KIA объявляет результаты продаж в России за июль и первые 7 месяцев 2017 года
- В июле 2017 года в России было реализовано 16 187 автомобилей KIA, что на 36,7% больше, чем годом ранее.
- За первые семь месяцев года было реализовано 101 376 автомобилей KIA, на 24,2% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Рост объема продаж KIA почти втрое превысил среднерыночный показатель за период с января по июль.
- Согласно предварительным оценкам, KIA удерживает лидерство среди всех представленных на российском рынке иностранных брендов по итогам июля и первых семи месяцев года с рыночной долей 12,4% и 12,0% соответственно.
- 10 из 12 предлагаемых KIA в России моделей в июле продемонстрировали положительную динамику продаж по сравнению с июлем 2016 года. Для трех моделей в июле достигнут рекордный с начала года объем продаж.
- Самыми популярными моделями KIA на российском рынке как по итогам минувшего месяца, так и по итогам полугодия остаются Rio, Sportage и cee’d.
Москва, 2 августа 2017 года — Компания KIA Motors Rus объявляет результаты продаж в России в июле и за период с января по июль 2017 года.
В июле 2017 года в России было реализовано 16 187 автомобилей KIA, что на 36,7% больше, чем в июле 2016 года. Такой показатель почти вдвое превышает среднерыночный темп восстановления объемов продаж, составивший в июле 2017 года 19,8%. По итогам периода с января по июль темпы роста объема продаж KIA превышают среднерыночные почти втрое — 24,2% против 8,5%. За первые семь месяцев года своих клиентов нашли 101 376 автомобилей KIA.
Согласно предварительным оценкам, KIA сохраняет лидирующие позиции среди всех представленных в России иностранных автомобильных брендов. На долю KIA пришлось 12,4% рынка по итогам июля и 12,0% по итогам периода с января по июль. Увеличение рыночной доли KIA по сравнению с показателями прошлого года составило 1,6% по обоим периодам.
Десять из 12 представленных в российской линейке марки моделей в июле продемонстрировали положительную динамику. Наиболее существенным оказался рост спроса по сравнению с июлем 2016 года на флагманский кроссовер Sorento Prime1 (+338%), стильный городской кроссовер Soul (+202%), семейный кроссовер Sorento второго поколения (+176,8%) и обновленный седан Cerato (+149%). Для трех моделей — Soul, Cerato и Sorento второго поколения — июль стал рекордным по объему продаж с показателями 1 202, 620 и 465 проданных автомобилей соответственно. По итогам семи месяцев лидерами по приросту спроса являются флагманский кроссовер KIA Sorento Prime (+163,7%) и седан бизнес-класса KIA Optima (+103,3%).
Тройка наиболее востребованных моделей KIA на российском рынке остается неизменной. Как по итогам июля, так и по итогам первых семи месяцев 2017 года, в лидерах продаж находятся компактная модель сегмента «В+» Rio2 (8 456 и 54 614 автомобилей соответственно), компактный кроссовер Sportage (2 138 и 14 938) и семейство моделей cee’d (1 272 и 9 151). Однако по итогам июля к тройке лидеров вплотную приблизился городской кроссовер Soul c показателем 1 202 реализованных за месяц автомобиля. KIA Rio согласно предварительным оценкам сохранил в июле свои лидирующие позиции, а запуск нового поколения KIA Rio в августе призван еще больше усилить позиции модели.
Значительная доля продаж KIA Motors Rus приходится на продажи с использованием продуктов, разрабатываемых KIA Finance вместе с банками-партнерами и партнерскими страховыми компаниями. В июле на продажи в кредит пришлось 34,3% от всех продаж автомобилей KIA, а по итогам полугодия их доля составила 32,5%.
Безусловным успехом пользуется программа продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен», к которой в настоящее время подключилось уже 64 дилерских центра. В июле 2017 года по программе «КIA Уверен» было реализовано 392 автомобиля, что на 75% больше, чем годом ранее. За первые семь месяцев года в рамках этой программы нашло своих клиентов 2 673 автомобиля (+273% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года).
На конец июля 2017 года в 94 городах РФ действовал 181 официальный дилер KIA.
Приложение: Объём продаж автомобилей KIA в России в июле и в январе-июле 2017 года
|Июль 2017 года
|Динамика в сравнении с июлем 2016 года
|Январь - июль 2017 года
|Динамика в сравнении с январем-июлем 2016 года
|KIA Picanto
|226
|+89,9%
|1 410
|+32,5%
|KIA Cerato
|620
|+149,0%
|3 609
|+57,5%
|KIA Optima
|1 189
|+106,8%
|6 031
|+103,3%
|KIA Sorento
|465
|+176,8%
|2 432
|-10,9%
|KIA Sorento Prime
|530
|+338,0%
|3 217
|+163,7%
|KIA Quoris
|11
|-45,0%
|92
|-31,9%
|KIA Mohave
|59
|+1,7%
|304
|-14,6%
|KIA Soul
|1 202
|+202,0%
|5 248
|+53,6%
|KIA cee'd
|1 272
|+21,8%
|9 151
|-3,8%
|KIA Sportage
|2 138
|+55,4%
|14 938
|+49,2%
|KIA Venga
|19
|-76,5%
|330
|-59,8%
|KIA Rio
|8 456
|+10,8%
|54 614
|+16,0%
|Всего
|16 187
|+36,7%
|101 376
|+24,2%
- 1 KIA Sorento Prime — уникальное название модели для российского рынка. В других странах мира этот кроссовер называется KIA Sorento третьего поколения.
- 2 В России под названием KIA Rio представлен иной продукт, чем в других странах мира. Модель разработана специально для российского рынка. По сравнению с одноименной моделью на других рынках KIA Rio российского производства имеет другой кузов и иные габаритные размеры, в частности, увеличенную колесную базу, отличается линейкой двигателей и настройками подвески, а также оснащением, например, уникальным пакетом «Теплые опции».
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