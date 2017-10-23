Renault Россия запускает осеннюю сервисную кампанию

Renault Россия запускает осеннюю сервисную кампанию

Renault

Renault Россия объявляет о запуске осенней сервисной кампании для всех владельцев автомобилей Renault, которая пройдет с 17 октября по 17 декабря 2017 года во всех официальных дилерских центрах.

Специальное сервисное предложение предоставляет клиентам возможность с максимальной выгодой подготовить автомобиль к зиме. В рамках акции клиенты смогут продиагностировать наиболее важные системы автомобиля всего за 299 рублей [1], а также получить скидку 500 рублей на шиномонтаж [2].

В рамках осенней сервисной кампании для автомобилей Renault доступны предложения Комплекс-Сервис «Тормозная система» от 2 800 руб. и Комплекс-Сервис «Замена амортизаторов» от 6 600 руб., а владельцы автомобилей Renault старше 4-х лет смогут пройти Комплекс-Сервисы ЭКОНОМ «Тормозная система» и «Замена амортизаторов» по особенно выгодным ценам.

В рамках акции предусмотрены особые условия на приобретение таких продуктов и услуг, как:

  • Запчасти (подвеска, рулевая тяга и пр.) с выгодой до 30%;
  • Аккумуляторы с выгодой до 30%;
  • Стальные диски с выгодой до 35%;
  • Колеса в сборе с выгодой до 15%;
  • Запчасти с выгодой до 30%;
  • Комплекс-Сервис «Замена стекол» с выгодой до 25%.

Более подробную информацию об осенней сервисной кампании Renault можно получить на сайте renault.ru/services/offers.html. Владельцы автомобилей Renault любого возраста могут подобрать программу «Комплекс-Сервис» именно для своего автомобиля на сайте: renault.ru/services/maintenance.html

Еще больше предложений доступно для пользователей MY RENAULT. Сервис MY RENAULT — это полезный инструмент для владельцев автомобилей Renault, который напоминает о предстоящих сервисных операциях и отслеживает специальные предложения Renault Service для конкретного автомобиля. Сервис доступен к использованию как на сайте www.renault.ru, так и в мобильных приложениях на платформах Android и iOS. Данная программа была запущена в России в декабре 2011 года и насчитывает уже более 620 000 зарегистрированных клиентов.

Получить более подробную информацию о всех предложениях Renault Service, а также уточнить условия участия конкретного дилера в акции можно на сайте Renault c 17 октября 2017 года.

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  • [1] Цена является максимально рекомендованной, указана в рублях с учетом НДС
  • [2] Предложение ограниченно.
  • Renault Россия запускает осеннюю сервисную кампанию
Источник:
Renault
Дата:
2 ноября 2017 г.
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