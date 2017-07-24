Volkswagen демонстрирует положительную динамику развития

Volkswagen

В первом полугодии марка Volkswagen — легковые автомобили продемонстрировала увеличение оборота и рост прибыли.

Отмечено снижение расходов, несмотря на программу расширения ассортимента продукции.

Успешное продолжение реализации стратегии TRANSFORM 2025+.

Крупнейшее расширение модельного ряда за всю историю марки — обновление линейки к 2020 г.

Полномасштабная работа над инновационными электромобилями.

Председатель правления марки Герберт Дисс: «Заметен положительный прогресс в работе по реорганизации марки».

Во втором квартале 2017 года марка Volkswagen — легковые автомобили продемонстрировала положительную динамику, закрепив успехи начала года. За первые шесть месяцев показатели прибыли, рассчитываемые по новой схеме с разграничением концерна и марки, увеличились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 39.9 млрд евро. Операционная прибыль увеличилась вдвое и достигла 1.8 млрд евро по сравнению с 0.9 млрд евро в прошлом году. Результаты марки за первое полугодие позволяют подтвердить положительный прогноз на вторую половину года. Правление марки ожидает роста операционной рентабельности продаж в диапазоне от 2.5% до 3.5%.

«Марка Volkswagen находится на правильном пути. Наши автомобили пользуются постоянным спросом во всём мире, а реорганизация демонстрирует положительные эффекты в операционной деятельности, — отмечает председатель правления марки Volkswagen — легковые автомобили Герберт Дисс (Herbert Diess). — Выход на новый уровень развития нашей марки увенчался успехом. Мы нацелены на устойчивое развитие и намерены прочно занять место лидера в автомобильной индустрии будущего».

В первом полугодии 2017 г. несмотря на сохраняющуюся на рынках сбыта напряжённую обстановку, марка Volkswagen продолжила укреплять свои позиции. Динамика роста показателей сбыта выросла к концу полугодия: количество реализованных автомобилей увеличилось в мае и в июне на 3.5% и 4% соответственно. В общей сложности в первом полугодии марка передала своим покупателям во всём мире 2.9 млн автомобилей, что на 0.3% выше прошлогоднего результата. Значительный рост (+8.2%) отмечен в США, где марка Volkswagen завоевала ключевые позиции на рынке, а также на южноамериканском континенте (+12.2%) и в России (+17.9%). На важнейшем для марки рынке в Китае прирост составил 0.2%.

Улучшенные финансовые показатели, оптимистичные прогнозы

Явные успехи марки способствовали увеличению оборота в первом полугодии. Эффекты от изменения объёмов и повышения рентабельности, а также смешанные эффекты оказали позитивное влияние на операционную прибыль. Она выросла также под влиянием улучшения ситуации с издержками. В первом полугодии подверглись оптимизации и расходы на производство автомобилей. Постоянные издержки остались на уровне начала года, несмотря на продолжающееся расширение модельного ряда. Это означает, что принятая осенью прошлого года программа Future Pact показывает растущую эффективность. Кроме того, марка уже достигла позитивных перемен в регионах.

«Благодаря строжайшей финансовой дисциплине и неуклонному повышению продуктивности мы успешно движемся по пути создания конкурентоспособной структуры затрат. Таким образом, мы создаём предпосылки для того, чтобы в средне- и долгосрочной перспективе добиться показателей прибыли, необходимых нам для того, чтобы занять достойное место в новой автомобильной реальности», — отметил финансовый директор марки Volkswagen Арно Антлиц (Arno Antlitz).

Во второй половине года правление марки ожидает дальнейшей позитивной динамики развития бизнеса, начатой в первом полугодии. В 2017 г. ожидается рост оборота на 10% по сравнению с предыдущим годом, а рост операционной рентабельности продаж — в диапазоне от 2.5% до 3.5%. В средне-и долгосрочной перспективе рентабельность продаж также должна вырасти с 4% в 2020 г. до 6% в 2025 г. «Мы будем последовательно, шаг за шагом увеличивать конкурентоспособность марки Volkswagen в последующие годы. Этому будет способствовать как реализация программы Future Pact, так и последовательное реализация нашей стратегии TRANSFORM 2025+», — отмечает г-н Антлиц.

Дальнейшее расширение модельного ряда

Помимо растущей конкурентоспособности и продолжающихся позитивных перемен в отдельных регионах, во второй половине года марка Volkswagen сосредоточится на дальнейшем расширении своей модельной линейки, которое можно по праву назвать самым большим за всю историю марки. В первую очередь внимание будет уделено перспективному и высокодоходному сегменту SUV, ассортимент которого планируется значительно расширить. К 2020 г. у марки будет 19 моделей в данном сегменте — изначально их было всего две. К этому же времени предполагается масштабное обновление и расширение всего ассортимента Volkswagen. Кроме того, в 2020 г. предполагается также выпустить на рынок инновационные транспортные средства на электрической тяге.

«Мы хотим завоевать ключевые доли рынка при помощи наших новых, эффектных и динамичных автомобилей и одновременно способствовать дальнейшему повышению конкурентоспособности. Те положительные импульсы, которые мы ощущаем на наших предприятиях и во всей рыночной обстановке, мы используем для того, чтобы наращивать темпы развития как при реорганизации марки, так и в операционной деятельности. Марка Volkswagen снова переходит в наступление», — отметил председатель правления г-н Дисс.

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