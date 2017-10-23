Продажи концерна Volkswagen в сентябре впервые превысили 1 миллион автомобилей

Volkswagen

Лучший показатель месячных продаж за всю историю концерна.

Рост продаж в сентябре составил 6.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроссоверы марок, входящих в концерн Volkswagen, пользуются спросом во всем мире; значительный рост их продаж отмечен в Китае.

Продажи концерна в сентябре впервые превысили 1 миллион автомобилей, что является рекордным месячным результатом за всю историю Volkswagen AG. В совокупности продажи составили 1.01 млн автомобилей — на 6.6% больше, чем в сентябре прошлого года. Руководитель направления продаж Volkswagen AG Фред Каплер (Fred Kappler) отметил: «Этот рекордный результат демонстрирует сильные позиции концерна Volkswagen. Все больше клиентов по всему миру делают выбор в пользу автомобилей наших марок, и особой популярностью пользуются новые кроссоверы. В этом плане существенную роль продолжает играть китайский рынок». Концерн объявил о существенном росте объема продаж в сентябре в Южной и Северной Америке, а также в Центральной и Восточной Европе. Всего с начала года объем продаж составил 7.806.600 автомобилей, что на 2.6% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.

В Европе продажи концерна сохраняют стабильный рост: в сентябре клиентам было передано 404.500 автомобилей (на 1.5% больше, чем в прошлом году). Положительная тенденция сохраняется и в Центральной и Восточной Европе, где продажи составили 63.400 автомобилей, продемонстрировав рост на 13.8%. Даже с учетом незначительного снижения на рынке Германии (-3.3%) общий объем продаж в Западной Европе остается стабильным (-0.5%) за счет увеличения поставок в Испанию и Италию.

Клиентам в Северной Америке было передано более 85.900 автомобилей, что на 13.5% больше, чем в сентябре прошлого года. Положительный тренд обуславливается выходом на рынок США (+21.8%) кроссовера Atlas и нового поколения модели Tiguan. Также в сентябре отмечается рост поставок в Южную Америку, где клиентам было передано более 47.800 автомобилей (увеличение на 68.4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Существенное повышение зафиксировано, в частности, в Бразилии (+110.5%) и Аргентине.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе клиенты в сентябре получили более 436.700 автомобилей, что соответствует росту на 6.1% по сравнению с сентябрем 2016 года. Увеличение спроса вызвано всплеском интереса со стороны китайских потребителей к новым моделям на рынке — Volkswagen Teramont, Volkswagen Tiguan, Audi A4L и SKODA Kodiaq. Всего в сентябре своих покупателей в Китае нашли 406.500 автомобилей (+6.3%).

Обзор результатов концерна Volkswagen:

Объём поставок по отдельным рынкам Сентябрь 2017 г. Сентябрь 2016 г. Изменение (%) Январь-сентябрь 2017 г. Январь-сентябрь 2016 г. Изменение (%) Европа 404.500 398.400 +1.5 3.276.200 3.182.000 +3.0 Западная Европа 341.200 342.700 -0.5 2.734.000 2.699.800 +1.3 Германия 107.200 110.900 -3.3 973.400 992.000 -1.9 Центральная и Восточная Европа 63.400 55.700 +13.8 542.200 482.200 +12.4 Россия 17.500 15.000 +17.0 134.600 120.400 +11.8 Северная Америка 85.900 75.700 +13.5 718.700 685.800 +4.8 США 56.700 46.600 +21.8 457.000 426.000 +7.3 Южная Америка 47.800 28.400 +68.4 389.700 320.000 +21.8 Бразилия 27.800 13.200 +110.5 225.400 195.600 +15.2 Азиатско-Тихоокеанский регион 436.700 411.700 +6.1 3.134.800 3.111.800 +0.7 Китай 406.500 382.300 +6.3 2.895.000 2.853.900 +1.4













По всему миру 1.010.100 947.400 +6.6 7.806.700 7.609.300 +2.6

Объём поставок по отдельным маркам Сентябрь 2017 г. Сентябрь 2016 г. Изменение (%) Январь-сентябрь 2017 г. Январь-сентябрь 2016 г. Изменение (%) Volkswagen — легковые автомобили 593.700 547.600 +8.4 4.490.900 4.374.800 +2.7 Audi 178.400 173.800 +2.6 1.380.800 1.408.800 -2.0 Skoda 112.900 107.100 +5.4 871.100 840.900 +3.6 Seat 39.800 35.800 +11.2 354.900 312.900 +13.4 Porsche 20.800 22.000 -5.3 185.900 178.300 +4.3 Volkswagen — коммерческие автомобили 44.600 43.100 +3.4 367.900 350.800 +4.9 MAN 10.600 9.200 +14.8 80.300 74.100 +8.4 Scania 8.000 7.200 +11.2 64.000 58.700 +8.9













Всего по концерну Volkswagen 1.010.100 947.400 +6.6 7.806.700 7.609.300 +2.6

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