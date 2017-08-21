Советы Textar: как продлить жизнь тормозному диску

Пресс-релиз, Москва, 24 июля 2017 — В разгар летнего сезона автомобилисты пользуются тем, что под колесами их машин сухой и теплый асфальт и наслаждаются более высокими скоростями. Тут особенно важна надежность и эффективность всех элементов системы торможения автомобиля и, в частности, тормозных дисков. Компания TMD Friction, ведущий мировой разработчик фрикционных технологий, дает несколько простых способов продления жизни этому ключевому элементу системы торможения.

Остужаем диски

Что касается приемов эксплуатации автомобиля, способствующих продлению жизни дискам, то специалисты Textar рекомендуют не парковаться сразу после серии резких замедлений. Дело в том, что резкая остановка радикально снижает скорость охлаждения горячего диска. Впоследствии это может привести к его тепловой деформации. Следует помнить, что только на ходу охлаждение тормозных механизмов происходит максимально быстро и равномерно. Поэтому оптимальное решение после интенсивных торможений — спокойно проехать хотя бы несколько десятков метров. Особенно опасно для горячих тормозных дисков не просто остановиться, а оставить нажатой педаль тормоза, когда колодки плотно прилегают к диску. При этом теплоотдача в местах их контакта практически останавливается. В результате из-за длительного воздействия высокой температуры на чугун, из которого обычно изготавливаются диски, может измениться внутренняя кристаллическая структура этого материала. А это грозит нарушением геометрии узла и локальными изменениями характеристик прочности и твердости материала диска.

Не паркуемся в луже

Распространенное среди автовладельцев мнение об опасности для геометрии дисков проезда машины с горячими тормозными дисками через лужу не вполне верно. На самом деле при езде через водную преграду тормозные диски охлаждаются более-менее равномерно и опасения, что из-за этого диск «поведет», в большинстве случаев лишены оснований. Подобная опасность существует лишь в случае, когда, например, колесо останавливается в луже и часть тормозного диска при этом остывает на воздухе, а часть — в воде. В этом случае, действительно, деформация диска из-за температурного перепада наиболее вероятна.

Применяем инновационные колодки

Для снижения темпов естественного износа диска можно порекомендовать применение колодок серии Textar epad. В них используется продвинутая технология фрикционных материалов. Благодаря запатентованному составу фрикционной смеси колодок, темпы износа тормозных дисков и самих колодок снижаются практически вдвое, а автовладелец получает эффективное, надежное и бесшумное торможение в любых дорожных ситуациях. Другая характерная особенность колодок Textar epad заключается в том, что продукты их естественного износа практически не загрязняют поверхность колесных дисков.

Избегая вышеописанных ситуаций и применяя высокотехнологичные тормозные колодки Textar epad, автовладелец сможет существенно увеличить срок службы тормозных дисков своей машины при любом стиле вождения.

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Компания TMD Friction является одним из мировых лидеров в области производства фрикционных материалов для автомобильного и других видов транспорта. Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя накладки и колодки для барабанных и дисковых тормозов для легковых и коммерческих автомобилей, а также фрикционные материалы для автоспорта и тяжёлой промышленности. TMD Friction со своими торговыми марками Textar, Pagid, Mintex, Don и Cobreq является одним из крупнейших поставщиков на мировом рынке автомобильных запчастей. Под марками Cosid и Dynotherm TMD Friction разрабатывает и производит фрикционные материалы для промышленного использования. Компания имеет четыре производственные площадки в Германии, а также заводы в Европе, США, Бразилии, Мексике, Китае, Японии и Южной Африке. Штат сотрудников TMD Friction Group по всему миру насчитывает около 5 000 сотрудников. Более подробную информацию о компании можно найти на официальном сайте: www.tmdfriction.com/ru .

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