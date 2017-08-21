Peugeot и Citroёn стали доступны по новым программам льготного автокредитования

Peugeot

PSA Bank с 12 августа присоединился к новым государственным программам льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», представленным недавно МинПромТоргом РФ. Действие этих программ распространяется на две модели: Peugeot 408 и Citroёn C4 Седан.

Участники данных программ могут получить дополнительную скидку при покупке этих автомобилей в кредит — государство предоставит субсидию на внесение первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля. Таким образом, при оформлении кредита на 1 год взнос составит не половину стоимости, а 40%. Для двух- и трехлетнего срока первоначальный взнос составит 20% вместо 30%. Переплата по кредиту по данным программам составляет 0%i.

Peugeot 408 и Citroёn C4 Седан остаются самыми популярными моделями в своих линейках и пользуются активным спросом. Потребители ценят эти автомобили не только за их прекрасные характеристики и умеренную стоимость, но и за удобные и комфортные условия покупки. Всего за прошлый год по специальным кредитным программам PSA Bank была реализована треть всех проданных автомобилей Peugeot и Citroёn, а в отдельные месяцы объемы продаж по спецкредитам доходили до половины. После присоединения PSA Bank к госпрограммам субсидирования процентной ставки покупка нового автомобиля станет еще проще и доступнее. Это особенно актуально после того, как с 1 июля в России появился обновленный Peugeot 408.

Программа «Первый автомобиль» нацелена на клиентов, которые планируют приобрести свой первый автомобиль в 2017 году. Программа «Семейный автомобиль» направлена на поддержку семей, имеющих двух и более несовершеннолетних детей.

Условиями получения дополнительной скидки являются:

наличие водительского удостоверения;

наличие двух или более несовершеннолетних детей (необходимо представить документы, подтверждающие наличие детей), либо приобретение автомобиля впервые;

обязательство заемщика не заключать в 2017 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля.

Всю информацию о новинках и продуктах вы можете получить на российском сайте ООО «Банк ПСА Финанс РУС» www.psabank.ru

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i* от 0% переплаты — означает затраты клиента, связанные с получением кредита по программе «Специальный кредит» для приобретения нового автомобиля Peugeot 408 и Citroёn C4-седан с предоставлением 2-х документов на срок 12-24 или 36 месяцев с первоначальным взносом от 40/ 20% и ставкой по кредиту 6%, достигаемые при предоставлении дилером специальной цены на автомобиль. Банк не определяет размер и порядок предоставления специальной цены. Предложение ограничено. Bалюта кредита — рубли РФ; сумма кредита от : от 50 000 до 5 000 000 руб. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Оформление страхового полиса КАСКО по тарифам соответствующих страховых компаний обязательно. Списание денежных средств со счета Заемщика производится в погашение его задолженности один раз в месяц.

Предложение действует с 12.8.2017 и может быть изменено ООО «Банк ПСА Финанс РУС». Вся информация носит справочный характер, не является публичной офертой. Подробности в салонах официальных дилеров PEUGEOT CITROЁN и по телефону «горячей линии»: 8 (495) 926-83-24.

ООО «Банк ПСА Финанс РУС» (PSA Bank, ПСА Банк) осуществляет свою деятельность с 2010 года и входит в Группу PSA, представленной в 18-ти странах www.groupe-psa.com/fr/. На российском рынке автокредитования PSA Bank предоставляет привлекательные предложения, с помощью которых клиенты имеют возможность приобрести более дорогой автомобиль, использовать кредитные средства на оплату страховых премий КАСКО и/или оплату сервисных контрактов для автомобиля. Дополнительную информацию уточняйте в официальных дилерских центрах Peugeot и Citroen в России. Лицензия № 3481, адрес: 105120, Российская Федерация, город Москва, 2-й Сыромятнический переулок, дом 1, 7 этаж ! ПСА Финанс, ООО «Пежо Ситроен Лизинг», адрес: 105120, Российская Федерация, город Москва, 2-й Сыромятнический переулок, дом 1, 7 этаж !

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