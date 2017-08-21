Третье поколение SUV Porsche завершает испытательный марафон. В жару и в холод: испытания на надежность для нового Cayenne по всему миру

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Штуттгарт. Третье поколение Porsche Cayenne уже на старте. Чтобы новая версия успешной модели, объем продаж которой с 2002 года превысил 760 000 экземпляров, соответствовала самым высоким стандартам качества Porsche, она была подвергнута целому ряду сложнейших испытаний по всему миру и в экстремальных условиях. При температурах от минус 45 и до плюс 50 градусов прототипы и предсерийные автомобили преодолели в общей сложности около 4,4 миллиона тестовых километров.

Porsche празднует мировую премьеру нового Cayenne 29 августа 2017 года. Автомобиль представляет собой полностью новую конструкцию. Заново разработаны среди прочего привод и ходовая часть, а также концепция индикации и управления, чтобы еще больше расширить диапазон между спортивностью и комфортом. Идеальный баланс многочисленных новых компонентов, часть из которых была разработана специально для Cayenne, — главная цель комплексного процесса испытаний. Для нового поколения Cayenne — внутризаводское обозначение E3 — он начался еще в 2014 году с так называемых «агрегатоносителей» и затем продолжался с прототипами и предсерийными автомобилями до сегодняшнего дня. Наряду с виртуальным моделированием, которое становится все более и более точным, большое значение для Porsche по-прежнему имеют реальные испытания. Они являются финальным экзаменом для каждой новой модели производителя спорткаров из Штуттгарта.

Испытание автомобиля проводится для гармонизации работы всех его отдельных компонентов, а также проверки надежности и функциональности в условиях, близких к практической эксплуатации. Целью всегда является соответствие высочайшим требованиям качества Porsche. Так, например, автомобиль подвергается жесткому испытанию на выносливость на так называемом гидропульсаторе — гидравлическом испытательном стенде, который путем искусственно создаваемых колебаний и вибраций воздействует на ходовую часть и кузов. Кроме того, программа испытаний включает в себя эксплуатационные тесты на надежность в условиях реальных нагрузок на дороге и бездорожье на испытательном полигоне Porsche в центре исследований и разработок в Вайссахе, а также испытания длительным пробегом на полигоне и за его пределами. При этом моделируются настолько жесткие условия эксплуатации, которые в реальной жизни с реальным владельцем автомобиля практически исключены. В повседневных условиях движения автомобили при посменном графике в течение нескольких месяцев проходят до 240 000 километров по городу, загородным шоссе и автомагистралям.

Для моделирования экстремальных нагрузок прототипы нового Cayenne проходят тесты по всему миру. В том числе и на гоночных трассах, которые Porsche традиционно использует для испытания всех своих моделей: в Германии это Хоккенхаймринг и особо сложная Северная петля Нюрбургринга. В Италии автомобили тестируются на 12,6-километровой высокоскоростной трассе Нардо. Материалы, сенсоры и электроника должны доказать свое качество и долговечность в разных климатических зонах — при температурах до плюс 50 градусов Цельсия в дюнах Дубая (ОАЭ) и на пыльных склонах Долины Смерти (США) и до минус 45 градусов Цельсия на льду и снегу в Аляске (США). Porsche Cayenne третьего поколения также выдержал тест, где начало движения постоянно сменяется остановками в условиях духоты и зноя мегаполисов Китая, покорил испытательные треки в Швеции, Финляндии и Испании и посетил ЮАР, Японию и Новую Зеландию для многочисленных дорожных и внедорожных испытаний.

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