Компания Jaguar Land Rover представляет Jaguar XE 2018 модельного года

Jaguar

Семейство двигателей Ingenium получает новые 2-литровые бензиновые двигатели мощностью 200, 250 и 300 л.с., а также дизельный двигатель мощностью 240 л.с.

XE в комплектации S получил дополнительные 40 л.с. благодаря усовершенствованному бензиновому двигателю V6 мощностью в 380 л.с.

Технология Configurable Dynamics позволяет водителю персонализировать настройки работы дроссельной заслонки, двигателя и рулевого управления

Интеллектуальные технологии безопасности поднялись на еще более высокий уровень благодаря системе помощи в слепых зонах (Blind Spot Assist), системе определения дорожной ситуации по ходу движения автомобиля (Forward Traffic Detection) и системе помощи при совершении маневров на низкой скорости (Forward Vehicle Guidance)

Впервые на автомобиль установлена функция сенсорного бесконтактного открывания двери багажника Gesture Boot Lid

Улучшенные детали внутренней отделки в 2018 модельном году коснулись качества ковриков, кожаного покрытия и дополнительных хромовых акцентов

12,3-дюймовый TFT щиток приборов, предлагающий на выбор 4 визуальные темы оформления и дисплей с полноэкранной навигацией

Мультимедийная система InControl Touch Pro предлагает технологию двойного изображения Dual View, позволяющую водителю и пассажиру одновременно получать различную информацию с центрального дисплея

Обновления 2018 модельного года

Jaguar XE 2018 модельного года получил целый ряд усовершенствований, включая новые двигатели Ingenium и новые технологии, поднимающие комфорт и безопасность на еще более высокий уровень.

Главным изменением стало появление новых 2,0-литровых четырехцилиндровых бензиновых двигателей Ingenium — мощностью 200, 250 и 300 л.с. Все они представлены с автоматической трансмиссией, а два последних доступны с полным приводом, расширяя выбор для покупателей.

Теперь версия двигателя отмечается бейджем на кузове — 20t для версии 200 л.с. и 25t для версии 250 л.с. При 320 Нм крутящего момента версия мощностью 200 л.с. разгоняет XE до 100 км/ч за 7,1 секунды, расход топлива при этом составляет 6,3 л/100 км, а выбросы СО2 — 144 г/км. Более мощная 300-сильная модификация отмечается бейджем 30t и производит 400Нм крутящего момента, что обеспечивает разгон автомобиля с полным приводом до 100 км/ч всего за 5,5 секунды.

Тихие и экономичные, бензиновые двигатели Ingenium отличаются низким уровнем внутреннего трения, а использование турбины типа twin scroll снижает провалы мощности и оптимизирует работу двигателя во всем диапазоне скоростей.

Технология непрерывного изменения высоты подъема клапанов (CVVL) оптимизирует подачу воздуха для новых двухлитровых двигателей мощностью 200, 250 и 300 л.с. Эта запатентованная технология позволяет регулировать высоту подъема впускных клапанов, оптимизируя тем самым мощность и крутящий момент в широком диапазоне оборотов.

Покупатели могут выбрать еще более динамичную версию XE S с 3,0-литровым V6, заимствованным у спорткара F-TYPE: выходная мощность силового агрегата была повышена с 340 до 380 л.с.

Линейка дизельных двигателей была расширена за счет нового 2,0-литрового Ingenium мощностью 240 л.с. Этот мотор с двумя турбинами демонстрирует характеристики, сходные с двигателем V6. При мощности 240 л.с. он производит крутящий момент 500 Нм уже на 1 500 об/мин, разгоняя седан до 100 км/ч за 6,1 секунды. Расход топлива при этом составляет 5,2 л/100 км, а выбросы СО2 — 137 г/км. Модификации с этим двигателем получают бейдж 25d.

