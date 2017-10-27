Премьера флагманского концепта Lexus LS+, ориентированного на внедрение технологий автопилотирования к 2020 году

Lexus

Сегодня в рамках 45-го Токийского автосалонаi состоялась мировая премьера концепт-кара Lexus LS+, имеющего широкие возможности автопилотирования.

Стремясь внести свой вклад в создание мира без дорожно-транспортных происшествий, Lexus активно разрабатывает и внедряет самые современные технологии, базирующиеся на концепции комплексного обеспечения безопасности — Integrated Safety Management Conceptii. Для того, чтобы любой мог насладиться как безопасным, плавным движением, так и удовольствием от управления автомобилем, Lexus занимается разработкой технологий автоматизированного управления. В планах бренда — начало применения технологий автоматизированного управления, получивших название «Urban Teammate», на дорогах общего пользования в первой половине 2020 года.

Основные особенности концепт-кара LS+

Оснащенный самыми передовыми, высокотехнологичными решениями концепт-кар LS+ формирует образ флагманского седана LS в будущем: его дизайн футуристичен и вместе с тем величественен. Практическое применение демонстрируемых на концепт-каре технологий автоматизированного управления планируется начать в 2020 году.

Являясь концептуальной моделью, дающей представление о том, как может выглядеть седан LS в будущем, LS+ производит подобающее флагману величественное впечатление и обозначает направление дизайна Lexus нового поколения, основанного на философии L-finesseiii. Помимо смелой эволюции фирменной веретенообразной решетки радиатора с большой поверхностью воздухозабора, обеспечивающей как более эффективное охлаждение, так и лучшие аэродинамические характеристики, смелый взгляд в будущее Lexus в концепте LS+ проявляет себя в частичном использовании технологии лазерного света в фарах и в задних блоках фонарей, а также в использовании электронных боковых зеркал заднего вида.

Новейшие технологии автоматизированного управления на основе искусственного интеллекта

Lexus стремится внести свой вклад в формирование среды, в которой все люди смогут наслаждаться возможностями безопасных, комфортных и повсеместных перевозок благодаря внедрению технологий автоматизированного управления транспортными средствами. В частности, бренд собирается сделать возможными поездки с автоматизированным управлением от въезда на специально предназначенные дороги до съезда с них при помощи технологий беспилотного управления «Highway Teammate», которые представлены на концепт-каре LS+ и внедрение которых запланировано на 2020 год. На магистралях, предназначенных только для движения механических транспортных средств, благодаря соответствующим алгоритмам распознавания, оценки и управления, по которым работают бортовые системы в соответствии с актуальными транспортными условиями, эти технологии уже позволяют автоматическое встраивание в транспортный поток, перестроения и уход на боковые дороги. Также они способны поддерживать движение автомобиля в своей полосе и контролировать дистанцию между транспортными средствами.

Концепт LS+ способен устанавливать связь с центром обработки данных для обновления программного обеспечения бортового оборудования и загрузки новых функций. За счет такой связи искусственный интеллект, способный обучаться во взаимодействии с массивами «больших данных», также получает и использует информацию о ситуации на дорогах и прилегающих к ним территориях. Этот искусственный интеллект обеспечивает высокий уровень автоматизации процесса управления автомобилем. Автомобиль, способный развиваться вместе со своими пользователями, олицетворяет новую эпоху представления об автомобилях, с которыми люди смогут устанавливать эмоциональную связь.

О бренде Lexus:

Бренд Lexus был создан в 1989 году и завоевал всемирную известность благодаря стремлению к совершенству, высочайшему качеству и передовой высокотехнологичной продукции, а также уникальному подходу к работе с клиентами. Традиционные ценности Lexus, такие как мастерство исполнения такуми, смелый дизайн, вдохновляющие технологии и захватывающее управление усиливаются применением философии дизайна «L-finesse».

Информация о Компании:

Общество с ограниченной ответственностью «Тойота Мотор» является уполномоченным импортером автомобилей, запасных частей и аксессуаров Toyota и Lexus в РФ и Белоруссии. Филиал ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге занимается производством автомобилей Toyota Camry и Toyota RAV4. Президентом объединенной компании является г-н Хидэнори Одзаки. Директор Филиала ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге — г-н Масаси Исида.

i — В 2017 году Токийский Автосалон проводится уже в 45-й раз. Выставка пройдет в расположенном на водном фасаде города международном выставочном центре Tokyo Big Sight с 25 октября по 5 ноября. Пресс-дни — 25 и 26 октября, специалисты смогут посетить салон по приглашениям 26 октября, официальное открытие и презентации назначены на 27 октября. С 28 октября по 5 ноября выставка открыта для широкой публики.

ii — Концепция интеграции отдельных технологий и систем безопасности автомобиля для обеспечения более высокого уровня помощи водителю в любой дорожной ситуации.

iii — L-finesse — собственная философия дизайна Lexus. Она основана на сочетании идей «leading-edge» (передовая, лидирующая) и «finesse» (мастерство, искусность). Целью данной философии является формирование нового уровня ценностей путем достижения гармонии на первый взгляд противоречивых составляющих благодаря подходу, получившему название «YET» («и вместе с тем...»).

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