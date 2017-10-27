Стартовали продажи Toyota Camry и Toyota RAV4 с предустановленным Яндекс.Авто

Стартовали продажи Toyota Camry и Toyota RAV4 с предустановленным Яндекс.Авто

Toyota

  • 24 октября 2017 года начались продажи Toyota Camry и Toyota RAV4 c новой платформой Яндекс.Авто.
  • Мультимедийная платформа Яндекс.Авто, объединяющая сразу несколько популярных интернет-сервисов единым интерфейсом с голосовым управлением, доступна для Toyota Camry в комплектации «Exclusive» и Toyota RAV4 в комплектациях «Style», «Престиж» и «Exclusive».
  • Для удобства клиентов все автомобили с предустановленным Яндекс.Авто получили встроенный модем с предоплаченным на 1 год интернет-трафиком.

ООО «Тойота Мотор», 24 октября 2017 года — С 24 октября 2017 года в дилерских центрах Тойота на территории России начались продажи Toyota Camry и Toyota RAV4 c предустановленным Яндекс.Авто. Модели-бестселлеры Toyota первыми в России предложили покупателям новую мультимедийную платформу для штатных головных устройств. Комплекс интернет-сервисов Яндекс.Авто доступен для автомобилей Toyota Camry в комплектации «Exclusive» и Toyota RAV4 в комплектациях «Style», «Престиж» и «Exclusive».

Мультимедийная платформа Яндекс.Авто — это комплекс сервисов, включающий навигацию, стриминг музыки, прогноз погоды, браузер и другие сервисы, объединенные единым графическим интерфейсом и доступные для управления в том числе с помощью функции голосового управления.

Максимально полно реализовать потенциал Яндекс.Авто позволяет появившийся в оснащении автомобилей интернет-модем. Встроенное решение для удобства клиентов открывает доступ к популярным сервисам с момента приобретения автомобиля благодаря предоплаченному на 1 год интернет-трафику.

Максимальная цена перепродажи автомобилей с Яндекс.Авто после установки интернет-модема с предоплаченным трафиком увеличилась на 7 тысяч рублей и составляет для Camry 1 722 000 рублей для комплектации «Exclusive» и 1 799 000 рублей для RAV4 в версии «Style».

  • Стартовали продажи Toyota Camry и Toyota RAV4 с предустановленным Яндекс.Авто
Источник:
Тойота Мотор
Дата:
3 ноября 2017 г.
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