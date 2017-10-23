Volkswagen предлагает выгодные кредитные условия

Volkswagen

Ставка 6% на модель Polo *

Выгодные условия по госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Ставка 7.9% на Tiguan по программе «Volkswagen Гарант» с госсубсидией *

Скидка 1% от ставки по кредиту для клиентов-участников мероприятия Volkswagen Driving Experience**

Марка Volkswagen объявляет специальные предложения по кредитам в октябре 2017 года.

Бестселлер Volkswagen Polo можно приобрести в кредит на срок от одного до трех лет по выгодной ставке от 6%* при приобретении полиса страхования жизни. Данная ставка распространяется на покупку автомобиля по классической программе кредитования, а также по программе «Volkswagen Гарант» с остаточным платежом и гарантией выкупа. Предоставляемый процент является самым низким для модели Polo за последние два года.

В октябре продолжают действовать государственные программы автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Программа «Первый автомобиль» предназначена для клиентов, у которых в собственности не было еще ни одного автомобиля. «Семейный автомобиль» доступен тем, у кого имеются двое и более несовершеннолетних детей.

Один из самых популярных автомобилей марки Volkswagen Tiguan в октябре также доступен на выгодных условиях. По программе «Volkswagen Гарант» с госсубсидией процентная ставка по кредиту составляет 7.9%* на автомобили мощностью 125 л.с или 150 л.с. в комплектации Trendline при участии в программе трейд-ин и предоставлении полного пакета документов***. Кроме того, до 15 ноября продолжает действовать специальное предложение для клиентов-участников мероприятия Volkswagen Driving Experience в виде скидки 1% от ставки по кредиту без госсубсидии**.

В сентябре 2017 года клиентам марки было передано 8.057 автомобилей, что является лучшим показателем с декабря 2014 года. За период с января по сентябрь продажи увеличились на 17.9% и составили 62.094 автомобиля (с января по сентябрь 2016 года — 52.663 автомобиля). Среди лидеров продаж традиционно присутствуют Volkswagen Polo — в сентябре было продано 4.517 автомобилей модели — и Volkswagen Tiguan, продажи которого составили 2.459 автомобилей.

* Подробности — на сайте: Volkswagen Polo в кредит по ставке от 6%. — https://www.volkswagen.ru/ru/finance/financial/credit-polo-60.html Volkswagen Tiguan в кредит по ставке от 7.9% — https://www.volkswagen.ru/ru/offers/specials/tiguan-loyal.html#powerLayer=offers/tiguan-new.display Volkswagen Tiguan в кредит по ставке от 11.9%/13.9% — https://www.volkswagen.ru/ru/finance/credit/garant.html

** Предложение доступно при предъявлении письма с уникальным идентификационным кодом.

*** Полный пакет документов: анкета на оформление кредита; паспорт гражданина Российской Федерации; справка о заработной плате за последние 6 месяцев по форме № 2-НДФЛ или в свободной форме; копия Трудовой книжки или заверенная копия Трудового договора; один документ на выбор: водительское удостоверение, заграничный паспорт, свидетельство пенсионного страхования (СНИЛС) или свидетельство о присвоении ИНН). При наличии только двух документов (анкета на оформление кредита; паспорт гражданина Российской Федерации; один документ на выбор: водительское удостоверение, заграничный паспорт, свидетельство пенсионного страхования (СНИЛС) или свидетельство о присвоении ИНН) ставка составит 8,5%.

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