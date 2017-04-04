Jeep и Mopar: презентация новых концептуальных автомобилей для ежегодного фестиваля Easter Jeep Safari в Моабе

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Jeep® Grand One: модель Grand Cherokee ZJ 1993 года отмечает 25-летний юбилей. Jeep Safari: превосходный обзор при одновременном обеспечении безопасности. Jeep Quicksand: автомобиль Wrangler, вдохновленный хот-родами и созданный для песчаных дюн. Jeep Trailpass: версия Compass Trailhawk, отличающаяся повышенной функциональностью и вместимостью. Jeep Switchback: безграничные возможности благодаря лифту подвески на 4 дюйма (прим. 10 см), 37-дюймовым колёсами и мостам Dana 44. Jeep CJ66: модель, дебютировавшая на фестивале в Моабе, объединившая в себе характеристики автомобилей трех поколений и оснащенная усовершенствованным двигателем Mopar 345 Crate HEMI®. Jeep Luminator: совершенные световые приборы. Демонстрация различных деталей и аксессуаров из линейки Jeep Performance Parts, доступных для заказа.

Марки Jeep® и Mopar снова подготовили несколько автомобилей для презентации на ежегодном Пасхальном Сафари Jeep (Easter Jeep Safari), которое пройдет с 8 по 16 апреля в Моабе (шт. Юта, США). Фестиваль уже в 51-й раз соберет тысячи поклонников сурового бездорожья, чтобы подарить им возможность насладиться неделей испытаний, пролегающих по самым известным и сложным в стране внедорожным маршрутам.

«Разработка необыкновенных концептов для фестиваля Easter Jeep Safari в Моабе уже стала для сотрудников марки Jeep по-настоящему любимым делом, — сказал Майк Мэнли (Mike Manley), глава марки Jeep концерна FCA. — Мы с нетерпением ждем отзывов поклонников и наших самых преданных клиентов о новых концептах Jeep после того, как они увидят их в деле на трассах Моаба».

При создании автомобилей были использованы как серийные детали и аксессуары, так и опытные образцы из линейки Jeep Performance Parts, разработкой и производством которых занимается компания Mopar. Она же отвечает за то, чтобы вся создаваемая ею продукция соответствовала строгим требованиям полноприводных автомобилей, а также повышала характеристики серийных моделей Jeep.

«Вот уже более 15 лет марки Jeep и Mopar объединяют свои усилия, чтобы создавать уникальные и удобные в управлении концепты для популярного фестиваля Easter Jeep Safari в Моабе, — отметил Пьетро Горлье (Pietro Gorlier), руководитель отдела запасных частей и обслуживания (Mopar) концерна FCA. — Представленные концепты — прекрасный пример того, как с помощью деталей и аксессуаров из линейки Jeep Performance Parts поклонники бездорожья смогут придать уникальность своим автомобилям Jeep и повысить и без того уже выдающиеся характеристики, чтобы с уверенностью отправляться покорять самые суровые маршруты».

Для фестиваля Easter Jeep Safari 2017 подготовлены следующие автомобили:

Jeep Grand One

Jeep Grand One — автомобиль, созданный в честь 25-летия первого Jeep Grand Cherokee ZJ, вышедшего в 1992 году, современной версией которой он и является.

Внешне концепт Grand One обращает на себя внимание уникальными 18-дюймовыми колесными дискам, огромными колесными арками, удлиненной колесной базой, деталями отделки передней части и утонченными деревянными деталями отделки кузова.

Автомобиль оснащен 33-дюймовыми шинами BFGoodrich Mud-Terrain KM2, блокируемыми дифференциалами передней и задней осей и лифтом подвески на 2 дюйма (прим. 5 см).

Тема юбилея первого автомобиля Grand Cherokee находит свое продолжение в салоне концепта, выполненном в стиле 90-х гг. Это касается как выбранных материалов и деталей, так и специальной долговечной облицовки пола, использованной вместо коврового покрытия. Кроме того, в автомобиле есть даже проводной телефон.

