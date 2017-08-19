Электромобили не приживаются в России

В то время как в Китае число электромобилей постепенно приближается к миллиону (в последнем обзоре министерства общественной безопасности КНР названа цифра 825 тысяч штук), в России парк таких автомобилей (речь идет о чистых электромобилях, не о гибридных версиях) пока не превышает 1000 штук.

Чем обусловлен низкий спрос в России на электромобили комментирует Алексей Тузов, независимый эксперт автомобильной отрасли

На сегодняшний день спрос на электрокары в России очень низкий. На конец 2016 года число таких автомобилей в стране составило всего порядка 700 штук. Объяснить это можно как предпочтениями самих покупателей, не готовых пока поддерживать международный «зеленый» тренд, так недостатками инфраструктуры для электромобилей в целом. Несмотря на то, что российские власти неоднократно заявляли о своей поддержке владельцев таких авто, тем не менее, стимулирующие меры государства в этой области носят лишь рекомендательный характер и фактически никем не исполняются, а развитие рынка тормозит небольшая окупаемость ЭЗС и существующая в стране монополия электроснабжающих компаний. Однако условия могут заметно измениться с выходом на этот нишевой рынок крупных официальных автодилеров и началом проведения государством более продуманной и эффективной политики в этой сфере.

Новости от Redtram.com Загрузка ...