Motul врывается в будущее с TVR в качестве официального поставщика смазочных материалов

Инновации, страсть, техническое развитие и производительность на высшем уровне — эти ценности, отстаиваемые компанией-производителем смазочных материалов Motul годами, воплотились в новом партнерстве с TVR!

Неотъемлемая часть наследия британского автоспорта, независимый производитель TVR создавал модели с такими названиями, как Griffith, Chimaera и Cerbera, в течение долгих лет, добавляя налет мифичности к своему статусу в Британской автомобильной промышленности.

В 2017 году TVR празднует 70-летие. Чтобы отметить юбилей, компания выпускает новый спортивный автомобиль с восьмицилиндровым V-образным двигателем Cosworth объемом 5 литров. Моторные масла и другие смазочные материалы Motul успешно использовались в процессе разработки, значительно увеличив производительность.

Рев в будущее

Признанный во всем мире за выразительное «рычание», новый TVR станет первой моделью, выпущенной за последние девять лет. Автомобиль впервые представят на фестивале Goodwood Revival восьмого сентября.

Конструкция новой и пока безымянной легковесной модели создана по специальным технологиям обработки углеволокона, разработанных компанией Gordon Murray Design. Гордон Мюррэй известен своими инновационными инженерными разработками в «Формуле-1», а также благодаря первой дорожной версии автомобиля McLaren.

Автомобиль с расположенным спереди двигателем V8 обладает механической трансмиссией и задним приводом. Модель будет заряжена 100% синтетическим моторным маслом Motul с вязкостью 0W20, протестированным и одобренным TVR. Это отличит превосходный стиль марки, производимой вручную, а не массово.

Motul и TVR: идеальная совместимость!

Широкий ассортимент продуктов Motul, включая масла для коробок передач и дифференциалов, тормозные жидкости, охлаждающие жидкости и очистители лобовых стекол, будет рекомендован покупателям. Высокотехнологичные, нежно оберегаемые своими хозяевами автомобили требуют качественных, проверенных продуктов... Motul и TVR идеально подходят друг другу!

Арно Лер (Arnaud Laire), управляющий директор Motul: «Безусловно, TVR и Motul имеют много общего. Партнерство между компаниями было вполне естественным, очевидным с самого начала. После долгих месяцев разработок не терпится представить фанатам абсолютно новую модель TVR!»

Ле Эдгар (Les Edgar), президент TVR Manufacturing Ltd: «Я рад объявить о тесном сотрудничестве с Motul, известным лидером в сфере высокопроизводительных смазочных материалов. Разрабатывая новый автомобиль, мы настаивали на партнерстве только с лучшими, чтобы представить нашим покупателям модель с выдающимися динамическими характеристиками.

Motul разделяет нашу страсть к автоспорту и к совершенству, улучшая рабочие характеристики нашего двигателя и автомобиля в целом. Во время стадии разработки мы уже чувствовали преимущества сотрудничества с тем, кто обладает особым опытом работы в моторспорте на очень высоком уровне. Вклад смазочных материалов в работу автомобилей в целом и в работоспособность гоночных автомобилей в частности огромен, но он иногда недооценивается потребителем».

Приготовьтесь к премьере на фестивале Goodwood Revival 8 сентября на южном побережье Англии, а пока посмотрите видеотизер.

О компании Motul

Motul — французская компания мирового класса, уже более 160 лет специализирующаяся на разработке, производстве и распространении высокотехнологичных смазочных материалов (для мотоциклов, автомобилей и других транспортных средств), а также промышленных смазочных материалов — через направление MotulTech.

Motul также является признанным производителем синтетических смазочных материалов. Еще в 1971 году компания Motul положила начало производству 100% синтетических смазочных материалов на основе сложных эфиров, используемых в авиационной промышленности, и создала моторное масло серии 300V.

За годы своего существования компания Motul выступала в качестве официального партнера многих гоночных команд и производителей, в сотрудничестве с которыми Motul внесла свою лепту в технологическое развитие моторных видов спорта.

Motul оказывает поддержку гоночным командам в ходе таких международных соревнований, как 24 часа Ле-Мана (24 Hours of Le Mans) (гонка для автомобилей и мотоциклов), чемпионат мира FIA по гонкам на выносливость (FIA World Endurance Championship), международный чемпионат среди автомобилей класса GT (Super GT), чемпионат мира по дрифту, международные соревнования по подъему на холм Пайкс Пик (Pikes Peak), чемпионат Японии Super Formula, чемпионат по гонкам на выносливость Blancpain Endurance Series, ралли-марафон «Дакар» (Dakar), гонка Tour Auto, гонка на классических автомобилях Ле-Ман Классик (Le Mans Classic), чемпионат мира по кольцевым мотогонкам Мото Гран-при (MotoGP), чемпионат мира по супербайку (World Superbike), чемпионат мира по мотокроссу (World MX), чемпионат мира FIM по гонкам на выносливость (FIM Endurance World Championship), мотоциклетные гонки IOM TT (Isle of Man Tourist Trophy), чемпионат мира Motul FIM по ледовому спидвею (Motul FIM Ice Speedway Gladiators World Championship), серия по эндуро Roof of Africa и многие другие.

О компании TVR

На протяжении семи десятилетий TVR является неотъемлемой частью истории создания британского спортивного автомобиля. TVR вернулся и не собирается уходить. Шестого июня 2013 года было объявлено, что TVR продан британской компании. Это событие обещало открыть новые пути развития для бренда. После девяти лет затишья TVR снова запускает линию производства.

Основанный Тревором Уилкинсоном (Trevor Wilkinson) в 1947 году в Блэкпуле, TVR в один момент стал третьим по величине мировым специализированным производителем спортивных автомобилей, как купе, так и кабриолетов.

Коммерческий успех пришел к компании в 1960-е вместе с 4-цилиндровым автомобилем Grantura и Griffith с двигателем V8.

В 1990-е, под предводительством Питера Уилера (Peter Wheeler), спортивные автомобили TVR со стеклопластиковым кузовом достигли славы вместе с моделями Griffith, Chimaera, Cerbera, Tuscan, Tamora и Sagaris.

В течение всей своей истории компания произвела более 20 000 автомобилей, предположительно три четверти которых можно увидеть как на дорогах Великобритании, так и за ее пределами.