Концепт Grand One приводится в движение 5,2-литровым двигателем V8, агрегатированным с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Jeep Safari

Адресованный прежде всего семейным клиентам концепт Jeep Safari позволит насладиться пребыванием на открытом воздухе и при этом остаться внутри автомобиля. Особое внимание при разработке модели было уделено созданию превосходного обзора пассажирам задних сидений.

В числе особенностей высокотехнологичного концепта, созданного на базе автомобиля Wrangler, прозрачная жесткая панель крыши, двухуровневый алюминиевый багажник с установленным на нем летающим дроном, наклоненное ветровое стекло, светодиодные фары, а также светодиодные задние блоки фонарей с указателями поворота.

Уникальные «окна-двери» модели Safari изготовлены из легкого алюминия и прозрачного винила, а специальные петли позволяют им открываться, как дверцам шкафа, благодаря чему доступ в автомобиль получается невероятно удобным. Отверстия с застежками-молниями способствуют проникновению свежего воздуха в салон.

В задней части салона два индивидуальных поворотных сиденья позволяют пассажирам наслаждаться видами за пределами автомобиля Safari. Высокотехнологичный характер модели подчеркивает планшет iPad, который можно установить на панели приборов.

Среди деталей из линейки Jeep Performance Parts на модели Safari можно увидеть передний и задний мосты Dana 44 с блокируемыми дифференциалами и комплект для лифта подвески на 2 дюйма (прим. 5 см). Общая длина кузова была уменьшена, чтобы повысить проходимость автомобиля на бездорожье.

Модель Jeep Safari оснащена 35-дюймовыми колёсами с шинами BFGoodrich Mud-Terrain KM2, смонтированными на уникальные 18-дюймовые диски, специальными защитными пластинами на всю длину днища, стальными передним и задним бамперами, пневматической системой, обновленными тормозными механизмами и уникальной системой забора холодного воздуха.

В движение Jeep Safari приводит 3,6-литровый двигатель V6, агрегатированный с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Jeep Quicksand

Созданная для поклонников езды по песку модель Jeep Quicksand представляет собой звучный, быстрый и удобный в управлении хот-род.

Концепт Quicksand оснащен двигателем Mopar 392 Crate HEMI® объёмом 6,4 литра, агрегатированным с 6-ступенчатой механической коробкой передач Getrag. Пропущенные через отверстия в капоте детали выхлопной ситсемы и спускающиеся вниз трубы впускного коллектора придают хот-роду дополнительное очарование винтажного автомобиля.

Созданный на базе модели Wrangler концепт отличается удлиненной колесной базой, укороченной передней и задней частями, а также низкими жесткой крышей и ветровым стеклом. Открытая крыша и отсутствие стекол позволяет в полной мере насладиться восхитительным звуком модели Quicksand и обдувающим лицо ветром.

Салон концепт-кара выполнен в минималистичном стиле: красные декоративные вставки, два передних ковшеобразных сиденья с низкими спинками, плоские алюминиевые внутренние панели отделки дверей, откидывающееся вперед ветровое стекло и хромированный брус для защиты пассажиров в случае опрокидывания.

Изначально модель Quicksand создавалась для захватывающих поездок по пустыням, но благодаря заложенным в нее внедорожным свойствам она преодолеет любое бездорожье. Комплектация, предполагающая оснащение шинами разной размерности, прежде не применяемая для концептуальных автомобилей Jeep, предусматривает установку 32-дюймовых колёс BFGoodrich Mud-Terrain KM2 на передние колеса и 37-дюймовых колёс BFGoodrich Mud-Terrain KM2 на задние. Эти шины смонтированы на винтажных легкосплавных колесных дисках с подвеской на амортизаторах внутри пружин.

Концептуальный автомобиль Quicksand оснащен лебедкой Warn, которая установлена в корпусе в стиле старомодного топливного бака. Буксирный трос расположен в задней части автомобиля там, где обычно у автомобилей для дрэг-рейсинга находится парашют.

