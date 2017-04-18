Ford использует платформy Dassault Systemes 3DEXPERIENCE для проекта иммерсивной виртуальной реальности «Mustang over Manhattan»

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Посетители FordHub в Нью-Йорке могут осуществить виртуальную сборку Ford Mustang на крыше небоскреба Empire State Building

Велизи-Виллакубле, Франция, 21 апреля 2017 года — Компания Dassault Systemes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), разработавшая платформу 3DEXPERIENCE и являющаяся мировым лидером в области решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий (PLM), объявила о том, что Ford Motor Company использовала приложения Dassault Systemes 3DEXCITE на базе платформы 3DEXPERIENCE для создания виртуального опыта, способного вызывать у людей выброс адреналина и перенести на крышу небоскреба Empire State Building, где они могут осуществить сборку спортивного автомобиля Ford Mustang.

«Mustang over Manhattan», находящийся в FordHub Experience Center во Всемирном торговом центре Нью-Йорка, представляет собой открытую для широкой публики инсталляцию, которая позволит посетителям в развлекательной форме узнать о легендарном событии и перенестись в тот момент 1964 года, когда Ford сумел поместить на крышу Empire State Building настоящий Ford Mustang. С использованием приложений Dassault Systemes этот проект обеспечивает опыт виртуальной реальности с полным погружением и невероятным уровнем детализации, интерактивности и реалистичности. Посетители могут увидеть виртуальный Mustang в высоком 3D качестве в режиме реального времени, масштабе 1:1 и с разрешением 4K.

Впечатления от проекта начинаются с примерки шлема виртуальной реальности HTC Vive. C его помощью посетители FordHub моментально оказываются на гиперреалистичной цифровой площадке, где воспроизводится именно тот момент, когда Ford поместил настоящий Mustang на крышу Empire State Building. Затем посетители могут подняться на крышу здания, где их проинструктируют, как собрать Mustang, который был разобран на три части, как это сделал Ford в 1964 году, чтобы физически поместить Mustang на крышу здания. Затем есть возможность насладиться панорамным видом на Манхэттен — с ярко-желтым, полностью собранным Mustang. Кроме того, посетители смогут «выйти» на узкую балку, которая выступает за стену здания.

«Благодаря платформе Dassault Systemes 3DEXPERIENCE, у Ford есть возможность предоставлять премиальный цифровой опыт, который вызывает восхищение и эмоции от легендарного Mustang, — говорит Оливье Саппан (Olivier Sappin), вице-президент, автомобильная промышленность и транспорт, Dassault Systemes. — Мы рады участвовать в этом инновационном проекте, который позволяет посетителям FordHub испытать незабываемый виртуальный опыт. Наши приложения помогают автопроизводителям задействовать анимированный контент, геймификацию и технологии виртуальной реальности, чтобы пробудить воображение пользователей и создать устойчивую эмоциональную связь с брендом. Поместить Mustang на самую высокую площадку Нью-Йорке ещё никогда не было так просто».

Более подробную информацию об отраслевых решениях Dassault Systemes для автомобильной промышленности и транспорта можно получить на сайте по адресу: www.3ds.com .

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