Как и бизнес-седан XF, XE 2018 модельного года получит систему Configurable Dynamics, что позволяет водителю максимально настроить автомобиль в соответствии со своими потребностями. Система предлагает два режима — «обычный» (Normal) и «динамичный» (Dynamic), что позволяет водителю задавать настройки двигателя, трансмиссии и рулевого управления, конфигурируя их по своему желанию. Функционал Configurable Dynamics дополняет возможности существующей системы Adapted Dynamics, позволяющей в точности настроить подвеску.

Чтобы сделать жизнь владельцев еще более комфортной, компания Jaguar Land Rover оснастила XE 2018 модельного года технологией сенсорного бесконтактного открывания двери багажника Gesture Boot Lid, которая облегчает погрузку и выгрузку предметов: достаточно провести ногой под задним бампером, чтобы открыть багажник, если руки заняты. Таким же движением можно закрыть багажник.

Помимо передовой мультимедийной системы Touch Pro, владельцы также могут выбрать 12,3-дюймовый TFT щиток приборов. Четыре специальные визуальные темы и большой дисплей делают возможной полноэкранную навигацию. Технология Dual View позволяет водителю и пассажиру одновременно пользоваться центральным 10-дюймовым сенсорным экраном. В частности, водитель может следить за инструкциями навигационной системы, в то время как пассажир может на том же экране смотреть контент с USB-носителя или цифровое телевидение.

Активная безопасность XE 2018 модельного года поднялась на еще более высокий уровень благодаря трем новым технологиям. Система определения дорожной ситуации по ходу движения автомобиля (Forward Traffic Detection) позволяет водителю лучше ориентироваться в условиях ограниченной видимости. Система Forward Vehicle Guidance помогает при совершении маневров на низкой скорости. Обе системы используют камеру кругового обзора. Система помощи в слепых зонах (Blind Spot Assist) определяет автомобиль в слепой зоне при перестроении и применяет корректирующее подруливание во избежание столкновения.

XE также оснащается системой автономного экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов. Система работает в диапазоне скоростей от 5 до 60 км/ч и использует фронтальную камеру для определения потенциально опасных ситуаций, применяя торможение в случае риска столкновения.

Jaguar XE

Первый взгляд

Jaguar XE: подлинный автомобиль для водителя в сегменте среднеразмерных седанов

Первый в своем классе кузов, созданный на базе алюминиевого монокока

Динамичный дизайн в сочетании с традиционным профилем автомобиля с задним приводом

Самый компактный, самый легкий и самый прочный седан Jaguar

Лучшие аэродинамические показатели среди моделей Jaguar: коэффициент Cd равен 0,26

Двухрычажная передняя и интегральная многорычажная задняя подвеска гарантируют остроту управления и плавность хода

Семейство двигателей Ingenium получает три новых бензиновых двигателя мощностью 200, 250 и 300 л.с., а также дизельный двигатель мощностью 240 л.с.

3,0-литровый V6 с нагнетателем: 380 л.с., разгон до 100 км/ч всего лишь за 5,0 секунды

8-ступенчатая автоматическая трансмиссия

Система подключаемого полного привода с функцией Intelligent Driveline Dynamics позволяет сохранить динамику и управляемость автомобиля с задним приводом

Функция Adaptive Surface Response для адаптации автомобиля к различным типам покрытия и еще более уверенного сцепления с дорогой в любых условиях

Передовая мультимедийная система Touch Pro с интуитивно понятным 10-дюймовым сенсорным экраном в стиле смартфонов: быстрый отклик, интеллектуальная навигация и технология Dual View

12,3-дюймовый TFT щиток приборов, который можно использовать в качестве полноразмерного дисплея навигации

Функция бесконтактного открытия и закрытия багажника Gesture Boot Lid

Стереокамера обеспечивает работу систем автономного экстренного торможения, удержания полосы движения, адаптивного ограничителя скорости и определения объектов по ходу движения автомобиля

Обзор

Облегченная конструкция, обтекаемый силуэт, роскошный интерьер, невероятная плавность хода и острота управления Jaguar XE — все это подтверждает идею, выраженную когда-то сэром Уильямом Лайонсом, основателем компании Jaguar: «Из всех человеческих творений автомобиль ближе других к живому существу».