Jeep Trailpass

Созданный на базе полностью новой модели Jeep Compass концепт Jeep Trailpass наделяет Compass Trailhawk еще более широкими возможностями для поездок по экстремальному бездорожью.

Проходимость концепта Jeep Trailpass была улучшена за счет применения комплекта для увеличения дорожного просвета на 1,5 дюйма (прим. 37 мм), 18-дюймовых колесных дисков с декоративными вставками в одном из отверстий на каждом из них и шин Continental TerrainContact. Среди деталей и аксессуаров из линейки Jeep Performance Parts, установленных на модели Trailpass, следует отметить каркасный багажник Jeep на крыше, поперечные перекладины и боковую защиту порогов.

В дизайне экстерьера модели Trailpass внимания заслуживают корпуса наружных зеркал заднего вида с черной блестящей отделкой, специальная графика на капоте, декоративные полосы по бокам, затемненные рассеиватели фар и задних фонарей, а также багажник на крыше с сумками и подкладками под колеса.

Салон концепта Jeep Trailpass оснащен сиденьями и подлокотниками со специальной кожаной обивкой Katzkin, декоративными вставками в цвет кузова и всепогодными напольными ковриками из линейки Jeep Performance Parts.

Модель Jeep Trailpass приводится в движение 2,4-литровым двигателем Tigershark, агрегатированным с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Jeep Switchback

Концепт-кар Jeep Switchback оснащен множеством деталей и аксессуаров из линеек Mopar и Jeep Performance Parts, призванных повысить его проходимость в условиях бездорожья.

В частности, к представителям линейки Jeep Performance Parts относятся передний и задний мосты Dana 44, комплект для лифта подвески на 4 дюйма (прим. 10 см) с амортизаторами Remote Reservoir Fox, усиленные литые крышки дифференциалов, стальные передний и задний бамперы, разработанные в честь 10-летнего юбилея, лебедка Rubison, решетка радиатора, защита для лебедки и система забора холодного воздуха.

Немаловажную роль в повышении внедорожных характеристик этого концепта играют 17-дюймовые колесные диски и 37-дюймовые шины BFGoodrich Mud-Terrain KM2.

В дизайне экстерьера модели Switchback взгляд притягивают концептуальный капот и половинчатые двери, довершенные жесткой крышей Safari и багажником на крыше. Не меньшего внимания заслуживают и высокие накладки на крылья из линейки Jeep Performance Parts, черная крышка топливозаправочной горловины и защитные накладки задних фонарей из линейки Mopar, а также усилители петлей задней распашной двери и усиленный кронштейн для запасного колеса из линейки Jeep Performance Parts.

Превосходную видимость в любых условиях обеспечивает передовая система освещения, включающая светодиодную панель над ветровым стеклом, предназначенную для движения в условиях бездорожья, светодиодные фонари на передних стойках крыши, светодиодные задние фонари, светодиодные фонари и противотуманные фары из линейки Jeep Performance Parts.

Салон Jeep Switchback оснащен сиденьями с кожаной обивкой Katzkin, декоративными окантовками в цвет кузова, концептуальными поручнями в спортивном стиле, облицовкой пола и всепогодными напольными ковриками из линейки Mopar. Кроме того, на распашной двери багажного отделения предусмотрен отсек с аптечкой первой медицинской помощи и техническим набором для чрезвычайных ситуаций на дороге.

Модель Jeep Switchback приводится в движение 3,6-литровым двигателем Pentastar V6, агрегатированным с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Jeep CJ66

Возьмите раму модели Jeep Wrangler TJ, установите на нее кузов Tuxedo Park модели Jeep Wrangler CJ 1966 года, навесьте элементы модели Wrangler JK, установите 5,7-литровый двигатель с комплектом Mopar 345 Crate HEMI — и получите модель Jeep CJ66.

