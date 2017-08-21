Рейтинг самых распространенных заблуждений о тормозах по версии Textar

Пресс-релиз, Москва, 8 августа 2017 — Эксперты компании TMD Friction, ведущего разработчика и производителя комплектующих тормозных систем под брендом Textar, собрали пять самых распространенных заблуждений автовладельцев о тормозах и рассказали, почему они неверны.

Начнем с распространенного заблуждения о том, что тормозные диски сделаны из стали. На самом деле диски делают из чугуна! Причем как из обычного, так и из высокоуглеродистого (с повышенным содержанием углерода) и легированного высокоуглеродистого чугуна (с добавками молибдена и никеля). Применение высокоуглеродистого чугуна повышает термическую устойчивость диска — его способность отводить тепло, позволяет снизить вибрации и шум при торможении. Диск из легированного чугуна более долговечен за счет повышенной прочности и лучшей сопротивляемости коррозии.

Второй миф о тормозах утверждает, что ставшая «мягкой» педаль тормоза — результат перегрева тормозных колодок. На самом деле «мягкая» или «проваливающаяся» педаль тормоза — признак вскипания тормозной жидкости. Дело в том, что любой газ гораздо проще сжать, нежели жидкость. По этой причине и падает усилие, необходимое для нажатия на педаль. Само же вскипание тормозной жидкости может быть вызвано как перегревом тормозных механизмов, так и попаданием в магистраль воды. Известно, что вода кипит при 100°С, в то время как тормозная жидкость — не менее чем при 210°С.

Согласно еще одному заблуждению, вскипевшая тормозная жидкость не теряет своих свойств. Отчасти это верно. Но только в том смысле, что ее качество и до кипения оставляло желать лучшего, ведь заставить кипеть кондиционную тормозную жидкость при нормальных условиях эксплуатации крайне сложно. Кипение тормозной жидкости, как правило, означает, что в нее попала вода и гидросистема требует срочного обслуживания.

Еще один «миф о тормозах» говорит, что тормозную жидкость нужно доливать во время каждого ТО машины. Это не так. Уровень тормозной жидкости в «бачке» под капотом имеет полное право колебаться. По мере износа тормозных колодок поршням рабочих тормозных цилиндров приходится выдвигаться все дальше. Из-за этого уровень жидкости в бачке будет постепенно опускаться. Но пока уровень не опустился ниже отметки «MIN», доливать «ушедшую» жидкость при этом не требуется. После установки новых, не изношенных тормозных колодок, объем тормозной жидкости в бачке восстановится сам по себе. А вот то, что тормозную жидкость нужно менять каждые 2 года — правда.

Пятый миф о тормозах гласит, что производители тормозных дисков не одобряют проточку тормозных дисков и всегда настаивают на их замене на новые. Однако специалисты считают, что проточка дисков — как метод восстановления формы тормозной поверхности — оправдана при соблюдении двух условий. Во-первых, эта операция должна производиться на хорошем оборудовании, которое обеспечивает соблюдение допусков на размеры. Второе условие: после проточки диска он должен оказаться, по меньшей мере, не тоньше минимально допустимого размера, оговоренного автопроизводителем. Но если этот параметр диска окажется в результате проточки лишь чуть более допустимого, смысл операции будет стремиться к нулю — все равно изношенный до минимума узел в ближайшее время придется менять на новую деталь.

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Компания TMD Friction является одним из мировых лидеров в области производства фрикционных материалов для автомобильного и других видов транспорта. Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя накладки и колодки для барабанных и дисковых тормозов для легковых и коммерческих автомобилей, а также фрикционные материалы для автоспорта и тяжёлой промышленности. TMD Friction со своими торговыми марками Textar, Pagid, Mintex, Don и Cobreq является одним из крупнейших поставщиков на мировом рынке автомобильных запчастей. Под марками Cosid и Dynotherm TMD Friction разрабатывает и производит фрикционные материалы для промышленного использования. Компания имеет четыре производственные площадки в Германии, а также заводы в Европе, США, Бразилии, Мексике, Китае, Японии и Южной Африке. Штат сотрудников TMD Friction Group по всему миру насчитывает около 5 000 сотрудников. Более подробную информацию о компании можно найти на официальном сайте: www.tmdfriction.com/ru .

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