Jaguar XE создан на базе монокока с широким использованием алюминиевых элементов. Потрясающе прочная и при этом легкая конструкция с двухрычажной передней и интегральной многорычажной задней подвеской Integral Link определяет инновационный стандарт динамических характеристик Jaguar XE.

В просторном салоне Jaguar XE водитель и пассажиры смогут насладиться невероятным уровнем комфорта. Использование эксклюзивных материалов и лакокрасочных покрытий, а также опыт и мастерство дизайнеров Jaguar — все это позволило создать превосходный интерьер, аналогов которому нет в данном сегменте.

Стереоскопическая камера, расположенная за лобовым стеклом, позволяет системам автомобиля в реальном времени получать и анализировать информацию об объектах на дороге по ходу движения. Данные высокой точности, полученные с камеры, используются для работы вспомогательных систем, включая автономное экстренное торможение и систему предупреждения о выезде с полосы движения.

XE оснащен широким спектром передовых вспомогательных систем, таких как система удержания полосы движения (Lane Keep Assist) и система контроля степени усталости водителя (Driver Condition Monitor). Адаптивный ограничитель скорости помогает водителю, снижая или увеличивая скорость автомобиля при смене скоростного режима на дороге.

Модельная линейка XE

Линейка XE включает в себя версии:

XE Pure

XE Prestige

XE Portfolio

XE R-Sport

XE S

Двигатели, доступные на российском рынке:

Дизельные:

180 л.с. Ingenium, 2,0 л, 4-цилиндровый, с наддувом, с автоматической трансмиссией и задним/полным приводом

240 л.с. Ingenium, 2,0 л, 4-цилиндровый, битурбированный, с автоматической трансмиссией и полным приводом

Бензин

200 л.с. Ingenium, 2.0-л, 4-цилиндровый, с наддувом, автоматической трансмиссией и задним приводом

250 л.с. Ingenium, 2,0 л, 4-цилиндровый, с наддувом, автоматической трансмиссией и полным приводом

300 л.с. Ingenium, 2,0 л, 4-цилиндровый, с наддувом, автоматической трансмиссией и полным приводом

380 л.с. 3,0 л, V6 с нагнетателем, автоматической трансмиссией и задним приводом

Jaguar XE производится на заводе Jaguar Land Rover в Касл Бромвич вместе с XF, XJ и F-TYPE.

Дизайн

Jaguar XE создан из алюминия и воплощает в себе идеальные пропорции, а также фундаментальные принципы аэродинамической эффективности. При этом узнаваемые черты позволяют моментально определить благородную родословную этого Jaguar. XE — уникальный автомобиль в классе среднеразмерных седанов, как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения эмоций, которые водитель получает за рулем.

Гармония формы и содержания: бескомпромиссный дизайн и функциональность

Легендарный британский бренд Jaguar во все времена был лидером в области использования инновационных технологий — в свое время инженеры компании создали образец для всех спортивных седанов будущего. Культовый Mk II объединил в себе динамику и мощность спортивного автомобиля со стильной четырехдверной конфигурацией седана. В основе создания XE лежит уникальное наследие бренда: автомобиль сочетает опыт Jaguar в области алюминиевых облегченных конструкций с изысканными линиями корпуса и превосходным исполнением поверхностей.

Разработка XE, единственного в своем классе автомобиля созданного на базе алюминиевого монокока, началась одновременно с созданием облегченной модульной архитектуры Jaguar. Инновационная платформа, которая ляжет в основу будущего модельного ряда Jaguar, была создана с чистого листа. Сегодня она открывает перед легендарным британским брендом совершенно новые возможности и перспективы.

