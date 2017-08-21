Компания Mitsubishi Motors представила совершенно новую модель — Xpander

Mitsubishi

На 25-м Международном автосалоне GAIKINDO в Индонезии состоялась мировая премьера кроссвэна нового поколения от компании Mitsubishi Motors Corporation (MMC). Речь идет о новой модели Xpander, название которой (досл. «расширитель») отражает амбициозное стремление компании MMC подарить своим клиентам еще больше ощущений от вождения, сделать управление более захватывающим и увлекательным.

Яркая концепция нового дизайна

Непревзойденный уровень комфорта

Передовое электронное оборудование

Впечатляющие ходовые качества и безопасность

Осаму Масуко (Osamu Masuko), исполнительный директор компании Mitsubishi Motors Corporation, отметил: «Компания MMC занимает уверенные позиции в сегменте автомобилей класса SUV и малотоннажных коммерческих автомобилей рынка Индонезии. Модель Mitsubishi Xpander призвана расширить наше присутствие в растущем сегменте минивэнов во всех странах региона АСЕАН. Мы стремимся расти вместе с этим сегментом, предлагая решения, которые улучшают качество жизни наших клиентов».

Сочетая практичность и дух приключений, характерные для автомобилей класса SUV, новинка кроссвэн от Mitsubishi Motors заинтересует как поклонников классических внедорожников так и поклонников минивэнов. Прочная конструкция и просторный салон, яркий характер и стиль, удобство и функциональность — все это успешно сочетается в совершенно новом кроссвэне. В результате, прочный, но при этом стильный автомобиль обеспечивает комфортный ход и обладает внушительным пространством для семи пассажиров и их багажа.

Поддерживая бурно развивающуюся экономику Индонезии, компания Mitsubishi Motors Corporation производит модели Xpander на новом заводе MMC в префектуре Бекаси провинции Западная Ява. Ежегодно планируется производить 80 000 единиц. В Индонезии этот автомобиль можно будет приобрести уже осенью, а покупателям из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и некоторых других рынков он станет доступен с начала 2018 года.

Яркая концепция нового дизайна

Дизайн модели Xpander и ее характерные особенности появились в результате продолжительного общения с клиентами. «Дизайн модели Xpander действительно создали наши клиенты, — говорит Цунехиро Кунимото (Tsunehiro Kunimoto), вице-президент компании и руководитель дизайнерского отдела. — Мне оставалось лишь оформить их мысли, потребности и желания».

Кроссвэн Xpander длиной 4475 мм сочетает в себе черты стильного и просторного минивэна с обликом динамичного и прочного автомобиля класса SUV.

Яркая концепция дизайна передней части Dynamic Shield не только визуально объединяет новую модель с моделями Outlander PHEV, Pajero Sport и Eclipse Cross, но и подчеркивает высокий уровень безопасности пассажиров и пешеходов.

Внушительность облика, свойственная автомобилям класса SUV, подчеркивается широкими в области колесных арок крыльями.

Светодиодные габаритные фонари расположены высоко — в боковой облицовке капота. Такое решение не столько улучшает внешний вид автомобиля, сколько делает его заметным для других участников дорожного движения. Фары, наоборот, размещены ниже — на бампере, чтобы улучшить обзор при движении по плохим дорогам.

Особенностью задних светодиодных фонарей является то, что они заходят на дверь багажного отделения. L-образные светодиодные задние габаритные фонари отделены от стоп-сигналов.

Горизонтальная компоновка панели приборов, уже ставшая характерной чертой автомобилей Mitsubishi, облегчает движение по неровным и извилистым дорогам.

Лаконичная панель приборов сделана интуитивно понятной и эргономичной, а изогнутая форма, плавно перетекающая в обивку передней дверей, подчеркивает высокое качество и внушительное внутреннее пространство.

Огромная площадь остекления очерчена сверху линией крыши. Благодаря частично остекленной задней стойке кажется, что крыша парит над автомобилем. Небольшие вертикальные стабилизаторы на задних боковых панелях привносят в облик модели Xpander смелые черты.

Непревзойденный уровень комфорта

7-местная модель Xpander получилась шире снаружи (1750 мм) и больше внутри, чем другие автомобили этого класса. В результате родилась совершенно иная концепция — кроссвэн.

Просторный пассажирский салон — самый большой среди автомобилей этого класса — модели Xpander и его продуманный интерьер дополнен весьма вместительным багажным отделением. Все пассажиры новой модели смогут насладиться комфортным пребыванием в салоне и достаточным пространством над головой. Стоит обязательно упомянуть удобный доступ на комфортный третий ряд сидений.

Спинка сидений второго ряда разделена в соотношении 60:40, а третьего ряда — 50:50. Они легко складываются в различных конфигурациях для перевозки разного количества пассажиров и объема багажа, а также позволяют получить абсолютно ровную плоскость без выступов или зазоров.

Спинку среднего сиденья второго ряда можно сложить отдельно от других и получить таким образом широкий подлокотник или освободить пространство для перевозки длинномерного багажа, как, например, свернутого ковра или лестницы.

Салон автомобиля поражает невероятным количеством больших и мелких мест для хранения, способных вместить в себя различные предметы — от крупных коробок до смартфонов и монет. В панели приборов даже нашлось место для секретного вещевого отделения.

