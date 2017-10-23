Продажи концерна Volkswagen в сентябре впервые превысили 1 миллион автомобилей
- Лучший показатель месячных продаж за всю историю концерна.
- Рост продаж в сентябре составил 6.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Кроссоверы марок, входящих в концерн Volkswagen, пользуются спросом во всем мире; значительный рост их продаж отмечен в Китае.
Продажи концерна в сентябре впервые превысили 1 миллион автомобилей, что является рекордным месячным результатом за всю историю Volkswagen AG. В совокупности продажи составили 1.01 млн автомобилей — на 6.6% больше, чем в сентябре прошлого года. Руководитель направления продаж Volkswagen AG Фред Каплер (Fred Kappler) отметил: «Этот рекордный результат демонстрирует сильные позиции концерна Volkswagen. Все больше клиентов по всему миру делают выбор в пользу автомобилей наших марок, и особой популярностью пользуются новые кроссоверы. В этом плане существенную роль продолжает играть китайский рынок». Концерн объявил о существенном росте объема продаж в сентябре в Южной и Северной Америке, а также в Центральной и Восточной Европе. Всего с начала года объем продаж составил 7.806.600 автомобилей, что на 2.6% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.
В Европе продажи концерна сохраняют стабильный рост: в сентябре клиентам было передано 404.500 автомобилей (на 1.5% больше, чем в прошлом году). Положительная тенденция сохраняется и в Центральной и Восточной Европе, где продажи составили 63.400 автомобилей, продемонстрировав рост на 13.8%. Даже с учетом незначительного снижения на рынке Германии (-3.3%) общий объем продаж в Западной Европе остается стабильным (-0.5%) за счет увеличения поставок в Испанию и Италию.
Клиентам в Северной Америке было передано более 85.900 автомобилей, что на 13.5% больше, чем в сентябре прошлого года. Положительный тренд обуславливается выходом на рынок США (+21.8%) кроссовера Atlas и нового поколения модели Tiguan. Также в сентябре отмечается рост поставок в Южную Америку, где клиентам было передано более 47.800 автомобилей (увеличение на 68.4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Существенное повышение зафиксировано, в частности, в Бразилии (+110.5%) и Аргентине.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе клиенты в сентябре получили более 436.700 автомобилей, что соответствует росту на 6.1% по сравнению с сентябрем 2016 года. Увеличение спроса вызвано всплеском интереса со стороны китайских потребителей к новым моделям на рынке — Volkswagen Teramont, Volkswagen Tiguan, Audi A4L и SKODA Kodiaq. Всего в сентябре своих покупателей в Китае нашли 406.500 автомобилей (+6.3%).
Обзор результатов концерна Volkswagen:
|Объём поставок по отдельным рынкам
|Сентябрь 2017 г.
|Сентябрь 2016 г.
|Изменение (%)
|Январь-сентябрь 2017 г.
|Январь-сентябрь 2016 г.
|Изменение (%)
|Европа
|404.500
|398.400
|+1.5
|3.276.200
|3.182.000
|+3.0
|Западная Европа
|341.200
|342.700
|-0.5
|2.734.000
|2.699.800
|+1.3
|Германия
|107.200
|110.900
|-3.3
|973.400
|992.000
|-1.9
|Центральная и Восточная Европа
|63.400
|55.700
|+13.8
|542.200
|482.200
|+12.4
|Россия
|17.500
|15.000
|+17.0
|134.600
|120.400
|+11.8
|Северная Америка
|85.900
|75.700
|+13.5
|718.700
|685.800
|+4.8
|США
|56.700
|46.600
|+21.8
|457.000
|426.000
|+7.3
|Южная Америка
|47.800
|28.400
|+68.4
|389.700
|320.000
|+21.8
|Бразилия
|27.800
|13.200
|+110.5
|225.400
|195.600
|+15.2
|Азиатско-Тихоокеанский регион
|436.700
|411.700
|+6.1
|3.134.800
|3.111.800
|+0.7
|Китай
|406.500
|382.300
|+6.3
|2.895.000
|2.853.900
|+1.4
|По всему миру
|1.010.100
|947.400
|+6.6
|7.806.700
|7.609.300
|+2.6
|Объём поставок по отдельным маркам
|Сентябрь 2017 г.
|Сентябрь 2016 г.
|Изменение (%)
|Январь-сентябрь 2017 г.
|Январь-сентябрь 2016 г.
|Изменение (%)
|Volkswagen — легковые автомобили
|593.700
|547.600
|+8.4
|4.490.900
|4.374.800
|+2.7
|Audi
|178.400
|173.800
|+2.6
|1.380.800
|1.408.800
|-2.0
|Skoda
|112.900
|107.100
|+5.4
|871.100
|840.900
|+3.6
|Seat
|39.800
|35.800
|+11.2
|354.900
|312.900
|+13.4
|Porsche
|20.800
|22.000
|-5.3
|185.900
|178.300
|+4.3
|Volkswagen — коммерческие автомобили
|44.600
|43.100
|+3.4
|367.900
|350.800
|+4.9
|MAN
|10.600
|9.200
|+14.8
|80.300
|74.100
|+8.4
|Scania
|8.000
|7.200
|+11.2
|64.000
|58.700
|+8.9
|Всего по концерну Volkswagen
|1.010.100
|947.400
|+6.6
|7.806.700
|7.609.300
|+2.6
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