Дилеры KIA приняли около 28 000 предварительных заявок на новый Rio

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Новое поколение самой популярной модели на российском рынке — KIA Rio — тепло встречено покупателями: менее чем за месяц дилеры приняли около 28 000 предварительных заявок на новинку.

Продажи нового Rio стартовали в России 1 августа 2017 года, автомобиль предлагается в шести уровнях и десяти вариантах комплектации по цене от 669 900 до 989 900 рублей.

Впечатляющий дизайн, современное оснащение и ряд уникальных для сегмента В+ опций делают четвертое поколение KIA Rio одним из лучших предложений в своем классе.

Новый Rio участвует в программах государственной поддержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Для него разработан пакет собственных специальных предложений KIA Finance и возможность участвовать в привлекательной акции.

Москва, 14 августа 2017 года — Новое поколение KIA Rio, самой популярной модели на российском рынке1, очень тепло встречено потребителями. Об успехе новой модели говорит тот факт, что российские дилеры KIA приняли почти 28 000 предварительных заявок на новый KIA Rio2. Такого результата удалось достичь менее чем за месяц с даты объявления цен и комплектаций — 17 июля 2017 года. Продажи новинки в России стартовали 1 августа 2017 года.

Новый KIA Rio был широко представлен потенциальным покупателям во время дилерских мероприятий, прошедших в 90 городах страны на первой неделе августа. Также потенциальным клиентам была предоставлена информация о специальных финансовых инструментах, которые делают приобретение нового Rio еще удобнее и выгоднее.

Новый Rio с момента начала продаж принимает участие в государственных программах поддержки автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых предусмотрена сниженная на 6,7% ставка кредитования и возможность нулевого первоначального взноса. Минимальная ставка по тарифам Банков-партнеров KIA Finance составляет в рамках этих программ 6,0%. KIA Finance совместно с Русфинанс Банк была разработана уникальная в своем роде программа «Год без платежей» с беспрецедентными условиями: выплаченные за первый год срока кредитования платежи компенсируются клиенту зачислением денежных средств на личный расчетный счет в банке. Также в рамках хорошо зарекомендовавшей себя программы «KIA Легко!» запущена акция «Новый Rio за 150 рублей в день + Страховой Пакет в комплекте».

Клиенты KIA, воспользовавшиеся условиями программы обновления автопарка «trade-in», получают дополнительную выгоду в размере 30 000 рублей. Для самых лояльных клиентов KIA Rio в рамках программы KIA trade-in предусмотрены особо выгодные условия: при обмене KIA Rio третьего поколения на модель нового поколения выгода клиента по программе trade-in увеличивается до 50 000 рублей.

Все клиенты, оставившие предварительные онлайн-заявки на новый Rio на сайте www.kia.ru до 9 августа 2017 года и прошедшие тест-драйв у официального дилера KIA до 30 сентября 2017 года, становятся участниками конкурса, призами которого являются новейшие смартфоны Samsung Galaxy S8, а самый удачливый из числа успевших в этот срок полностью или в кредит оплатить новый Rio, получит уникальный приз — 100%-ный возврат стоимости автомобиля3.

На новый KIA Rio распространяются уникальные условия заводской гарантии KIA — 5 лет или 150 000 км пробега.

Подробности о новом KIA Rio, разработанных для него специальных предложениях, а также информацию о всей российской линейке KIA и адреса официальных дилерских центров, можно узнать на сайте www.kia.ru .

1 За первое полугодие 2017 года в России было реализовано 46 158 KIA Rio 3-го поколения

2 В России под названием KIA Rio представлен иной продукт, чем в других странах мира. Модель разработана специально для российского рынка. По сравнению с одноименной моделью на других рынках KIA Rio российского производства имеет другой кузов и иные габаритные размеры, отличается линейкой двигателей и настройками подвески, а также оснащением, например, уникальным пакетом «Теплые опции».

3 Полная информация об акции доступна на сайте www.kia.ru по ссылке:

www.kia.ru

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