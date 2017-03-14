Новый кабриолет Е-Класса. Открыт для удовольствия

Mercedes-Benz

Штутгарт. Выпуская новый кабриолет Е-Класса, Mercedes-Benz придаёт завершённость своему семейству автомобилей Е-Класса. Этот открытый четырёхместный автомобиль с классическим матерчатым верхом сочетает в себе чувственный, исполненный пуризма дизайн с высоким комфортом для дальних путешествий вчетвером и самыми современными техническими решениями. Среди них и расширенная интеграция смартфонов в комбинации с функцией беспроводной зарядки и функцией автомобильного ключа, и широкоэкранная приборная панель, и самые актуальные вспомогательные системы. Мощные двигатели и комфортабельные варианты подвески подарят в пути ощущение спортивной роскоши. На заказ данный кабриолет может быть оборудован ветроотклоняющей системой AIRCAP с электроприводом и системой обогрева пространства в зоне головы и шеи AIRSCARF — для обеспечения большего комфорта при движении с откинутым верхом. Кроме того, данный кабриолет впервые становится доступным в варианте с полным приводом 4MATIC.

В «лице» нового кабриолета Mercedes-Benz представляет пятого и самого молодого представителя семейства автомобилей Е-Класса, которое, таким образом, полностью обновилось в течение одного года. Одновременно звёздная марка из Штутгарта демонстрирует приверженность своей традиции создания кабриолетов с классическим матерчатым верхом и сохраняет при этом высокую планку. «Страсть к экстраординарным автомобилям, которую мы разделяем вместе с нашими клиентами, особым образом отразилась и в нашем новом кабриолете Е-Класса, — отметила Бритта Зеегер, член Правления Daimler AG и руководитель подразделения глобальных продаж и маркетинга легковых автомобилей Mercedes-Benz. — Он даёт возможность наслаждаться комфортабельностью и роскошью путешествий под открытым небом».

При поднятом верхе кабриолет Е-Класса напоминает силуэт купе Е-Класса, демонстрируя столь же выразительные пропорции. Их близкое родство подчёркивает также выдержанный в духе пуризма дизайн с акцентом на плоскости, редукцией линий и использованием чувственных форм. Темпераментный (hot) и хладнокровный (cool) одновременно, язык форм олицетворяет здесь красоту и интеллектуальность, определяя облик данного кабриолета, который при этом демонстрирует независимый, самобытный характер, особенно при откинутом верхе.

Эффектная передняя часть кузова с глубоко посаженной решёткой радиатора в «бриллиантовом» стиле и расположенной в её центре звездой, светодиодные фары головного освещения повышенной мощности (на заказ — также светодиодные фары высокого разрешения MULTIBEAM), длинный капот с «силовыми» рёбрами и полностью опускающиеся боковые стёкла подчёркивают динамичность данного кабриолета. Туго натянутый складной верх с интегрированным задним стеклом органично переходит в атлетичную заднюю часть кузова. Спортивный характер этого четырёхместного автомобиля подчёркивают протяжённые, отличающиеся чувственными формами «плечи», а также двухсекционные, очень плоские задние фонари на светодиодах. Кроме того, задние фонари формируют бриллиантово-яркий облик, который напоминает собой свечение реактивного двигателя. Обновился и сценарий работы задних фонарей, где последовательность световых сигналов и приветствует, и прощается с владельцем автомобиля.

При откинутом верхе становится очевидной гармония между внешним и внутренним дизайном автомобиля, и это особо акцентируется с помощью благородных деталей. Визуальное единство из анодированного и полированного алюминия (матового алюминия — в случае линии исполнения AMG Line) образуют: декоративная рамка на передней стойке кузова и вдоль лобового стекла, молдинг вдоль борта кузова и широкий декоративный элемент, обрамляющий отсек для складного верха. Органично интегрирован в эту рамку третий фонарь стоп-сигнала под прозрачным стеклом.

Роскошно-спортивный характер кабриолета Е-Класса подчёркивает также его подвеска, которая в отличие от седана занижена на 15 мм. С ней автомобиль уже в сочетании с 17-дюмовыми дисками базовой комплектации будет демонстрировать спортивный уровень.

