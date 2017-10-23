Лаконичное пополнение в семействе 911-х. Чем меньше, тем лучше — новый Porsche 911 Carrera T

Porsche

Штуттгарт. В модели 911 Carrera T Porsche возрождает к жизни лаконичную концепцию 911 T 1968 года выпуска: сниженная масса, механическая коробка передач с более «короткими» ступенями и задний привод с механической блокировкой заднего дифференциала для большей динамики и удовольствия от вождения. Новая модель с уникальным внешним видом базируется на 911 Carrera и развивает мощность 272 кВт (370 л.с.). При этом 911 Carrera T — «T» у Porsche означает Touring — получил дополнительные компоненты оснащения, которых у 911 Carrera нет. К ним относятся, например, серийная спортивная подвеска PASM с занижением кузова на 20 миллиметров, облегченный пакет Sport Chrono, укороченный рычаг КПП с красной схемой переключения передач и тканевая обивка центральных частей сидений Sport-Tex. Кроме того, для 911 Carrera T доступна опциональная система управления задними колесами, которая для 911 Carrera не предлагается.

Оснащение 911 Carrera T полностью ориентировано на спортивность и облегчение конструкции: для заднего окна и боковых задних окон используется облегченное стекло, внутренние ручки открывания дверей выполнены в виде петель. Максимально сокращена звукоизоляция. От заднего сиденья и коммуникационного центра Porsche Communication Management (PCM) отказались вовсе, но по желанию их можно заказать без доплаты. В результате собственная масса двухместного автомобиля составляет 1425 килограммов, что на 20 килограммов меньше, чем масса 911 Carrera с аналогичным оснащением.

Модель 911 Carrera T недоступна на российском рынке.

Спортивный дизайн и уникальный внешний вид

Дизайн 911 Carrera T подчеркивает эмоциональность и спортивность заднеприводного купе. Детали кузова и колеса четко визуально дифференцированы. На переднем бампере модель 911 Carrera T имеет аэродинамически оптимизированную спойлерную кромку. Наружные зеркала SportDesign окрашены в цвет Agate Grey Metallic. Сбоку новую модель можно узнать по 20-дюймовым колесным дискам Carrera S серого титанового цвета. Дополнительно автомобиль отличают боковые надписи 911 Carrera T. Характерный вид сзади создают ламели решетки в задней крышке, надпись Porsche и название модели 911 Carrera T в цвете Agate Grey, а также расположенные по центру черные выхлопные патрубки спортивной выпускной системы, которая входит в базовую комплектацию. На выбор предлагаются следующие цвета кузова: Black, Lava Orange, Guards Red, Racing Yellow, White и Miami Blue, а также цвета с эффектом «металлик»: Carrara White, Jet Black и GT Silver.

Лаконичная концепция и новый пакет отделки салона

Подчеркнуто спортивно и лаконично выглядит также интерьер. Автомобиль оснащен черными спортивными сиденьями (с 4-позиционной электрорегулировкой) с обивкой центральной части из материала Sport-Tex. Подголовники украшают черные вышитые надписи 911. В качестве опции для новой модели Carrera T впервые предлагаются также цельные сиденья-ковши. Управление автомобилем водитель осуществляет при помощи спортивного рулевого колеса GT с кожаной отделкой. Расположенный на руле серийный переключатель режимов движения позволяет выбрать нужную настройку. Укороченный рычаг КПП с красной схемой переключения передач эксклюзивно предусмотрен только для 911 Carrera T. Декоративные накладки на передней панели и дверях выдержаны в черном цвете, как и ручки для открывания дверей в виде петель. Новинкой является пакет отделки салона T. Благодаря контрастным цветам Racing Yellow, Guards Red или GT Silver он создает еще более спортивную атмосферу и расставляет визуальные акценты, как, например, ремни безопасности, надписи 911 на подголовниках, ручки-петли для открывания дверей или центральные части сидений из Sport-Tex.

Улучшенная удельная масса, повышенная динамика

Шестицилиндровый оппозитный двигатель с рабочим объемом три литра и двойным турбонаддувом (битурбо) развивает мощность 272 кВт (370 л.с.) и максимальный крутящий момент 450 Нм, который он выдает в диапазоне от 1750 до 5000 об/мин. Удельная масса снижена до 3,85 кг/л.с., что обеспечивает повышенный динамический потенциал и еще более точные ходовые качества. Благодаря механической коробке передач с более «короткими» ступенями и механической блокировке заднего дифференциала 911 Carrera T разгоняется с места до 100 км/ч за 4,5 секунды: на 0,1 секунды быстрее, чем 911 Carrera Coupe. Отметки в 200 км/ч новая модель достигает через 15,1 секунды. В качестве опции Carrera T можно заказать с коробкой передач с двумя сцеплениями Porsche Doppelkupplung (PDK). В комплектации с PDK автомобиль разгоняется до «сотни» за 4,2 секунды, а до 200 км/ч — за 14,5 секунды. Максимальная скорость с обоими вариантами трансмиссии составляет более 290 км/ч.

911 Carrera T: расход топлива в смешанном цикле 9,5 — 8,5 л/100 км; выбросы CO2 215 — 193 г/км

Новости от Redtram.com Загрузка ...