Узкий концептуальный автомобиль Jeep CJ66, дебютировавший на выставке SEMA 2016 года в Лас-Вегасе, оснащен 383-сильным 5,7-литровым двигателем HEMI, агрегатированным с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Силовой агрегат Mopar 345 Crate HEMI закрыт специальной декоративной крышкой. Благодаря переднему и заднему мостам Mopar Dana 44 Crate концепт-кар Wrangler с легкостью переезжает камни и прочие высокие препятствия.

Кузов модели окрашен в цвет Copper Canyon, при этом сам автомобиль оснащен 35-дюймовыми внедорожными колёсами с шинами BFGoodrich, смонтированными на функциональных 17-дюймовых колесных дисках из линейки Jeep Performance Parts, а также комплектом для лифта подвески на 2 дюйма (прим. 5 см). Встроенная бортовая пневматическая система позволяет поклонникам бездорожья быстро накачивать или спускать шины до требуемого значения. Передние и задние накладки на крылья увеличенного размера защищают кузов во время поездок по бездорожью. Для этой же цели предназначены и бампера Mopar Wrangler JK Rubicon в честь 10-летнего юбилея, защитные пластины под днищем и передним бампером из линейки Jeep Performance Parts, а также концептуальные боковые брусья для защиты порогов из этой же линейки.

Цвет Copper Canyon подчеркнут специальными черными матовыми графическими полосами CJ66, проходящими по обеим сторонам под капотом. Концептуальный капот, окантовка и замок также получили черное матовое покрытие. Аналогичным образом отделаны решетка радиатора Jeep с семью прорезями и окантовки фар Wrangler JK. Внедорожные качества модели CJ66 подчеркнуты светодиодными желтыми противотуманными фарами Mopar и лебедкой Warn также из линейки Mopar. Особая крышка топливозаправочной горловины, стилизованная под гоночные автомобили, смещается для открытия внутрь колесной арки.

Расположившись в специальных сиденьях Dodge Viper с механизмами подъема, водитель и передний пассажир следят за окружающей обстановкой через низкое ветровое стекло. Салон окружен каркасом безопасности, а сверху предусмотрена сетка, создающая тень и защищающая пассажиров от солнца. Отделку салона завершают центральная консоль и рычаг переключения передач модели Wrangler JK, щиток приборов и всепогодные напольные коврики из линейки Mopar.

Jeep Luminator

Концепт Jeep Luminator оснащен лучшей системой освещения в условиях бездорожья, обладающей всем необходимым набором передовых световых приборов, призванных улучшить видимость на бездорожье и разработанных в сотрудничестве с подразделением автомобильных световых приборов марки Magneti Marelli.

Созданный на базе модели Wrangler концепт отличается фонарями с магнитным креплением на порогах, мощными 7-дюймовыми светодиодными фарами ближнего и дальнего света, светодиодными задними фонарями, фарами-прожекторами на передних стойках, светодиодными фонарями вспомогательного освещения на бампере и противотуманными фонарями с функцией освещения поворотов в зависимости от угла поворота рулевого колеса, а также светодиодными фонарями вспомогательного освещения над ветровым стеклом. Внимания заслуживают светодиодные версии стандартных 100-мм противотуманных фар и указатели поворота на решетке радиатора, свойственные модели Wrangler.

На капоте модели Luminator установлена светодиодная панель с активными точечными и динамическими фонарями, которые позволяют в темное время суток на бездорожье своевременно заметить и объехать диких животных, а также всевозможные препятствия. Отдельно стоит отметить верхний стоп-сигнал, который выполняет функцию внедорожного фонаря: светит красным светодиодом для обозначения остановки, желтым — светодиодом для обозначения движения со скоростью 1–3 миль/ч, зеленым — для обозначения движения со скоростью 3-25 миль/ч или белым светодиодом для прожекторного освещения пространства позади автомобиля.