Матерчатый верх премиум-класса

Матерчатый складной верх доступен в чёрном, тёмно-коричневом, тёмно-синем и тёмно-красном цветовых вариантах. Он на серийной основе выполняется как полностью автоматический складной верх с повышенной шумоизоляцией. Его многослойная конструкция с применением нетривиальных изоляционных решений снижает шумы, связанные с потоками воздуха и движением автомобиля по дороге. Благодаря этому водитель и пассажиры могут хорошо слышать друг друга даже при движении на высоких скоростях. На комфорте, связанном с микроклиматом, также положительно сказывается конструкция данного складного верха, которая наделяет этот кабриолет неограниченной всесезонностью.

Кроме того, данный складной верх, будучи создан на основе своего аналога в кабриолете S-Класса, удовлетворяет высоким требованиям к качеству — что касается его долговечности и функциональности. На то чтобы полностью подняться либо опуститься, ему потребуется 20 секунд при скорости движения до 50 км/ч. Откинувшись, матерчатый верх тихо и аккуратно сложится в находящийся в багажнике отсек для складного верха. Оставшееся пространство для багажа отделит от сложенного тента предусмотренная шторка. При заказе полностью электрического варианта управления, что является компонентом доступного в качестве опции комфорт-пакета для кабриолета, водителю не нужно будет останавливать автомобиль, чтобы вручную установить этот разделитель. Багажник ёмкостью 385 л (310 л — при откинутом верхе) наилучшим образом обеспечит высокую повседневную практичность данного автомобиля. Абсолютной новинкой стало здесь применение спинок задних сидений, откидываемых в соотношении 50:50, с возможностью загрузки в салон длинномерных предметов — что также дополнительно повышает повседневную практичность данного автомобиля.

Интерьер: современный стиль и спортивная роскошь

Интерьер нового Е-Класса характеризуется чёткой базовой формой. Верхняя часть приборной панели кажется парящей в воздухе и опирается на крупный элемент декоративной отделки, который чувственно «перетекает» в облицовку передних дверей. Выбор особо благородных материалов и результат их использования в салоне подчёркивает спортивный, стильный характер автомобиля, благодаря чему он вызывает ощущение максимально высокого качества исполнения.

Два опционально устанавливаемых дисплея высокого разрешения с диагональю 12,3 дюйма (31,2 см, с разрешением 1920×720 пикс.) — отличительная особенность в данном сегменте — сливаются под общим внешним стеклом в единую широкоэкранную панель, которая кажется парящей в воздухе, но при этом всё же изящно удерживается между верхней и нижней частями приборной панели. Что касается виртуальной комбинации приборов, то водителю предоставляется возможность выбирать между тремя стилями отображения: «Классическим» («Classic»), «Спортивным» («Sport») и «Прогрессивным» («Progressive»).

Модель начального уровня сочетает в себе комбинацию из двух круглых приборов и цветного дисплея с диагональю 7 дюймов (17,8 см, с разрешением 1000×600 пикс.) и центральный дисплей с диагональю 8,4 дюйма (21,3 см, с разрешением 960×540 пикс). Круглые приборы, комбинация приборов, а также центральный дисплей объединены общей рамкой с покрытием «рояльный лак глянцевый».

Сильный спортивный акцент придают дефлекторы обдува цвета «Серебристая тень» (от англ. Silvershadow), форма которых была навеяна дизайном турбореактивных двигателей.

Для управления комбинацией приборов, мультимедийной системой и прочими функциями у водителя есть несколько возможностей: сенсорные кнопки Touch Control на рулевом колесе для управления посредством смахивающих жестов пальцами, сенсорная панель с функцией распознавания рукописного почерка, контроллер на центральной консоли, система голосового управления LINGUATRONIC, а также клавиши прямого доступа, например, для управления системой климат-контроля или для удобного включения и выключения некоторых вспомогательных систем.

Оформленные в авангардном духе, роскошные сиденья реализованы здесь как четыре раздельных сиденья в спортивном стиле. Спортивные сиденья, выполненные в виде сидений с интегрированными ремнями безопасностями, характеризуются мощными боковинами, интегрированным в форму сиденья подголовником, а также наличием системы обогрева пространства в зоне головы и шеи AIRSCARF (опция). Помощь при пристёгивании ремней безопасности на передних сиденьях окажет устройство автоматической подачи ремня безопасности. Задние сиденья теперь не только позволяют загружать длинномерные предметы, но могут быть также оборудованы функцией подогрева, что дополнительно подчёркивает всесезонность и статус данного кабриолета как полноценного четырёхместного автомобиля.

