кузова.

Резко наклоненное ветровое стекло и короткие свесы создают уникальный профиль концепта e-Evolution, появление которого до внедрения электродвигателей было бы невозможным. Высокий дорожный просвет, короткие свесы и кузов, широкий на уровне плечевой линии и сужающийся ближе к колесам, воплощают собой хорошую управляемость и маневренность. Эффектные шины, выступающие с четырех сторон кузова, указывают на мощный крутящий момент полного привода. Дуги, проходящие спереди назад по обеим сторонам крыши, дополнительно подчеркивают энергичный облик автомобиля.

Большой шестиугольник, расположенный сзади, напоминает чехол запасного колеса легендарного Mitsubishi Pajero — квинтэссенции внедорожника, одного из культовых и наиболее совершенных представителей наследия Mitsubishi.

Mitsubishi e-Evolution приводится в действие тремя электродвигателями со значительным крутящим моментом. Отсутствие крупного двигателя внутреннего сгорания под капотом позволило дизайнерам реализовать радикально новый кокпит. Создается впечатление, что панель приборов плывет перед водителем. Поскольку автомобиль создан конструкторами Mitsubishi Motors, панель выполнена в традиционном для марки горизонтальном стиле с акцентом на информацию, расположенную над доминирующей горизонтальной осью и органами управления под ней. Панель приборов действует по принципу уровня в электронном видоискателе и облегчает определение положения автомобиля во время поездки — форма отлично следует за функцией.

Большой плоский экран занимает всю ширину передней панели. На него выводится информация об окружающей обстановке, навигационные данные и сообщения с инструкциями. Большой экран обрамлен двумя экранами меньшего размера, на которых отображается видео с передней и задней камер. Окна без стоек обеспечивают практически беспрепятственный круговой обзор, благодаря чему салон больше напоминает кабину истребителя, чем автомобиля.

Технологии концепта Mitsubishi e-Evolution

Система электропривода: Концепт Mitsubishi e-Evolution оснащен электрическими двигателями, развивающими высокий крутящий момент и обладающими отличными эксплуатационными характеристиками, а также емкой тяговой аккумуляторной батареей. В результате для этого концепт-кара характерен мощный и плавный ход, который отличает электромобили от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Батарея двигателя расположена под полом в средней части кузова, создавая более низкий центр тяжести для максимальной устойчивости во время движения.

Система полного привода: Для обеспечения исключительно высоких ездовых характеристик система полного привода реализована тремя электродвигателями, один из которых приводит в движение передние колеса. Его дополняет новая система Dual Motor Active Yaw Control (AYC), включающая в себя два оставшихся электродвигателя, которые соединены между собой блоком активного заднего межколесного дифференциала (AYC) с электронным управлением. Все эти компоненты включены в уникальную систему управления динамическими характеристиками автомобиля Super All-Wheel Control (S-AWC) от Mitsubishi Motors. Поведение автомобиля в поворотах и тяга также подверглись улучшению. Тормоза e-Evolution оперативно и точно контролируют движущие силы с помощью электрических суппортов, которые пришли на смену традиционным гидравлическим суппортам. Влияние данной системы можно прочувствовать и оценить сразу, даже на низких скоростях при невысокой динамической нагрузке. Благодаря этому в городе, на магистрали или на извилистой дороге электромобиль четко и точно управляется именно так, как этого хочет водитель.

Система искусственного интеллекта (AI): «Мозгом» концепт-кара Mitsubishi e-Evolution стала система искусственного интеллекта (AI), дополняющая возможности водителя. Целый ряд датчиков снабжает ее информацией об изменении дорожных и транспортных условий, а также о действиях водителя. Оптимально адаптируя характеристики автомобиля к стилю вождения, система подстраивается под любого водителя независимо от уровня его подготовки. Безопасное и простое управление автомобилем обеспечивает новый уровень вождения. Специальная функция обучения позволяет системе искусственного интеллекта донести знания до водителя, чтобы ненавязчиво сделать вождение более приятным. Определив уровень водительского мастерства, система выстраивает программу обучения с подачей рекомендаций голосом или через сообщения на дисплее панели приборов. Водители с любым уровнем подготовки быстро осваиваются в автомобиле, который работает именно так, как хочется им, и получают максимальное удовольствие от вождения.

Концепт Mitsubishi e-Evolution можно увидеть на 45-м Токийском автомобильном салоне, который будет открыт для посетителей в период с 27 октября по 5 ноября. Пресс-дни пройдут 25 и 26 октября в выставочном центре Tokyo Big Sight. Дополнительная информация: www.tokyo-motorshow.com

Компания Mitsubishi Motors создала англоязычный веб-сайт с информацией о 45-м Токийском автосалоне.

www.mitsubishi-motors.com

* «Следуй за своими амбициями»

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