Ян Каллум (Ian Callum), директор по дизайну Jaguar: «Потрясающие пропорции, динамика и смелость лежат в основе дизайна Jaguar. Работая над автомобилем, мы хотели создать уверенное чувство движения, поэтому XE получил динамичный, целеустремленный и бескомпромиссный облик. Обтекаемые пропорции экстерьера напоминают о спортивных купе, в то время как оснащение салона автомобиля говорит о том, что перед нами — истинный Jaguar».

Выразительный и мускулистый капот XE с его четко очерченными линиями свидетельствует о богатом опыте инженеров Jaguar в области создания алюминиевых конструкций. Резкий наклон лобового стекла и восходящая поясная линия корпуса акцентируют внимание на обтекаемом профиле XE, напоминающем об автомобилях в кузове купе и моментально создающем чувство динамики и движения.

Фирменные дневные ходовые огни — еще один моментально узнаваемый дизайнерский штрих Jaguar. Задние фонари выполнены в виде горизонтальной линии, пересекающейся с кругом — это культовое стилистическое решение XE заимствует у легендарного автомобиля Jaguar E-Type.

Последовательное развитие: обтекаемый дизайн, низкое аэродинамическое сопротивление

История Jaguar насчитывает множество примеров великолепных автомобилей с потрясающей аэродинамической эффективностью. XE продолжает данную традицию, представляя бескомпромиссное сочетание формы и функциональности: благодаря своим очертаниям спортивный седан имеет самый низкий среди моделей Jaguar коэффициент аэродинамического сопротивления — Cd 0,26. Чтобы достичь данного результата, инженеры Jaguar Land Rover провели более 1200 компьютерных гидродинамических симуляций (CFD) будущего автомобиля и более 8 миллионов часов за расчетами.

Аэродинамический профиль автомобиля дополняют элементы, еще больше усиливающие преимущества конструкции кузова. Инновационные решения конструкторов Jaguar включают в себя вентиляционные трубы переднего бампера, которые направляют непрерывный воздушный поток с поверхности передних колес таким образом, чтобы снизить сопротивление. В дополнение к этому вдоль всего днища автомобиля расположены легкие панели, которые создают практически полностью гладкую поверхность до зоны заднего глушителя, также способствуя уменьшению сопротивления.

Интерьер XE: просторный и роскошный

Первое впечатление от красоты дизайна экстерьера Jaguar XE еще больше усиливается в салоне нового седана от легендарного британского бренда. Глубокая центральная консоль как бы окутывает водителя и переднего пассажира, создавая ощущение кабины самолета. 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы Touch Pro расположен в центре панели инструментов. Модификации с автоматической трансмиссией оснащены селектором КПП круглой формы от Jaguar, который поднимается из центральной консоли.

Передние сиденья, гармонично вписанные в пространство салона и оборудованные функциями подогрева и охлаждения, а также настройками в 18 направлениях, расположены низко, чтобы посадка водителя была спортивной. Задние сиденья, для которых также доступна функция подогрева в качестве опции, могут складываться в соотношении 40:20:40, объединяя салон и багажный отсек впервые в истории Jaguar.

XE доказывает, что стремительный и выверенный с точки зрения аэродинамики экстерьер не исключает просторного салона. Все пассажиры могут насладиться большим пространством для головы и ног, а специальные выемки в спинках передних сидений обеспечивают еще больше места для задних пассажиров.

Ткань, мелкозернистая кожа и двойная контрастная прострочка создают в салоне автомобиля ощущение роскоши и эксклюзивности, которое дополняется глянцево-черными рельефными вставками из алюминия, современными панелями из древесного шпона и отделкой из углеволокна.

Структура корпуса

Опыт Jaguar в области создания алюминиевых конструкций выгодно отличает британского автопроизводителя от конкурентов. Благодаря данному опыту компания Jaguar Land Rover смогла создать поистине революционную структуру корпуса XE.

