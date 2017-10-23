«ТОТАЛ ВОСТОК» примет участие в выставке «ХИМИЯ-2017»

«ТОТАЛ ВОСТОК» примет участие в выставке «ХИМИЯ-2017»

Москва, 16 Октября, 2017 — Компания «ТОТАЛ ВОСТОК» дочернее предприятие нефтехимического концерна Total, поставляющее на российский рынок автомобильные смазочные материалы марок TOTAL и ELF, широкую гамму индустриальных смазочных материалов, а также продукты специальной химии, представит продукты для пищевой промышленности, нефтепромысловой химии и уникальную линейку углеводородов из возобновляемых источников сырья BioLife на международной выставке «ХИМИЯ-2017».

На стенде «ТОТАЛ ВОСТОК» в рамках мероприятия будут продемонстрированы разработки, применяемые для нефтехимической отрасли, необходимые на каждом этапе добычи сырья — от обработки скважин специальными растворами до отделения примесей из нефти. Технические специалисты компании также познакомят гостей с пищевой гаммой NEVASTANE, широко используемой агропромышленными компаниями при производственных процессах. Кроме того, участники узнают о новом поколение высокоэффективных углеводородов BioLife, создаваемых по оригинальной технологии TOTAL из сырья на 100% растительного происхождения и позволяющих расширять стандартные границы использования жидкостей.

Более подробную информацию о продуктах «ТОТАЛ ВОСТОК» посетители выставки могут получить на стенде № 22B76. Выставка пройдёт с 23 по 26 октября 2017 года в ЦВК «Экспоцентр» в Москве.

ООО «ТОТАЛ ВОСТОК»

ООО «ТОТАЛ ВОСТОК» — российское дочернее предприятие нефтехимического концерна Total, поставляющее на российский рынок автомобильные смазочные материалы марок TOTAL и ELF, широкую гамму индустриальных смазочных материалов, а также продукты специальной химии, присадки к топливам и специальные виды топлива с 1994г. Помимо разветвлённой дистрибьюторской сети, простирающейся от Калининграда до Владивостока, филиалы ООО «ТОТАЛ ВОСТОК» открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Казани.

www.total-lub.ru

Источник:
www.total-lub.ru
Дата:
3 ноября 2017 г.
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