В числе особенностей модели солнечная панель на крыше, площадка для взлета и посадки дрона, съемный ящик для хранения запасного колеса, а также емкостный интерактивный дисплей на заднем стекле со стороны водителя с доступом к сети Интернет и системой GPS.

Марка Jeep

Jeep — марка, обладающая более чем 75-летним опытом разработки и производства уникальных автомобилей класса SUV, отличающихся лучшими в классе внедорожными свойствами, мастерством исполнения и универсальностью — характеристиками, необходимыми для полноценных поездок по экстремальным маршрутам. Автомобили, созданные маркой Jeep дарят своим владельцам чувство защищенности и уверенности в преодолении любых маршрутов и тем самым служат наглядным примером реализации концепции марки «Жить полной жизнью».

Линейка автомобилей марки Jeep включает модели Cherokee, Compass, Grand Cherokee, Renegade и Wrangler. Для удовлетворения потребностей клиентов по всему миру все модели Jeep реализуются за пределами Северной Америки как с лево-, так и с правосторонним рулевым управлением, а также как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями.

Марка Mopar

Марка Mopar, название которой образовано сокращением двух слов: Motor и PARts, была основана в 1937 году, вместе с выходом на рынок одноименного антифриза. Но настоящая известность к ней пришла в 1960-х гг. во время эры мощных автомобилей. Начав с производства деталей Mopar Performance Parts, призванных повышать скоростные характеристики и улучшать управляемость как на обычных дорогах, так и на гоночных трассах, марка вскоре начала предлагать техническое обслуживание и услуги поддержки клиентов.

На сегодняшний день Mopar — марка и одноимённое подразделение концерна FCA, специализирующаяся на техническом обслуживании, запасных частях и поддержке клиентов и поставляющая свыше полумиллиона запасных частей и аксессуаров более чем на 150 рынков мира. Располагая сетью из более чем 50 дистрибьюторских центров и 27 центров поддержки клиентов по всему миру, марка Mopar предлагает техническое обслуживание, запасные части и услуги поддержки клиентов, укрепляя связь с дилерскими центрами и клиентами по всему миру. Марка Mopar — поставщик оригинальных запасных частей и аксессуаров для марок концерна FCA.

Запасные части Mopar разрабатываются в сотрудничестве со специалистами, проектирующими оригинальные детали для автомобилей концерна FCA. Благодаря этому обеспечивается тесное взаимодействие, которым не может похвастаться ни одна другая компания на рынке послепродажного обслуживания. Полный перечень запасных частей и аксессуаров Mopar приведен на сайте www.mopar.com .

Детали и аксессуары Jeep Performance Parts

Ассортимент деталей и аксессуаров Jeep Performance Parts, созданный в 2012 год и предлагаемый маркой Mopar для моделей Jeep, состоит из высококачественных и надежных аксессуаров и деталей для послепродажного оборудования. В перечень предложения включены мосты, комплекты для увеличения дорожного просвета, бамперы, лебедки, защитные пластины днища, детали подвески и многое другое. Эти детали разрабатываются в сотрудничестве со специалистами, которые проектируют оригинальные детали для автомобилей концерна FCA. Они же выводят на новый уровень и без того превосходные внедорожные характеристики автомобилей Jeep. Все детали и аксессуары разрабатываются, производятся и испытываются особым образом, чтобы обеспечить серийным моделям превосходные характеристики на бездорожье.

Easter Jeep Safari

Программа фестиваля Easter Jeep Safari предусматривает внедорожныезаезды, проводимые в дневное время суток. Маршрут, рассчитанный на 9 дней, берет свое начало в городе Моабе (штат Юта, США). В первый раз фестиваль Jeep Safari был организован в 1967 году Торговой палатой г. Моаба в виде однодневного внедорожного ралли-рейда. Со временем количество участников постоянно увеличивалось, а сам фестиваль Safari приобрел уже современный девятидневный формат. Кульминацией мероприятия является «Великая суббота», которая приходится на субботу, предшествующую непосредственно Пасхе.

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