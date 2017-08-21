Тойота наращивает инвестиции в безопасность автономных автомобилей

Toyota

Тойота инвестирует 5 миллионов долларов в создание специального трека для тестирования технологий автономного вождения.

Тойота запустит программу исследовательских проектов в области безопасности автономных автомобилей в партнерстве с крупнейшими университетами США, рассчитанную минимум на пять лет.

Тойота обладает наибольшим количеством патентов в области автономного вождения и сетевых технологий в автомобиле.

ООО «Тойота Мотор», 8 августа 2017 года — Тойота продолжает комплексно развивать направление безопасных и удобных автомобилей с автономным управлением. Для всестороннего изучения дорожного движения под управлением автоматизированных систем компания одновременно приступает к созданию уникального тестового трека и запускает новые проекты в партнерстве с крупнейшими университетами США.

Североамериканский офис Тойота инвестирует 5 миллионов долларов в строительство специального испытательного трека на юго-востоке штата Мичиган. Новый полигон станет безопасной и контролируемой закрытой средой для тестирования технологий автономного вождения и сетевой мобильности (CAV) во всех возможных ситуациях, включая экстремальные. Строительство уникального трека организовано по инициативе Американского центра мобильности (ACM), одним из соучредителей которого стала Тойота. Благодаря федеральному статусу проекта Тойота предполагает ускорить продвижение высоких технологий в сотрудничестве с государственными организациями США.

«Для создания системы автономного вождения, такой же безопасной, как автомобиль под управлением человека, требуются миллиарды километров испытаний. Часть из них будет пройдена в режиме компьютерной симуляции, часть — на дорогах общего пользования. Однако тестирование в условиях закрытого трека, где можно воссоздать экстремальные ситуации, — один из главных этапов программы испытаний. Создание уникального трека — важнейший шаг к предотвращению аварий с участием автономных автомобилей и спасению человеческих жизней», — прокомментировал Гилл Пратт, генеральный директор исследовательского института Toyota (TRI).

Одновременно с постройкой испытательного трека Тойота запускает в США пятилетнюю программу совместных исследований с крупнейшими научными центрами страны. Реализовывать программу будет созданный компанией Тойота в 2011 году Центр совместных исследований в области безопасности (CSRC). За первые 5 лет работы Центра Тойота инвестировала в разработку и вывод на рынок передовых технологий безопасности около 50 миллионов долларов.

За время работы Центр запустил и завершил 44 исследовательских проекта с 23 университетами-партнерами, опубликовав более 200 отчетных работ. Проекты CSRC внесли значительный вклад в исследование влияния на безопасность движения человеческого фактора, эффективности активных и пассивных систем безопасности, а также в области сбора данных о движении и разработки новых инструментов для анализа этих данных.

В 2017 году Тойота запускает 11 новых масштабных проектов в партнерстве с 8 ведущими университетами США с общим бюджетом 35 миллионов долларов. Задача новых проектов — получить детальную картину изменений в безопасности дорожного движения и взаимодействии человека с автомобилем, оснащенным системами автономного вождения. Партнерами Тойота в новых проектах стали самые влиятельные научные организации Северной Америки, включая Мичиганский университет, университет штата Айова, Политехнический университет Виргинии и другие.

«Влияние технологий автономного вождения и сетевой мобильности на дорожное движение только начало проявляться. Взаимодействуя с всемирно известными научными центрами и учреждениями, Тойота становится одним из первых автопроизводителей, делающим практический шаг к разработке передовых решений в области мобильности будущего, и выполняет свое обещание создать безопасные и удобные автономные автомобили», — отметил Чак Гулаш, директор CSRC.

Новости от Redtram.com Загрузка ...