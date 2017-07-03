Мощный Chevrolet Corvette Z06 доступен для испытаний на гоночном треке Moscow Raceway

Chevrolet

Сorvette Z06 с автоматической трансмиссией.

Индивидуальные тест-драйвы легендарного спорткара в GT академии Алексея Васильева.

Chevrolet Corvette — легендарное семейство спорткаров: Stingray, Grand Sport и король трека Z06. Каждый автомобиль линейки Corvette отличают отточенная управляемость, выдающиеся аэродинамические характеристики и возможность развивать скорость свыше 300 км/ч.

Теперь каждый желающий сможет испытать мощность Corvette Z06 на гоночном треке с участием профессионального автогонщика Алексея Васильева. Cпорткар с автоматической трансмиссией будет доступен для тест-драйва в GT Академии на Moscow Raceway до конца лета.

GT Академия — это программа обучения будущих владельцев автомобилей класса GranTurismo под управлением мастера международного класса автогонщика Алексея Васильева.

Corvette Z06 — самый мощный серийный Сhevrolet в истории марки. Каркас из легкого и прочного алюминия, высокоэффективный 6,2-литровый двигатель V8 с нагнетателем, мощностью 659 л.с. и 881 Н•м максимального крутящего момента. Спорткар сочетает феноменальную динамику разгона и филигранную точность управления. Передовые технологии, унаследованные Corvette Z06 от легендарного Stingray, позволят максимально эффективно реализовать потенциал модели как на гоночной трассе, так и на дорогах общего пользования.

Новости от Redtram.com Загрузка ...