Результаты продаж Mitsubishi Motors в июле: уверенный рост на 12%

Mitsubishi

Объем продаж автомобилей бренда Mitsubishi в июле 2017 года вырос на 12% относительно июля 2016 года и составил 1 527 автомобилей.

Продажи компании Mitsubishi Motors продолжают уверенно расти. Всего с начала 2017 года было реализовано 10 238 автомобиля, что на 2% больше результатов 2016 года за аналогичный период (10 067 единиц).

Лидером продаж остается модель Mitsubishi Outlander — 8 465 автомобилей, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (январь-июль). Положительная динамика спроса сохраняется от месяца к месяцу, так результаты продаж модели в июле 2017 года по сравнению с 2016 составил 1 131 автомобиля (рост на 26%).

«Стабильно высокий потребительский интерес к модели Mitsubishi Outlander обусловлен сочетанием высокого качества этого среднеразмерного кроссовера, широким выбором модификаций и максимально выгодных схем покупки, в том числе уникальные кредитные предложения, в рамках Государственной программы льготного автокредитования, от нашего банка-партнёра, компанией АО «МС Банк Рус» — отметил Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус».

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