Легкий, прочный, безопасный

Алюминиевый монокок XE стал очередным воплощением мастерства Jaguar в области использования алюминия для создания автомобилей. В 2003 году компания представила алюминиевый XJ, затем свет увидели XK, новое поколение XJ и потрясающий F-TYPE.

XE — первый серийный автомобиль, разработанный на базе совершенно новой модульной архитектуры Jaguar. Эта инновационная структура, которая легла в основу таких моделей, как F-PACE и XF, использует самое гармоничное сочетание различных материалов, включая алюминий, высокопрочную сталь и магний, что обеспечивает невероятную гибкость платформы с точки зрения производственных потребностей компании.

Алюминиевый монокок позволил создателям XE достичь требуемых ходовых качеств, управляемости, а также показателей экономии топлива и безопасности. Когда компания начинала работу над первым поколением алюминиевого XJ, корпус премиального седана состоял на 70% из материалов обычного качества и на 30% — из материалов высокой прочности. В новом XE инженеры сохранили те же пропорции.

Высокопрочные алюминиевые сплавы, включая стандарты AC300 и AC600, используются также в передних стойках кузова, деформирующихся элементах при переднем и заднем столкновении, а также в продольной балке кузова. Средние стойки изготовлены из высокопрочного алюминия, усиленного сталью сверхвысокой прочности, соединенной с алюминиевой конструкцией слоем пеноматериала большой плотности.

Подобные решения позволили сделать салон автомобиля потрясающе прочным и защищенным от повреждений в случае столкновения. Создавая XE, инженеры Jaguar Land Rover ориентировались на самые строгие государственные и коммерческие краш-тесты по всему миру, включая US и Euro NCAP.

Защита пешеходов также поднялась на новый уровень: ударопоглощающие возможности алюминиевого капота были увеличены благодаря специальной системе автоматически срабатывающих петель, создающих дополнительное пространство между днищем и жесткими конструкциями — силовой установкой, опорами подвески и поперечной перегородкой кузова.

Сплав из вторично переработанного алюминия: впервые в автомобилестроении

Забота об экологическом состоянии планеты — одна из фундаментальных основ деятельности компании Jaguar Land Rover. XE стал первым автомобилем, при создании которого использовался высокопрочный алюминиевый сплав RC 5754, включающий в себя, прежде всего, вторичные материалы. Разработка этого сплава велась на протяжении многих лет — в итоге в его составе лишь небольшое количество первичного материала, необходимого для обеспечения требуемых механических характеристик.

Улучшенная сталь высокой прочности и двухфазная сталь используются для нижней части кузова, дверных панелей и крышки багажника. Эти материалы соответствуют определенным критериям прочности, жесткости и геометрии, а также способствуют идеальной развесовке XE. Литые магниевые детали также находят свое применение в конструкции автомобиля — этот сверхлегкий материал используется для создания рамки радиатора и поперечной балки корпуса.

Аэрокосмические технологии в соединении элементов корпуса

В 2003 году Jaguar заменил точечную сварку на самопроникающие заклепки и конструкционный клей — технологию, проверенную в авиационной промышленности — что стало для легендарного британского бренда очередным шагом вперед в области кузовного инжиниринга. Благодаря использованию данных технологий места стыковки кузовных элементов отличаются прочностью, жесткостью и долговечностью. Еще одним преимуществом, которого очень сложно добиться при использовании сварки, является возможность обеспечить сочетание непохожих материалов.

Чтобы исключить риск гальванической коррозии между стальными и алюминиевыми элементами, структурные элементы монокока XE отделены друг от друга пятью защитными слоями. Первым уровнем защиты является оцинковка стальных деталей. Места стыковки заполнены конструкционным клеем, а корпус защищен электрохимическим покрытием. После этого швы покрываются герметиком, а затем наносится краска.