Благородные материалы и современная цветовая гамма объединились в спортивную современную роскошь. Эффектная отделка цвета «синяя яхта» в комбинации с цветом «бежевый маккиато» придаёт данному кабриолету потрясающий и эксклюзивный облик яхты. В качестве опции для отделки салона предлагается солнцеотражающая кожа в пяти цветовых вариантах. Кроме того, на выбор доступны также девять различных вариантов декоративной отделки, среди которых два инновационных из светлого дерева в пористом или глянцевом исполнении.

Для освещения салона применяются только долговечные и энергоэкономичные светодиоды. То же самое относится и к расширенному варианту светодиодной подсветки салона, включающему 64 цвета, который предлагается в качестве опции и где в качестве особенности кабриолета применяется фонарь для задней части салона, встроенный в обивку потолка складного верха.

Тепло солнца всегда с вами

Выбирающий себе кабриолет предпочитает ездить с откинутым верхом как можно чаще. То, что теперь и в кабриолете Е-Класса можно наслаждаться максимальным комфортом при движении под открытым небом, делают возможным предлагаемые в качестве опций автоматическая ветроотклоняющая система AIRCAP и система обогрева пространства в зоне головы и шеи AIRSCARF, благодаря которым удовольствие от свежего воздуха будет гораздо более приятным даже при низких температурах. Ветроотклоняющая система AIRCAP разработана специально для кабриолетов Mercedes-Benz. Она состоит из малозаметного ламельного модуля с электроприводом, встроенного в верхнюю часть рамы над лобовым стеклом, и также электрической ветроотклоняющей сетки, расположенной между за задними сиденьями. По нажатии кнопки данная система уменьшит воздушные завихрения и в задней части салона. Система AIRCAP является компонентом комфорт-пакета для кабриолета, что включает в себя также систему обогрева пространства в зоне головы и шеи AIRSCARF, которая при низких температурах обдувает потоками тёплого воздуха шею и затылок водителя и переднего пассажира. Комбинация из этих двух решений позволяет наслаждаться атмосферой кабриолета даже в прохладные дни.

Больше и роскошнее

По сравнению со своим предшественником кабриолет Е-Класса прибавил в длине, ширине и колёсной базе. Имея длину 4826 мм, ширину 1860 мм и высоту 1428 мм новый кабриолет Е-Класса значительно превосходит его по этим параметрам. Ширина колеи на передней оси, увеличенная до 1605 мм (+ 67 мм), и ширина колеи на задней оси, увеличенная до 1609 мм (+68 мм), улучшают, прежде всего, динамику автомобиля. От значительно увеличенной площади основания кузова выигрывают, в первую очередь, задние пассажиры. На каждом из четырёх полноразмерных раздельных сидений купе водитель и пассажиры смогут наслаждаться в дальних поездках подлинным комфортом.

Габариты

Экстерьер Е-Класс кабриолет Предшественник Разница Длина автомобиля (мм) 4826 4703 +123 Ширина автомобиля (мм) 1860 1786 +74 Высота автомобиля (мм) 1428 1398 +30 Колёсная база (мм) 2873 2760 +113 Колея передних колёс (мм) 1605 1538 +67 Колея задних колёс (мм) 1609 1541 +68 Интерьер Е-Класс кабриолет Предшественник Разница Эффективное пространство для ног в задней части салона (мм) 866 764 +102 Максимальная внутренняя высота кузова в передней/задней частях салона (мм) 1034/925 1019/919 +15/+6 Ширина на уровне плеч в передней/задней частях салона 1424/1228 1374/1214 +50/+14 Ширина на уровне локтей в передней/задней частях салона (мм) 1492/1308 1454/1288 +38/+20

Двигатели

Сначала на международный рынок поступят мощные и экономичные бензиновые, а также дизельные версии, причём впервые в сочетании с постоянным полным приводом 4MATIC. Затем появятся и другие модели. Все модели на серийной основе оборудуются девятиступенчатой автоматической коробкой передач 9G-TRONIC. Она отличается быстрым переключением передач и делает доступными более низкие значения частоты оборотов коленчатого вала двигателя. Это положительно сказывается, в первую очередь, на экономичности и акустическом комфорте.

