Volkswagen стал транспортным партнёром чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020

Volkswagen

Договор действует четыре года, вступает в силу в 2018 году и охватывает все матчи сборных Кубка UEFA.

Герберт Дисс, председатель правления марки Volkswagen: «Мы представляем наше новое направление».

Ги-Лорен Эпштейн, директор по маркетингу UEFA: «Великая европейская марка, которая любит футбол».

Коммуникационная платформа для выхода на рынок новой линейки автомобилей Volkswagen I.D.

С 2018 года марка Volkswagen станет новым партнёром UEFA (Союза европейских футбольных ассоциаций), продолжив свои давние взаимоотношения с футболом. В рамках договора, заключённого на четыре года, компания также будет сопровождать Чемпионат Европы по футболу UEFA 2020™, который по случаю своего 60-летнего юбилея впервые будет проходить в 13 странах. Участие в самом популярном в мире виде спорта станет коммуникационной платформой для выхода на рынок Volkswagen I.D. — автомобиля, который с 2020 года станет флагманом новой линейки электромобилей Volkswagen.

«Никакой другой вид спорта не обладает такой силой и не объединяет столько людей, как футбол. Чемпионат Европы 2020 года — фантастический проект, который пройдет по всему континенту. Наши автомобили и наша креативность помогут нам объединить любителей футбола из разных стран», — отметил председатель правления Volkswagen Герберт Дисс (Herbert Diess).

Volkswagen чувствует себя как дома на дорогах между Атлантикой и Уралом, между островами Шпицберген и Сицилией. В прошлом году европейским клиентам было передано около 1.700.000 автомобилей. Во всех 55 странах-участницах UEFA реализуются легковые автомобили Volkswagen. Марка владеет 21 производственной площадкой в семи странах континента, на которых работают около 150.000 человек.

«Мы гордимся тем, что столь крупная европейская марка, которая страстно любит футбол, поддерживает нас. Перед нами стоят особенно актуальные задачи: для игр Чемпионата Европы 2020 года потребуются транспортные решения, соответствующие высоким стандартам. За чемпионатом стоит великая идея и инновационная концепция. Мы рады, что на этом захватывающем пути нас будет поддерживать Volkswagen», — отметил Ги-Лорен Эпштейн (Guy-Laurent Epstein), директор по маркетингу UEFA.

Марка Volkswagen тесно связана с европейским футболом. Помимо отношений с национальными футбольными ассоциациями Франции (FFF) и Швейцарии (ASF/SFV), с 2019 года и Немецкий футбольный союз (DFB) будет ездить на автомобилях Volkswagen.

Развитие поддержки футбола будет способствовать реализации стратегии компании. «Футбол ближе марке Volkswagen, чем какой-либо другой вид спорта. В футбол играют почти во всех странах мира, и этот вид спорта бесклассовый — как и наши автомобили. Это уникальная возможность представить всему миру наше новое направление. Если использовать футбольную терминологию, Volkswagen в ближайшие годы планирует играть в нападении. Ведь с нашими новыми моделями электромобилей мы планируем величайшее наступление в истории марки», — отметил председатель правления Volkswagen Герберт Дисс.

Помимо UEFA EURO 2020™, Volkswagen будет сотрудничать и с другими крупными чемпионатами по футболу. Партнёрство с UEFA включает в себя также Чемпионат Европы по футболу среди женщин, Чемпионаты Европы среди юниоров, Чемпионат Европы по мини-футболу и финальные матчи новой Лиги наций UEFA, которые впервые пройдут в 2019 году. Кроме того, Volkswagen сможет воспользоваться правами согласно договору на отборочных матчах UEFA EURO 2020™ — соглашение охватывает более 500 матчей.

«Спонсирование матчей сборных UEFA — это новый шаг в рамках подготовки к началу продаж Volkswagen I.D. По случаю выхода на рынок наших инновационных электромобилей нового поколения марка Volkswagen посредством футбола впервые создаст международную коммуникационную платформу, которая обеспечит интерес к нашей продукции в Европе и за её пределами. Мы в приятном предвкушении», — отметил Юрген Штакманн (Jurgen Stackmann), член правления Volkswagen, ответственный за продажи и маркетинг.

UEFA EURO 2020™ открывает большие возможности для Volkswagen. «Мы задействуем все европейские рынки и наших дилеров по всему континенту, общее количество которых достигает почти 3.000. Однако ключевую роль для нас играют любители футбола, то есть наши клиенты, и мы хотим представить им привлекательные транспортные решения», — отметил г-н Штакманн.

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