Шасси

Седаны Jaguar всегда славились своим непревзойденным сочетанием безукоризненной плавности хода и выдающейся динамики. XE поднимает данные качества на более высокий уровень благодаря двухрычажной передней и интегральной многорычажной задней подвеске Integral Link, а также использованию системы рулевого управления с электроусилителем. Перед разработчиками модели стояла цель — сделать подлинный автомобиль для водителя в сегменте компактных спортивных седанов.

Управляемость и отзывчивость, плавность хода

Разработка XE на базе совершенно новой платформы позволила команде инженеров создать автомобиль, лишенный тяжелого наследия старых платформ и заимствованных компонентов.

Легкая и прочная структура корпуса XE, а также продольное расположение заднеприводных силовых установок стало превосходной отправной точкой для разработки нового шасси. Там, где большая часть конкурентов использует простую подвеску Макферсон, команда инженеров Jaguar отдала предпочтение более совершенной конфигурации на сдвоенных поперечных рычагах.

Майк Кросс (Mike Cross), старший инженер по качеству продукции Jaguar: «Баланс между остротой управления и наслаждением от поездки всегда был отличительной чертой автомобилей Jaguar. XE стал кульминацией наработок компании, накопленных за долгие годы, и воплощает собой сочетание плавности хода и острой управляемости, которым нет равных в данном сегменте».

Поперечная жесткость была еще одним важным аспектом при разработке автомобиля. Данная характеристика определяет сопротивление осевой нагрузки в поворотах и является определяющей для управляемости. Чтобы минимизировать неподрессоренную массу, кованые алюминиевые кулаки производятся из литых заготовок в рамках запатентованного процесса. Полые стабилизаторы и пружины, сделанные из более жесткой, узкоформатной стали, еще больше помогают сохранить массу.

Геометрия передней подвески была оптимизирована для того, чтобы соответствовать как полноприводной, так и заднеприводной конфигурации. Точки крепления подвески позволяют оптимально расположить систему пружин и демпфирующих элементов, а также обеспечить низкое положение капота, необходимое как для обтекаемого дизайна XE, так и для защиты пешеходов.

Амортизаторы были тщательно настроены, гарантируя плавность хода Jaguar, а также полный контроль над дорогой и остроту управления.

Integral Link: самая технологичная задняя подвеска в сегменте

Рассмотрев традиционные многорычажные подвески, являющиеся стандартом для данного класса автомобилей, инженеры Jaguar поняли, что их характеристики не способны обеспечить необходимый уровень динамики для XE.

Для решения данной проблемы была выбрана подвеска Integral Link — система, ранее использовавшаяся только в более габаритных и дорогих автомобилях, которая обеспечивает выдающиеся динамические показатели. Только подвеска Integral Link способна обеспечить необходимое сочетание продольной и поперечной жесткости для точного управления и плавного, тихого, комфортного хода XE.

Система включает в себя множество алюминиевых элементов для снижения массы: кованые рычаги регулировки схождения колес и верхние рычаги независимой подвески. Кулаки и нижние рычаги независимой подвески изготовлены с использованием технологии полого литья, что также позволило сократить массу.

Система рулевого управления с электроусилителем

Отзывчивость рулевого управления, масса автомобиля и удовольствие от вождения — данные ключевые составляющие ДНК бренда Jaguar определяют так называемое «чувство 50 метров» —важнейшее первое впечатление, которое производит автомобиль в начале движения.

Преимуществом гидравлических систем усиления рулевого управления является их естественный, интуитивный характер работы. Система рулевого управления с электроусилителем EPAS обладает более широким потенциалом настроек и, в то же время, она более экономична — но инженеры Jaguar до настоящего момента не считали технологию достаточно отточенной, чтобы представить ее на рынке.

