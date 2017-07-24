Продажи марки Volkswagen в июле выросли на 24%

Volkswagen

В июле марка реализовала 7.239 автомобилей.

Рекордный спрос: продажи Volkswagen Tiguan увеличились в 4 раза.

Спрос на сегмент SUV продолжает расти.

Марка Volkswagen — легковые автомобили демонстрирует рекордные результаты продаж в 2017 году: в июле клиентам было передано 7.239 автомобилей, что соответствует росту на 24% по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года (5.839 автомобилей).

За период с начала года продажи марки Volkswagen также увеличились на 19% и составили 46.866 автомобилей (январь-июль 2016 года — 39.463 автомобиля).

По-прежнему отмечается высокий спрос на модели сегмента SUV. Продажи Tiguan выросли в 4 раза: в июле марка реализовала 2.134 автомобиля первого и второго поколения, произведенных в Калуге, таким образом, уже 10.900 клиентов стали счастливыми обладателями нового Tiguan с начала года. Кроме того, продажи Touareg показали рекордный рост на 35% по сравнению с июлем 2016 года (298 автомобилей). Благодаря специальным версиям в июле было реализовано 403 автомобиля. В августе Touareg с полным набором опций предлагается клиентам с выгодой свыше 600.000 рублей.*

Среди лидеров продаж марки по-прежнему присутствует Volkswagen Polo калужского производства — в июле продажи данной модели составили 4.014 автомобилей.

Глава марки Volkswagen в России Пьер Бутен отмечает: «Продажи марка растут быстрее рынка, а драйверами продаж являются Tiguan — лидер большинства сравнительных тестов и Touareg. Мы рады отметить, что российские клиенты все чаще выбирают автомобили марки, в том числе в сегменте SUV. Клиенты отдают предпочтение моделям Volkswagen за их надежность, комфорт, ездовые качества и высокую топливную экономичность».

* Преимущество достигается при покупке нового автомобиля Volkswagen Touareg 2017 г. выпуска в период с 01.08.2017 по 30.09.2017 за счет предоставления официальным дилером Volkswagen специальной цены. Указанное преимущество может суммироваться со скидкой по trade-in. Предложение ограничено. В акции принимают участие не все дилерские центры.

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