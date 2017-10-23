С включенным светом на всех парах!

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Термоустойчивый Ultrason ® E разработан специально для фар со сложным дизайном.

E разработан специально для фар со сложным дизайном. Новый, прочный и устойчивый к деформации материал будет представлен на международной выставке по производству и обработке пластмасс — Fakuma.

Более горячие, легкие, быстрые — к автомобильным фарам зачастую предъявляются строгие, а в некоторых случаях противоречивые требования.

Повышенная безопасность на дороге, более низкий расход топлива и устойчивость к высоким температурам — все эти характеристики должны быть тщательно интегрированы в современный дизайн. Полиэфирсульфон Ultrason®E производства немецкого химического концерна BASF способен выдержать непрерывное воздействие температур до 180°C, а при краткосрочном контакте даже до 220°C. Невесомый, легко металлизирующийся материал — идеальное решение для использования в фарах.

Кроме того, этот высокотемпературный термопластик обладает необычным сочетанием передовых характеристик, которые полностью соответствуют требованиям к применению, например, он устойчив к различным воздействиям внешней среды: от влаги до нагрузок, вызванных вибрацией.

Интегрированный дизайн и функциональность

Полиэфирсульфон известен своей высокой термостойкостью, которая позволяет создавать сложную и изящную геометрию — это играет важную роль в объединении функциональности и невесомого дизайна и помогает сократить расходы. Благодаря своей пластичности, Ultrason® E легко отделяется с формы для литья.

Новинки на выставке Fakuma: еще большая пространственная стабильность Ultrason ®

С 17 по 21 октября 2017 года, в Фридрихсхафене (Германия), на международной выставке Fakuma по производству и обработке пластмасс BASF продемонстрирует последние инновационные разработки в портфеле высокотемпературных пластмасс и рефлекторы фар. Инженеры компании BASF оптимизировали Ultrason® E Dimension: высоконаполненный полиэфирсульфон (PESU), известный своей исключительной пространственной стабильностью, для применения в автомобильной промышленности и в быту.

www.ultrason.de

О подразделении «Специальные продукты»

Подразделение «Специальные продукты» в составе концерна BASF объединяет опыт и знания, накопленные BASF в процессе создания инновационных индивидуализированных наименований пластмасс. Глобально продукция является востребованной в четырех отраслях: в транспортной, строительной, в промышленности, а также при производстве потребительских товаров. Опираясь на глубокое понимание прикладных системных решений, специалисты подразделения предлагают широкий ассортимент продуктов и услуг. Целенаправленные подходы и тесное взаимодействие с компаниями-заказчиками являются основными факторами, способствующими прибыльному развитию бизнеса. Большие возможности в области осуществления научных исследований и разработок формируют основу для создания инновационных продуктов и расширения сферы их применения. В 2016 году объём глобальных продаж подразделения «Специальные продукты» составил 6,9 млрд. евро. Больше информации доступно на сайте www.performance-materials.basf.com .

О концерне BASF

BASF создаёт химию в целях устойчивого будущего. В своей деятельности мы сочетаем экономические успехи с бережным отношением к окружающей среде и социальной ответственностью. Сотрудники Группы BASF, общая численность которых составляет около 114 тысяч человек, вносят вклад в успешное развитие бизнеса наших клиентов в различных индустриях практически во всех странах мира. Структура нашего бизнеса включает пять основных сегментов: химикаты, специальные продукты, функциональные материалы и решения, решения для сельского хозяйства, нефть и газ. По итогам 2016 года объём продаж BASF составил около 58 млрд евро. Акции BASF торгуются на фондовых биржах во Франкфурте (BAS), Лондоне (BFA) и Цюрихе (BAS). Более подробная информация о концерне BASF представлена на сайте: www.basf.com

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