В результате EPAS гарантирует водителю моментальный отклик и поразительное чувство единства с автомобилем, которого каждый покупатель ожидает от спортивного седана Jaguar. Система оптимизирована таким образом, чтобы исключить свободный ход и трение рулевого управления — главные помехи естественного чувства руля. При этом управляющее программное обеспечение было отточено в ходе многочисленных испытаний для обеспечения лучшего результата. Управляющие алгоритмы могут реагировать даже на изменения температуры за бортом, обеспечивая уверенное управление в любых условиях.

Наряду с адаптацией к скоростному режиму, а также амортизации, уровень которой плавно изменяется в соответствии с передаточным числом, включающем блокировку руля, система управления также учитывает уровень откоса дороги, уверенно сохраняя курс автомобиля.

Эффективная тормозная система

Динамичному характеру нового XE полностью отвечает конфигурация тормозной системы. Легкие раздвижные суппорты и увеличенные тормозные диски использованы как на передней, так и задней оси с диаметрами от 316 мм до 350 мм и от 300 мм до 325 мм соответственно.

Вентилируемые передние диски получили дополнительное охлаждение благодаря расположенным на подвеске трубам, которые направляют воздух в сердцевину ротора через отверстия в опорных дисках.

Управляющий элемент тормозной системы нового поколения стал легче, компактнее и мощнее по сравнению с аналогичными модулями предыдущих поколений. Широкая функциональность обновленной системы значительно способствует улучшению безопасности, стабилизации автомобиля на дороге и его динамическим характеристикам.

Система динамического распределения крутящего момента на колесо Torque Vectoring by Braking

Одной из самых потрясающих особенностей нового Jaguar XE является система динамического распределения крутящего момента на колесо Torque Vectoring by Braking. Эта передовая технология зарекомендовала себя на F-TYPE Coupe, и теперь представлена на XE в качестве стандартного оборудования.

Torque Vectoring by Braking смягчает эффект недостаточной управляемости благодаря направлению слабого тормозного усилия напрямую к внутренним колесам, сохраняя автомобиль на оптимальной траектории при вхождении в повороты.

Система работает настолько плавно, что практически незаметна водителю, который получает преимущество в виде нейтральной поворачиваемости, уменьшенного усилия на руле, и, как следствие — большего удовольствия от вождения.

Двигатели

XE оснащается линейкой четырех- и шестицилиндровых бензиновых и дизельных двигателей, обеспечивающих превосходное сочетание динамики, комфортного хода и топливной экономичности, а максимальная скорость достигает 250 км/ч. Все двигатели оснащены прямым впрыском топлива, изменяемыми фазами газораспределения и обеспечивают чистое и быстрое сгорание топлива при невероятно быстром отклике педали акселератора. Интеллектуальная система Стоп/Cтарт и адаптивная рекуперация аккумулятора делает автомобиль еще более экономичным. Jaguar XE оснащается 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Плавность хода, комфорт и экономичность

Для Jaguar XE доступен целый ряд двигателей из семейства Ingenium. Продвинутая модульная структура этих моторов позволяет создавать бензиновые и дизельные модификации, причем мощность, экономичность и плавность работы двигателей поистине бескомпромиссны.

На российском рынке 2,0-литровый четырехцилиндровый дизельный мотор Ingenium предлагается в двух вариантах мощности: 180 л.с./430 Нм и 240 л.с./500 Нм.

Двигатели Ingenium прошли более 2 миллионов миль испытаний прежде, чем быть представленными на рынке. Новое семейство экологичных моторов является краеугольным камнем стратегии Jaguar по сокращению выбросов CO2 и полностью соответствует самым строгим международным законодательным нормам по уровню выбросов.

Рон Ли (Ron Lee), старший инженер по силовым агрегатам Jaguar: «Линейка моторов Ingenium разработана нашими инженерами и производится на специализированном заводе компании в Вулверхэмптоне. Мы использовали все возможности для того, чтобы убедиться, что конструкция двигателей соответствует новейшим тенденциям в данной отрасли и позволяет добиться максимального уровня экономии топлива, динамики и комфорта».

