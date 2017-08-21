Lexus Design Award 2018 Russia Top Choice: прием заявок открыт

Lexus

Lexus объявляет о начале приема заявок для участия в престижном конкурсе Lexus Design Award 2018 Russia Top Choice (Премия Лексус в области дизайна. Выбор России). Конкурс, в котором принимают участие молодые и перспективные дизайнеры, проводится второй год подряд. В 2017 году Lexus Design Award также получает поддержку на локальном уровне.

Российские профессионалы и энтузиасты в области дизайна смогут принять участие в конкурсе и выиграть главный приз — поездку на Неделю дизайна в Милане. Еще двое финалистов получат специальные призы: бесплатное посещение зимнего интенсива Британской высшей школы дизайна за второе место и тест-драйв автомобиля Lexus за третье.

Для Lexus Design Award 2018 в качестве креативной темы был выбран латинский префикс «СО-», обозначающий идею взаимодействия и союза в гармонии. Именно совершенный дизайн, идеально выражающий в себе лаконичность концепции, функционал и эстетику, способен стать залогом гармоничного сосуществования общества и окружающей среды. И сейчас настала очередь молодых дизайнеров найти свое вдохновение в теме «СО-» для построения лучшего будущего.

В новый состав российского жюри этого года вошли авторитетные профессионалы в сфере дизайна, архитектуры и моды: Олег Шапиро — партнер архитектурного бюро Wowhaus; Тигран Аветисян — дизайнер, основатель бренда Tigran Avetisyan; Анастасия Бутрым — директор Британской высшей школы дизайна (БВШД); Михаил Беляев — промышленный дизайнер, обладатель множества международных наград в области дизайна. Также в состав жюри вошла всемирно известная арт-группа AES+F.

Для участия в Lexus Design Award 2018 Russia Top Choice необходимо подать заявку на сайте ldarussia.ru или www.lexusdesignawardrussia.ru . Заявки, поданные до 8 октября, будут приняты к рассмотрению как в глобальном, так и в российском конкурсах. Также на сайте www.lexusdesignawardrussia.ru можно ознакомиться с правилами конкурса, задать уточняющие вопросы, изучить проекты финалистов LDA прошлых лет и воспользоваться системой поддержки для перевода заявок на официальный язык конкурса — английский.

Для продвижения Lexus Design Award Russia Top Choice в 18 российских городах в августе и сентябре будут проведены различные мероприятия, в которых примут участие ведущие архитекторы, дизайнеры и представители фэшн-индустрии федерального и регионального уровней.

Победители конкурса будут объявлены на церемонии награждения Lexus Design Award Russia Top Choice, которая состоится 19 октября в пространстве Lexus Dome в Москве.

Елена Салахетдинова, начальник департамента маркетинга и информационной поддержки продукта Lexus: «Конкурс Lexus Design Award Russia Top Choice направлен на поиск и поддержку нестандартных творческих идей, которые могут внести вклад в создание лучшего будущего. Инновационные решения в области дизайна являются основополагающими как для бренда Lexus, так и для всего конкурса Lexus Design Award. Именно поэтому мы поддерживаем творцов, как профессионалов, так и начинающих, и поощряем их самые смелые решения в дизайне».

Стратегический партнер российского конкурса — Британская высшая школа дизайна (БВШД).

Информационные партнеры конкурса — Archi.ru , «Популярная механика», TATLIN.

Дополнительная информация и изображения:

О конкурсе в области дизайна Lexus Design Award:

Учрежденный в 2013 году, международный конкурс в области дизайна Lexus Design Award обращен к талантливым дизайнерам со всего мира. Целью конкурса является поддержка молодых перспективных творцов и поиск идей, которые могли бы обогатить общество и улучшить жизнь общества в будущем.

Участие в конкурсе Lexus Design Award дает уникальную возможность четырем финалистам создать полноразмерные прототипы своих проектов под руководством всемирно известных дизайнеров, выступающих в качестве кураторов, и представить их на Неделе дизайна в Милане — одном из крупнейших событий в профессиональном сообществе.

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