Volkswagen Tiguan 150 л.с. ставит новый мировой рекорд с Райнером Цитлоу

Volkswagen

12.300 км от Шанхая до Венеции — менее чем за 6 дней.

Автомобиль для рекорда — серийный бензиновый Volkswagen Tiguan мощностью 150 л.с.

19 августа стартовал рекордный автопробег известного автомобилиста и путешественника Райнера Цитлоу (Rainer Zietlow) по маршруту от Шанхая до Венеции протяженностью 12.300 км, который команда планирует преодолеть за рекордное время — менее чем за 6 дней.

Маршрут автопробега пройдет через Китай, Киргизстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Турцию, Болгарию, Сербию, Хорватию, Словению и Италию — менее чем за 6 дней. Таким образом, путь представляет собой современную интерпретацию знаменитого «Шелкового пути». Автопробег финиширует в Венеции (Италия) на площади Сан-Марко.

Для нового рекорда Райнер Цитлоу выбрал серийный бензиновый Volkswagen Tiguan калужской сборки мощностью 150 л.с. Этот двигатель обеспечивает отличную тягу и высокую экономичность: расход в загородном цикле составляет всего 5.6 л на 100 км. Новое поколение Tiguan оборудуется специальным набором функций для бездорожья: пакетом Offroad, который обеспечивает увеличенный угол въезда (24 градуса), ассистентом движения на подъеме и спуске для версий с полным приводом, а при наличии цифровой приборной панели Active Info Display выводит на нее дополнительные параметры управления автомобилем в режиме Offroad. Автомобиль снабжен широким арсеналом систем безопасности: электронная система стабилизации (ESP), антиблокировочная система (ABS) c функцией антипробуксовочной системы (ASR), электронная блокировка дифференциала (EDL), и другими.

В пробеге участвует Tiguan в серийном исполнении. Из специального оборудования Райнер установил лишь дополнительные фары, усиленные пружины задней оси и 150-литровый бензобак.

Перед стартом автомобиль был дополнительно продиагностирован сертифицированными специалистами на специальном оборудовании в официальном дилерском центре Volkswagen. Качественные, оригинальные материалы обеспечат оптимальную работу всех узлов и агрегатов автомобиля. Перед стартом в Volkswagen Tiguan было залито оригинальное моторное масло, которое позволит двигателю реализовать весь потенциал выносливости на рекордном маршруте.

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