Все двигатели Ingenium были разработаны инженерами Jaguar с нуля. В основе новой линейки лежит алюминиевый блок цилиндров с увеличенной высотой нижней части, при этом сами цилиндры получили туго посаженные литые гильзы, которые представляют собой идеальный баланс массы, обработки поверхности и прочности.

Раздельная охладительная система двигателя с управляемым термостатом и всережимной механической водной помпой обеспечивает неподвижность воды в блоке цилиндров, в то время как охлаждающая жидкость курсирует по перекрестным каналам в головке цилиндра. Таким образом, двигатель прогревается быстрее, снижается трение, а вслед за ним — расход топлива.

Инженеры Jaguar также нашли способ сократить паразитические потери: масляный насос с электронным управлением регулирует режим подачи масла в зависимости от скорости двигателя, загрузки автомобиля и температуры, а переключаемые форсунки охлаждения поршней включаются только в случае необходимости.

Технология регулируемых фаз газораспределения на протяжении многих лет используется на бензиновых двигателях Jaguar, и сегодня она дебютирует на дизельных моторах. Двигатели Ingenium оснащены фазовращателем кулаков со стороны выпускного коллектора. Переменные фазы газораспределения обеспечивают ускоренное каталитическое нагревание, и, таким образом, минимизируют вредные выбросы в критический момент прогрева двигателя.

Электромагнитная система подачи топлива типа common rail обеспечивает его поступление в камеру сгорания под давлением в 1800 бар. Основными особенностями такой системы являются низкий уровень шума, высокая экономичность и превосходное смесеобразование.

Дизельные двигатели Ingenium быстро набирают крутящий момент даже на самых низких оборотах двигателя, что достигается благодаря высокоэффективной изменяемой геометрии турбины. Максимальный крутящий момент сохраняется в широком диапазоне оборотов, обеспечивая мгновенный отклик и мощное ускорение по желанию водителя. Мощность двигателя достигается при высокой топливной экономичности.

180-сильный дизельный двигатель Ingenium, как с задним, так и с полным приводом, отличается выбросами CO2 в размере 109 г/км, а расход топлива при этом составляет 4,2 л/100 км.

Начиная с 2018 модельного года покупателям становится доступна более мощная версия 240 л.с. с крутящим моментом 500 Нм, и разгоном с 0 до 100 км/ч за 6,1 секунды. При этом уровень выбросов СО2 составляет 137г/км, а расход топлива — всего лишь 5,2 л/100 км. Двойная турбина нового двигателя гарантирует оптимальную динамику как на высоких, так и на низких оборотах.

Минимум выбросов: чистое сгорание и продвинутая система очистки отработанных газов

Инженеры Jaguar оснастили новые двигатели сложной системой рециркуляции выхлопных газов, а также инновационной технологией очистки отработанных газов, которая нашла свое применение в новом XE.

Четырехцилиндровые бензиновые двигатели: сочетание мощности и экономичности

С 2018 года линейка бензиновых двигателей включает совершенно новый 2,0-литровый четырехцилиндровый мотор Ingenium, который предлагается с тремя типами конфигураций: 200 л.с./320 Нм, 250 л.с./365 Нм и 300 л.с./400Нм.

Модульная архитектура силового агрегата отличается использованием передовых технологий, таких как электрогидравлическая система управления клапанами для максимальной эффективности, мощности и крутящего момента во всем рабочем диапазоне.

Уровень трения был значительно снижен, а значит, повысилась плавность работы и снизился расход топлива. Это стало возможным благодаря тому, что диаметр цилиндров был уменьшен на 12 мм. Среди других инноваций — управляемый масляный насос, который адаптируется к скорости работы двигателя, нагрузке и рабочей температуре. Масло попадает на нижнюю часть поршней только при необходимости.

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