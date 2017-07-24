KIA объявляет результаты продаж в России за июль и первые 7 месяцев 2017 года

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В июле 2017 года в России было реализовано 16 187 автомобилей KIA, что на 36,7% больше, чем годом ранее.

За первые семь месяцев года было реализовано 101 376 автомобилей KIA, на 24,2% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Рост объема продаж KIA почти втрое превысил среднерыночный показатель за период с января по июль.

Согласно предварительным оценкам, KIA удерживает лидерство среди всех представленных на российском рынке иностранных брендов по итогам июля и первых семи месяцев года с рыночной долей 12,4% и 12,0% соответственно.

10 из 12 предлагаемых KIA в России моделей в июле продемонстрировали положительную динамику продаж по сравнению с июлем 2016 года. Для трех моделей в июле достигнут рекордный с начала года объем продаж.

Самыми популярными моделями KIA на российском рынке как по итогам минувшего месяца, так и по итогам полугодия остаются Rio, Sportage и cee’d.

Москва, 2 августа 2017 года — Компания KIA Motors Rus объявляет результаты продаж в России в июле и за период с января по июль 2017 года.

В июле 2017 года в России было реализовано 16 187 автомобилей KIA, что на 36,7% больше, чем в июле 2016 года. Такой показатель почти вдвое превышает среднерыночный темп восстановления объемов продаж, составивший в июле 2017 года 19,8%. По итогам периода с января по июль темпы роста объема продаж KIA превышают среднерыночные почти втрое — 24,2% против 8,5%. За первые семь месяцев года своих клиентов нашли 101 376 автомобилей KIA.

Согласно предварительным оценкам, KIA сохраняет лидирующие позиции среди всех представленных в России иностранных автомобильных брендов. На долю KIA пришлось 12,4% рынка по итогам июля и 12,0% по итогам периода с января по июль. Увеличение рыночной доли KIA по сравнению с показателями прошлого года составило 1,6% по обоим периодам.

Десять из 12 представленных в российской линейке марки моделей в июле продемонстрировали положительную динамику. Наиболее существенным оказался рост спроса по сравнению с июлем 2016 года на флагманский кроссовер Sorento Prime1 (+338%), стильный городской кроссовер Soul (+202%), семейный кроссовер Sorento второго поколения (+176,8%) и обновленный седан Cerato (+149%). Для трех моделей — Soul, Cerato и Sorento второго поколения — июль стал рекордным по объему продаж с показателями 1 202, 620 и 465 проданных автомобилей соответственно. По итогам семи месяцев лидерами по приросту спроса являются флагманский кроссовер KIA Sorento Prime (+163,7%) и седан бизнес-класса KIA Optima (+103,3%).

Тройка наиболее востребованных моделей KIA на российском рынке остается неизменной. Как по итогам июля, так и по итогам первых семи месяцев 2017 года, в лидерах продаж находятся компактная модель сегмента «В+» Rio2 (8 456 и 54 614 автомобилей соответственно), компактный кроссовер Sportage (2 138 и 14 938) и семейство моделей cee’d (1 272 и 9 151). Однако по итогам июля к тройке лидеров вплотную приблизился городской кроссовер Soul c показателем 1 202 реализованных за месяц автомобиля. KIA Rio согласно предварительным оценкам сохранил в июле свои лидирующие позиции, а запуск нового поколения KIA Rio в августе призван еще больше усилить позиции модели.

Значительная доля продаж KIA Motors Rus приходится на продажи с использованием продуктов, разрабатываемых KIA Finance вместе с банками-партнерами и партнерскими страховыми компаниями. В июле на продажи в кредит пришлось 34,3% от всех продаж автомобилей KIA, а по итогам полугодия их доля составила 32,5%.

Безусловным успехом пользуется программа продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен», к которой в настоящее время подключилось уже 64 дилерских центра. В июле 2017 года по программе «КIA Уверен» было реализовано 392 автомобиля, что на 75% больше, чем годом ранее. За первые семь месяцев года в рамках этой программы нашло своих клиентов 2 673 автомобиля (+273% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года).

На конец июля 2017 года в 94 городах РФ действовал 181 официальный дилер KIA.

Приложение: Объём продаж автомобилей KIA в России в июле и в январе-июле 2017 года



Июль 2017 года Динамика в сравнении с июлем 2016 года Январь - июль 2017 года Динамика в сравнении с январем-июлем 2016 года KIA Picanto 226 +89,9% 1 410 +32,5% KIA Cerato 620 +149,0% 3 609 +57,5% KIA Optima 1 189 +106,8% 6 031 +103,3% KIA Sorento 465 +176,8% 2 432 -10,9% KIA Sorento Prime 530 +338,0% 3 217 +163,7% KIA Quoris 11 -45,0% 92 -31,9% KIA Mohave 59 +1,7% 304 -14,6% KIA Soul 1 202 +202,0% 5 248 +53,6% KIA cee'd 1 272 +21,8% 9 151 -3,8% KIA Sportage 2 138 +55,4% 14 938 +49,2% KIA Venga 19 -76,5% 330 -59,8% KIA Rio 8 456 +10,8% 54 614 +16,0% Всего 16 187 +36,7% 101 376 +24,2%

1 KIA Sorento Prime — уникальное название модели для российского рынка. В других странах мира этот кроссовер называется KIA Sorento третьего поколения.

2 В России под названием KIA Rio представлен иной продукт, чем в других странах мира. Модель разработана специально для российского рынка. По сравнению с одноименной моделью на других рынках KIA Rio российского производства имеет другой кузов и иные габаритные размеры, в частности, увеличенную колесную базу, отличается линейкой двигателей и настройками подвески, а также оснащением, например, уникальным пакетом «Теплые опции».

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