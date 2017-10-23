Lamborghini вспоминает историю первого кроссовера LM002

Lamborghini вспоминает историю первого кроссовера LM002

Сант-Агата-Болоньезе, 16 октября 2017 г. — 4 декабря 2017 года, через 25 лет после снятия с производства легендарного LM002, Automobili Lamborghini представит в Сант-Агата-Болоньезе новую модель — суперкроссовер Urus. В преддверии мировой премьеры компания вспоминает свои достижения в этом сегменте и историю выдающегося LM002.

Черный LM002 (номер шасси 12231) из музея Lamborghini, полностью восстановленный подразделением исторического наследия Lamborghini Polo Storico, — первый оригинальный SUV Lamborghini. LM002 часто называют родоначальником семейства кроссоверов класса люкс.









История LM002 началась в конце 1970-х годов с разработки проекта сверхмощного внедорожника для военных нужд под названием Cheetah (Гепард). В 1981 году инженер Lamborghini Джулио Альфьери (Giulio Alfieri) возродил этот проект. Был создан инновационный концепт-кар LM001 с задним расположением двигателя, а за ним последовал прототип LMA, силовой агрегат которого был установлен в передней части. Серийная модель LM002 была представлена только в 1986 году на Международном автосалоне в Брюсселе. Она была оборудована двигателем V12, разработанным для суперкара Countach Quattrovalvole, с рабочим объемом 5167 см3 и мощностью 450 л. с. при 6800 об/мин.

Кроссовер с кузовом из алюминия и стекловолокна оснащался полным приводом, раздаточной коробкой и тремя самоблокирующимися дифференциалами. Он мог преодолевать уклоны до 120% и развивать скорость свыше 200 км/ч. В комплектацию LM002 входили специально разработанные шины Pirelli Scorpion, которые отличались высокой степенью проходимости на мягких покрытиях вроде песка и отличной стойкостью к высоким температурам. Кузовные детали производились на заводе, расположенном неподалеку от испанского Бильбао ( Bilbao). Затем частично собранные узлы отправлялись в Сант-Агата-Болоньезе для установки силового агрегата и других механических элементов, окраски и тестирования. Отделка роскошного интерьера LM002 выполнялась по индивидуальным заказам.

Модель вызвала огромный интерес благодаря сочетанию мощности спортивного суперкара, великолепных внедорожных характеристик и эффектного облика . В период с 1986 по 1992 год было произведено в общей сложности 300 кроссоверов LM002.

Как и LM002, Urus станет первым представителем в сегменте роскошных суперспортивных кроссоверов, обладающих исключительной мощностью, впечатляющей динамикой и характерным дизайном. Как и его предшественник, неповторимый Urus также гарантирует для водителя широчайшие возможности на бездорожье, включая песчаные поверхности.

  • Lamborghini вспоминает историю первого кроссовера LM002
Источник:
www.lamborghini.com
Дата:
2 ноября 2017 г.
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