Toyota Camry и RAV4 можно приобрести по программам льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Toyota

С 15 августа модели Toyota Camry и RAV4 можно приобрести по государственным программам льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Программы позволяют клиентам приобрести автомобили со скидкой в размере 10% от стоимости автомобиля 1 и сниженной до 9,2 % ставкой от АО «Тойота Банк».

и сниженной до 9,2 % ставкой от АО «Тойота Банк». Скидка и специальная ставка распространяются на автомобили контрактной стоимостью до 1 450 000 рублей, которая рассчитывается с учетом действующих в момент приобретения специальных цен и выгоды при сдаче автомобиля в трейд-ин.

ООО «Тойота Мотор», 15 августа 2017 года — Toyota объявляет о присоединении к государственным программам льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Действие программ распространяется на две самые популярные модели японского бренда, бессменно лидирующие в своих сегментах2: городской кроссовер Toyota RAV4 и бизнес-седан Toyota Camry.

Программы повышают привлекательность покупки нового автомобиля в кредит от АО «Тойота Банк» для молодых клиентов и семей с двумя и более несовершеннолетними детьми3. Участники программ получают возможность приобрести RAV4 или Camry стоимостью4 до 1 450 000 рублей в кредит со скидкой в размере 10% от стоимости автомобиля, которая позволяет снизить сумму первоначального взноса. Благодаря специальным ценам и/или скидке по трейд-ин клиенту доступно на выбор сразу несколько комплектаций Camry и RAV4 в указанном ценовом диапазоне. Для кредита в рамках программ АО «Тойота Банк» предлагает специальную сниженную ставку 9.2%, а первоначальный взнос может варьироваться от 20 до 70%. Для участия в обеих программах необходимо обладать действующим водительским удостоверением и не иметь обязательств по другим автокредитам в 2017 году5.

Выгода от программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» может суммироваться с другими действующими специальными предложениями6, делая покупку автомобиля Toyota максимально привлекательной.

Таким образом, Toyota Camry и RAV4 попадают уже под три государственные программы льготного автокредитования: наряду с указанными выше программами для этих моделей продолжает действовать кредитное предложение «Госпрограмма» со сниженной процентной ставкой 9,2%7 от АО «Тойота Банк».

Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» в регионах его присутствия. Подробнее можно узнать на сайте www.toyota.ru и www.toyota-bank.ru .

Участие в государственных программах позволит укрепить обеим моделям свои лидирующие позиции в сегментах. Так, по итогам 7 месяцев 2017 года почти 17 тысяч клиентов стали обладателями Toyota Camry, и более 18,5 тысяч человек сделали свой выбор в пользу городского кроссовера RAV4. Это позволило обеим моделям войти в топ-10 самых популярных автомобилей на российском рынке8.

1 От стоимости автомобиля, указанной в договоре купли-продажи

2 По данным АЕБ.

3 Год рождения детей не ранее 2000, что подтверждается свидетельством о рождении или копией страницы паспорта с информацией о детях

4 От стоимости автомобиля, указанной в договоре купли-продажи

5 Также после получения кредита в рамках указанных программ клиент обязуется не оформлять другой автокредит в 2017 году.

6 За исключением скидки по государственной программе обновления парка

7 Кредитное предложение действует на новые а/м Toyota Camry и Toyota RAV4 с ценой по договору купли-продажи до 1 450 000 руб.

8 По данным АЕБ.

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