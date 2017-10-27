Infiniti QX30 назван «Лучшим премиальным кроссовером компактного класса-2017» ассоциацией автомобильных журналистов Техаса

Infiniti

Нэшвилл, (штат Теннесси) — В рамках ежегодно проходящего в американском штате Техас престижного внедорожного конкурса «Трак Родео», премиальный кроссовер Infiniti QX30 получил звание «Лучшего компактного премиального SUV 2017 года» от «Ассоциации автомобильных журналистов Техаса» (Texas Auto Writers Association).

С 15 по 17 октября нынешнего года сразу 64 автомобиля принимали участие в масштабной конкурсной программе «Трак Родео» — 75 авторитетных журналистов-экспертов в области полного привода оценивали машины по 21 различным критериям. После серии интенсивных испытаний, включавших как тесты на твердом покрытии, так и на бездорожье, Infiniti QX30 был признан «Лучшим премиальным SUV компактного сегмента». Многочисленные именитые конкуренты остались позади благодаря великолепному сочетанию комфорта, технологий и ездовых качеств QX30. Мощный и тяговитый 2-литровый бензиновый турбомотор, отзывчивая преселективная 7-ступенчатая коробка передач и система постоянного полного привода превращают QX30 в более чем конкурентоспособный автомобиль и на асфальте, и за его пределами.

«Стильный снаружи и внутри, во время тестовых заездов Infiniti QX30 неожиданно поразил наших журналистов и своими ходовыми качествами, по праву завоевав высшую строчку в споре компактных премиальных кроссоверов, — подчеркнул Ник Филлипс, Президент Ассоциации автомобильных журналистов Техаса. — Несмотря на постоянно растущее число моделей в этом популярном сегменте, покупателям имеет смысл обратить самое пристальное внимание на QX30».

«Это огромная честь для Infiniti получить награду в номинации „Лучший премиальный компактный SUV“ от „Трак Родео“ — конкурса традиционно считающегося едва ли не самым сложным в мире внедорожников, — отметил Рэнди Паркер, Вице-президент Infiniti Americas. — Великолепный баланс спортивного характера и внедорожных возможностей сделал QX30 одним из наиболее востребованных автомобилей класса, и нам особенно приятно, что он достойно выступил на фоне грозных соперников по премиальному сегменту в столь престижном состязании, которое только что завершилось в Техасе».

На сегодняшний день в дилерских центрах Infiniti QX30 доступен по цене от 2 118 000 рублей соответственно.

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