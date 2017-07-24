Новый #Nissan #LEAF с системой e-Pedal

Nissan

Простые вещи могут быть восхитительными



Новый #Nissan #LEAF с системой e-Pedal — премьера 6 сентября

ЙОКОГАМА, 20 июля 2017 года — Сегодня компания Nissan объявляет, что долгожданный новый Nissan LEAF будет оборудован революционной системой помощи при вождении — e-Pedal, которая выводит привычный способ управления автомобилем на новый уровень.

Достаточно нажать кнопку на центральной консоли и эта система превратит вашу педаль акселератора в электронную e-Pedal, чтобы вы могли ускорять или замедлять движение, а также останавливать автомобиль, оперируя только одной педалью1. e-Pedal — первая в мире система управления с помощью одной педали, позволяющая водителю полностью остановить автомобиль (даже на холмистой местности), удерживать его неподвижным на спуске или подъеме, а затем незамедлительно продолжить движение.

90% всех действий управления автомобилем водители смогут выполнять с помощью одной единственной педали. В результате процесс вождения станет более увлекательным и менее утомительным. В условиях интенсивного транспортного потока и городских поездок водителям больше не придется постоянно оперировать педалями тормоза и акселератора — управлять автомобилем станет проще и приятнее.

Система e-Pedal представляет собой еще одну важную веху на пути Nissan к реализации своего обещания — продвигать доступные и передовые системы помощи при вождении. Чтобы вождение стало безопаснее и интереснее, такие системы разрабатываются в рамках стратегии «Intelligent Mobility» Nissan. Она призвана радикально изменить представление о том, что служит источником энергии для автомобилей, как они движутся и как интегрируются в жизнь общества.

Выдвинув на рынок Nissan LEAF, первый в мире массовый электромобиль, Nissan стал пионером в продвижении электромобилей (EV). Сегодня Nissan LEAF — признанный электромобиль-бестселлер, в общей сложности в мире продано более 277 000 LEAF.

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1 Для интенсивного торможения используйте стандартную педаль тормоза.

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