В модели Xpander всего 16 держателей для бутылок: в обивке дверей и на центральной консоли между передними сиденьями.

Уровень шума удалось свести к минимуму, благодаря чему пассажирам не нужно повышать голос, чтобы общаться между собой. Уникальной для этого сегмента автомобилей особенностью модели Xpander является панорамное ветровое стекло, изготовленное из толстого высококачественного стекла. Благодаря дополнительному звукоизолирующему слою это стекло не пропускает шум с улицы в салон.

Работу мощного, но бесшумного кондиционера можно идеально настроить под предпочтения пассажиров. Для этого в передней части предусмотрено 8 настроек мощности для передних пассажиров и 4 настройки для задних пассажиров. Большими рифлеными кнопками удобно пользоваться на ощупь, не открывая взгляда от дороги.

Передовое электронное оборудование

Передовое электронное оборудование делает вождение модели Mitsubishi Xpander особенно приятным.

В центре приборной панели расположен мультиинформационный цветной ЖК-дисплей, который держит водителя в курсе всех событий на борту автомобиля. При запуске двигателя включается стартовый экран. Индикатор экономичного вождения помогает управлять автомобилем при минимально возможном расходе топлива.

Информационно-развлекательный блок легко соединяется со смартфонами по беспроводной связи Bluetooth ® , после чего можно совершать звонки в режиме hands-free или пользоваться сетью Интернет. В автомобиле имеется разъем USB, а каждый ряд сидений оснащен розетками электропитания напряжением 12 В. Кроме того, для всех сидений предусмотрен лоток для смартфона.

, после чего можно совершать звонки в режиме hands-free или пользоваться сетью Интернет. В автомобиле имеется разъем USB, а каждый ряд сидений оснащен розетками электропитания напряжением 12 В. Кроме того, для всех сидений предусмотрен лоток для смартфона. Система управления без ключа (KOS) позволяет отпирать двери автомобиля и запускать двигатель, не доставая ключ из кармана. Этот ключ обменивается данными с автомобилем по беспроводному интерфейсу.

Для большего удобства габаритные фонари остаются включенными в течение 30 секунд после дистанционного отпирания двери. Этой же цели служит 30-секундная отсрочка выключения фар после выключения двигателя.

*1 ...Если разрешено законодательством

Впечатляющие ходовые качества и безопасность

Конструкторы объединили в ходовой части и силовой передаче нового кроссвэна лучшее от минивэнов и автомобилей класса SUV.

На новой модели, имеющей дорожный просвет 205 мм*2, можно уверенно передвигаться по грунтовым дорогам и труднопроходимым участкам. В то же самое время комфорт при движении и курсовая устойчивость обеспечены легким, но исключительно жестким кузовом, а также оптимизированной компоновкой подвески, которая выделяет новую модель на фоне традиционных минивэнов.

*2 ...Модель с 16-дюймовыми колесными дисками.

Модель Xpander приводится в движение 16-клапанным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 105 л.с., оснащенным системой MIVEC*3 собственной разработки компании Mitsubishi Motors. Благодаря такой комплектации двигатель отличается высокой мощностью, низким расходом топлива и низкой токсичностью отработавших газов.

*3 ... MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control, электронная система изменения фаз газораспределения Mitsubishi).

Двигатель идет в сочетании либо с 5-ступенчатой механической, либо с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. В обоих случаях мощность силового агрегата передается на передние колеса, и автомобиль уверенно и надежно движется вперед, даже забираясь на крутой подъем с максимальной загрузкой.

В основе модели Xpander — несущая конструкция кузова RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) собственной разработки компании MMC. Эта конструкция сочетает в себе эффективное энергопоглощение с высокой прочностью каркаса салона. Подушки безопасности водителя и переднего пассажира входят в стандартное оборудование. То же самое касается и 3-точечных ремней безопасности на всех сиденьях.

Высокий уровень безопасности автомобиля обеспечивает множество включенных в стандартное оснащение систем активной безопасности, таких как усилитель экстренного торможения, антиблокировочная система тормозов (ABS), активная система курсовой устойчивости (ASC), система помощи при трогании на подъеме (HSA) и система сигнализации при экстренной остановке (ESS).

Технические характеристики (модели, представленной на стенде во время выставки)

Д × Ш × В, мм 4475 × 1750 × 1700*4 Дорожный просвет, мм 205*4 Двигатель 1,5 л (105 л.с.) Коробка передач 5-ступенчатая МКП или 4-ступенчатая АКП Силовая передача Расположенный спереди двигатель, привод на передние колеса

*4+++ Модель с 16-дюймовыми колесными дисками.

Справочная информация:

(рекомендованная розничная цена для Индонезии в индонезийских рупиях)

Комплектация Двигатель Коробка передач Цена GLX Двигатель MIVEC рабочим объемом 1,5 л



С двумя верхними распределительными валами, 16-клапанный



(4-цилиндровый) 5-ступенчатая механическая коробка передач 189 050 000 индонезийских рупий GLS 208 550 000 индонезийских рупий Exceed 214 550 000 индонезийских рупий 4-ступенчатая автоматическая коробка передач 224 950 000 индонезийских рупий Sport 237 150 000 индонезийских рупий Ultimate 245 350 000 индонезийских рупий

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