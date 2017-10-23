Новый Land Cruiser Prado в России: 3 двигателя, 6 комплектаций и 249 лошадиных сил

Toyota

С 17 октября в дилерских центрах Тойота открыт прием заказов на новый Land Cruiser Prado.

Клиент может выбрать из 3-х двигателей: 2,8-литрового турбодизельного и двух бензиновых агрегатов объемом 2,7 и 4,0 литра.

Наиболее мощный двигатель объемом 4,0 литра теперь развивает 249 л. с., что позволяет ему оставаться в привлекательной зоне налогообложения.

Новый Land Cruiser Prado доступен для заказа в 6-ти комплектациях, оснащение которых пополнилось такими востребованными опциями, как светодиодная передняя и задняя оптика, вентиляция кресел, 3-зонный климат-контроль, пакет средств активной безопасности Toyota Safety Sense и опции «Зимний комфорт».

Максимальная цена перепродажи нового Land Cruiser Prado в версии с бензиновым двигателем объемом 2,7 литра стартует с отметки в 2 199 000 рублей, с турбодизельным двигателем объемом 2,8 литра — от 2 853 000 рублей. Цены на автомобиль с 4,0-литровым бензиновым агрегатом начинаются с 3 205 000 рублей.

ООО «Тойота Мотор», 17 октября 2017 года — 17 октября 2017 года Toyota открывает прием заказов на новый Land Cruiser Prado. Легендарный внедорожник предлагает на выбор 3 двигателя, 6 комплектаций и ранее недоступное оснащение, максимально приблизившее его к флагманскому Land Cruiser 200.

Открывает линейку силовых агрегатов бензиновый четырехцилиндровый двигатель объемом 2,7 литра, который доказал свою надежность в условиях российских дорог и экономичность, благодаря возможности использовать бензин с октановым числом выше 91. Наиболее популярным и сбалансированным агрегатом Toyota Land Cruiser Prado остается турбодизельный высокотехнологичный и тяговитый двигатель объемом 2,8 литра серии Global Diesel (GD). Максимальную динамику владельцу нового Land Cruiser Prado предлагает 4,0-литровый бензиновый V6, который теперь развивает мощность 249 л. с., что позволяет ему оставаться в привлекательной зоне налогообложения.

Клиентам доступен выбор из 6-ти комплектаций Toyota Land Cruiser Prado. Каждая версия внедорожника с обновлением получила новые востребованные опции. Так, новый Land Cruiser Prado стал обладателем светодиодной передней оптики и задних фонарей, системы вентиляции передних кресел, 3-зонного климат-контроля в любой версии, кроме базовых, мультимедийной системы Toyota Touch 2 с 8-дюймовым сенсорным дисплеем.

В составе системы Multi Terrain Select появился шестой, автоматический режим работы MTS—AUTO, а круговой обзор получил режим «прозрачного капота». В зависимости от типа выбранной подвески новый Land Cruiser Prado предлагает от 3 до 5 вариантов режима движения: в дополнение к стандартным ECO/NORMAL/SPORT теперь доступны SPORT S / SPORT S+, влияющие на характеристики рулевого управления, коробки переключения передач и амортизаторов.

Также в оснащении нового Land Cruiser Prado теперь доступен самый полный среди всех моделей бренда пакет опций «Зимний комфорт», включающий дистанционный запуск предпускового нагревателя дизельного двигателя и набор средств активной безопасности Toyota Safety Sense.

Рекомендованные розничные цены на внедорожник стартуют с отметки 2 199 000 рублей за версию с бензиновым двигателем объемом 2,7 литра, от 2 853 000 рублей с турбодизельным двигателем рабочим объемом 2,8 литра и от 3 205 000 рублей за версию с топовым 4,0-литровым бензиновым агрегатом мощностью 249 л. с.

Дополнительно о новом Toyota Land Cruiser Prado

Экстерьер

После обновления наиболее заметно изменились передняя и задняя части автомобиля. Новый капот, решетка радиатора, фары головного света, передние крылья и бампер освежили узнаваемый облик и максимально приблизили внешность Land Cruiser Prado к Land Cruiser 200. Изменения в задней части кузова коснулись формы бампера, рисунка фонарей и дизайна 5-й двери. Обновленный экстерьер дополнили новые легкосплавные диски диаметром 17 и 18 дюймов в зависимости от комплектации.

Дизайн нового Land Cruiser Prado теперь еще более подчинен внедорожному предназначению модели: скошенная нижняя часть переднего бампера с приподнятыми углами оптимизирует геометрическую проходимость, а новая форма передних крыльев позволит лучше ощущать габариты. Расположение наиболее уязвимых элементов, включая фары и вентиляционные отверстия, оптимизировано для преодоления бродов и маневрирования в сложном рельефе. Важнейшие узлы конструкции получили новый уровень защиты, а минимальный дорожный просвет теперь составляет 215 мм. Углы въезда, съезда и рампы, составляющие 31, 25 и 22 градуса, оптимизированы для преодоления бездорожья. Новый Land Cruiser Prado стал на 60 мм длиннее (4840 мм) и сохранил удобный диаметр разворота, составляющий всего 5,8 м.

Интерьер

Для улучшения эргономики рабочего места водителя полностью переработаны приборная панель и центральная консоль. В центре новой панели приборов с четырьмя циферблатами, выполненными по технологии Optitron, расположен цветной многофункциональный дисплей диагональю 4,2 дюйма, на который выводится информация маршрутного компьютера и музыкального центра, подсказки системы навигации, а также важные предупреждающие сообщения. В интерьере применена принципиально новая архитектура расположения органов управления системами и опциями: теперь для максимального удобства переключатели, отвечающие за комфорт, возможности трансмиссии и ассистенты вождения логично сгруппированы на центральной консоли по функциональному признаку. Новая форма верхней части консоли позволила улучшить обзор с места водителя.

Новые материалы отделки в сочетании с фоновой подсветкой создают в интерьере Land Cruiser Prado атмосферу комфорта и роскоши. Мягкие боковины центральной консоли обтянуты кожей с прострочкой, что повышает комфорт для коленей водителя и переднего пассажира. Дизайн и функционал рулевого колеса полностью унифицирован с Land Cruiser 200.

Пакет опций «Зимний комфорт» и пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sence

В оснащение нового Land Cruiser Prado вошел самый полный среди всех моделей бренда набор опций пакета «Зимний комфорт». В их числе обогрев форсунок омывателя, лобового стекла и зеркал заднего вида, подогрев передних и задних сидений и рулевого колеса, потолочные воздуховоды для задних пассажиров, дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений, дополнительный электрический отопитель салона и догреватель двигателя, индикатор низкого уровня омывающей жидкости.

Для нового Land Cruiser Prado, как и для флагманского Land Cruiser 200, теперь доступен пакет средств активной безопасности Toyota Safety Sense. Пакет включает систему автоматического переключения дальнего света на ближний, оповещение о непреднамеренном пересечении дорожной разметки, предупреждение об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения, круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля, систему распознавания и информирования водителя о дорожных знаках, а также контроля и информирования об усталости водителя.

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