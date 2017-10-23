В Санкт-Петербурге началось производство нового кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line

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На заводе «ХММР» в Санкт-Петербурге началось серийное производство нового кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line.

Для постановки на производство новой модели была проведена дополнительная настройка оборудования.

Rio X-Line прошел дополнительные 230 000 км испытаний в рамках адаптации к российским дорожным условиям.

Продажи нового кросс-хэтчбека стартуют в ноябре 2017 года.

Москва, 16 октября 2017 г. — На заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» («ХММР») в Санкт-Петербурге началось серийное производство нового кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line на базе самой популярной в России модели KIA Rio1. Новый Rio X-Line производится по технологии полного цикла со штамповкой, сваркой и окраской кузова и уровнем локализации 47%.

Новый тип кузова и другие особенности кросс-хэтчбека потребовали дополнительной подготовки и настройки оборудования. В прессовом цеху появились новые штампы, подготовленные на предприятии KIA Motors в Корее, была проведена перенастройка роботов и оборудования линий штамповки. Перенастройка роботов была проведена также в цехах сварки и окраски. На предприятии проведено обучение по работе с новой моделью для сотрудников всех производственных цехов непосредственно на местах. Кроме того, инженеры и технические специалисты российского завода прошли специальный тренинг в Корее.

Полную подготовку к началу серийного производства прошел и сам автомобиль. Доводочные испытания прототипов проводились совместно инженерами завода «ХММР» и представителями исследовательского центра KIA Motors в г. Намьянг (Корея) для достижения наилучшей адаптации Rio X-Line к климатическим и дорожным условиям России. В рамках испытаний новый кросс-хэтчбек прошел более 230 000 км дополнительно к 850 000 тестовых километров, пройденным седаном KIA Rio нового поколения.

Выпуск KIA Rio впервые был начат на заводе «ХММР» в августе 2011 года. В июле текущего года на предприятии было запущено производство четвертого поколения модели. Всего за 6 лет заводом было выпущено 594 тыс. KIA Rio третьего и четвертого поколений с кузовами седан и хэтчбек. За это время модель стала самой востребованной в линейке KIA и является абсолютным лидером продаж в России2. С января по сентябрь 2017 года было реализовано 73 532 KIA Rio, а за сентябрь — 10 446 автомобилей обоих поколений.

Производящий автомобили марок KIA и Hyundai завод «ХММР» в Санкт-Петербурге обладает самым современным промышленным оборудованием. По итогам 2016 года он был признан лучшим среди заводов Hyundai-KIA в мире по качеству продукции и эффективности использования производственных линий. Высокоточное выполнение сварочных точек на кузове, все операции по нанесению лакокрасочного покрытия снаружи и внутри кузова — полностью автоматизированы. Для этого на заводе установлено более 240 промышленных роботов: около 170 заняты сваркой кузова KIA Rio, более 50 выполняют покрасочные работы. Для выпуска одного автомобиля KIA Rio заводу необходимо около 16 часов (совокупность всех операций). После производства каждый автомобиль проходит тщательную индивидуальную проверку качества готовой продукции, которая занимает более 2 часов.

На предприятии задействовано 2200 человек, еще 5800 человек работают на российских заводах поставщиков автокомпонентов. Поставки комплектующих на конвейер осуществляют 14 российских компаний. Завод эффективно использует производственную мощность, стабильно работая в 3 смены, 5 дней в неделю, благодаря высокому спросу на выпускаемые модели.

Продажи KIA Rio X-Line начнутся в ноябре 2017 года. Как и на все остальные модели российской линейки, на новый кросс-хэтчбек будет действовать уникальная гарантия KIA — 5 лет или 150 000 км пробега. Более подробная информация о ценах и комплектациях будет представлена ближе к старту продаж.

1 В России под названием KIA Rio представлен иной продукт, чем в других странах мира. Модель разработана специально для российского рынка. Несмотря на общую платформу с одноименной моделью на других рынках, KIA Rio российского производства имеет другой кузов и иные габаритные размеры, в частности — увеличенную колесную базу. Он отличается линейкой двигателей и настройками подвески, а также оснащением, например, уникальным пакетом «Теплые опции». Rio X-Line был разработан на базе российской версии автомобиля и предназначен только для клиентов в России и СНГ.

2 По итогам 9 месяцев 2017 года

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