Ходовая часть — маневренно-спортивная и комфортабельная

Подвеска в новом кабриолете Е-Класса радует высокой маневренностью и одновременно обеспечивает высокий уровень комфорта при движении. В базовой комплектации применяется ориентированная на комфорт подвеска DIRECT CONTROL с заниженным на 15 мм — по сравнению с седаном — дорожным просветом и амплитудозависимой системой амортизации.

В качестве опции предлагается также заниженная подвеска DYNAMIC BODY CONTROL с регулируемыми амортизаторами. В случае этого варианта подвески водитель может изменять характеристику амортизации посредством переключателя системы DYNAMIC SELECT. Эта характеристика серьёзно отличается при переключении между режимами «Комфорт», «Спорт» и «Спорт+».

Многокамерная пневмоподвеска AIR BODY CONTROL

На заказ данный кабриолет может быть также оборудован многокамерной пневмоподвеской AIR BODY CONTROL, известной по седану Е-Класса. Три разных по размеру камеры в задних амортизационных стойках и две — в передних позволяют водителю трёхступенчато регулировать жёсткость подвески. Тем самым пассажиры могут наслаждаться исходно мягкой работой подвески, а с ростом скорости рассчитывать на высокую устойчивость автомобиля при движении.

Дополняет многокамерную пневмоподвеску система регулирования амортизаторов с помощью электроники. Она автоматически адаптирует силу амортизации для каждого отдельного колеса в соответствии с текущей дорожной ситуацией и состоянием трассы — например, при объездных манёврах или на трассах с плохим покрытием. Таким образом, данная система повышает комфорт качения и комфортабельность автомобиля при движении, равно как и динамику движения.

Кроме того, посредством переключателя DYNAMIC SELECT водитель может выбирать между различными режимами работы системы AIR BODY CONTROL: «Комфорт», «ЭКО», «Спорт», «Спорт +" и «Индивидуальный».

DYNAMIC SELCT — выбор индивидуального стиля вождения

DYNAMIC SELECT не только позволяет выбрать режим работы подвески DYNAMIC BODY CONTROL или пневмоподвески AIR BODY CONTROL, но и даёт возможность влиять на другие настройки автомобиля, например, на реакцию двигателя на нажатия педали газа, функцию «ECO Start/Stop» и точки переключения АКП. В зависимости от комплектации DYNAMIC SELECT предлагает режимы «Комфорт», «ЭКО», «Спорт», «Спорт+" и «Индивидуальный». С помощью настройки режима «Индивидуальный» водитель сможет конфигурировать характеристики автомобиля в соответствии со своими персональными предпочтениями.

Более лёгкая и безопасная конструкция кузова

Отсутствие крыши у кабриолетов часто приводит к уменьшению жёсткости их кузова. Этот фактор инженеры Mercedes-Benz учли при разработке, приняв целый ряд специальных мер. Так, например, компонентам конструкции кузова в области передней части и днища они придали особую жёсткость, что делает возможной высокую динамику.

У купе было перенято интеллектуальное применение облегчённых конструкций в алюминиево-гибридных вариантах. Большинство компонентов конструкции кузова выполнено из литого под давлением алюминия и листовой стали. Передние крылья кузова, капот и крышка багажника изготавливаются из листового алюминия. Кроме того, данный кабриолет удовлетворяет не только всем ныне действующим национальным и международным требованиям к пассивной безопасности при столкновениях, но и выходящим за рамки этих нормативов, внутренним стандартам безопасности Mercedes-Benz, которые учитывают и ориентируются на реальную картину аварий.

Надёжная защита

Максимально возможную защиту при аварии обеспечат безопасная конструкция кузова и целый комплекс систем удержания водителя и пассажиров. К ним относятся, в частности:

Пиротехнические преднатяжители ремней безопасности с ограничителем усилия натяжения на всех местах в автомобиле, в том числе и в задней части салона.

Реверсивные преднатяжители ремней безопасности PRE-SAFE® на передних сиденьях.

Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира.

Коленная надувная подушка безопасности для водителя.

Надувные подушки безопасности для защиты грудной клетки и тазового пояса, на передних сиденьях.

В качестве опции — надувная подушка безопасности для защиты головы при тяжёлом боковом столкновении (подушка для защиты головы), интегрированная в верхней край облицовки передних дверей.

В качестве опции — боковые надувные подушки безопасности в задней части салона (опция).

Специфическая для кабриолетов система защиты при опрокидывании. Она состоит из двух полностью спрятанных за задними сиденьями дугообразных кассет, которые при угрозе опрокидывания мгновенно выдвигаются под действием пиротехнического механизма и вместе с передними стойками кузова образуют пространство для выживания.

Все инновации E-Класса — на борту

Для нового кабриолета — как представителя актуального семейства E-Класса — на заказ доступны все технические решения, известные по седану и купе Е-Класса. В серийную комплектацию входит активная система экстренного торможения. Она способна предупреждать водителя об угрозе столкновений, оказывать ему оптимальную поддержку при экстренном торможении, а при необходимости — самостоятельно осуществлять торможение. Наряду с медленно движущимися, останавливающимися либо неподвижными автомобилями, она распознаёт, например, также двигающихся в поперечном к вам направлении пешеходов, которые оказываются в опасной зоне перед вашим автомобилем.

Среди других ярких преимуществ — пакет вспомогательных систем с усовершенствованным автопилотом поддержания безопасной дистанции DISTRONIC, который включает в себя функцию автопилота рулевого управления и способен на трассах любого типа не только поддерживать корректное расстояние до идущих впереди автомобилей, но теперь и впервые автоматически следовать за ними в скоростном диапазоне до 210 км/ч.

Адаптированная для кабриолета система MAGIC VISION CONTROL

В качестве опции для ветрового стекла автомобиля предлагается интеллектуальная и высокоэкономичная стеклоочистительная система MAGIC VISION CONTROL. Через встроенные здесь на обеих сторонах щётки стеклоочистителя каналы омывающая жидкость подаётся всегда непосредственно на резиновую ленту щётки стеклоочистителя — причём при любом направлении движения щётки. Благодаря этому при орошении стекла не возникает потока жидкости, затрудняющего обзор водителю, и при этом обеспечивается оптимальный чистящий эффект. Кроме того, электроника этой адаптированной для кабриолета системы уменьшает объём жидкости, когда складной верх откинут, подавая лишь необходимое количество омывающей жидкости преимущественно в момент движения щётки назад. Таким образом, ветровое стекло может удобно и без брызг в салон очищаться при любой скорости движения, даже с откинутым верхом. В условиях низких температур вся система, включая щётки стеклоочистителя, подогревается, чтобы предотвратить зимой налипание на них снега или льда.

Расставляя индивидуальные акценты

Данный кабриолет уже в базовой комплектации оснащён на высоком уровне, который можно дополнить с помощью широчайшей палитры возможностей по индивидуализации. Чтобы подчеркнуть динамику кабриолета, на выбор предлагается линия его исполнения AMG Line. От применяемой на серийной основе линии исполнения AVANTGARDE она отличается, если говорить об экстерьере, прежде всего, бамперами и порогами, а также более крупными колёсными дисками в духе стайлинга AMG. Решётка радиатора в «бриллиантовом» стиле имеет хромированные «колышки», а тормозные диски на передней оси перфорированы. Кроме того, в салоне установлены сиденья с отделкой высококачественной искусственной кожей ARTICO/DINAMICA черного цвета с контрастной декоративной прострочкой серого цвета, пакет повышения комфортности сидений и кожаное спортивное многофункциональное рулевое колесо AMG.

Всесезонный кабриолет

Экстраординарна и повседневная практичность кабриолета Е-Класса. Он годится для всех времён года и любых погодных условий. Наряду с автоматической ветроотклоняющей системой AIRCAP и системой обогрева пространства в зоне головы и шеи AIRSCARF, что предлагаются в качестве опции, свой вклад в это вносят также:

Защищающий от жары и холода складной верх с повышенной шумоизоляцией.

Солнцеотражающая кожа при выборе варианта отделки кожей из списка опций.

Раздельно откидывающиеся спинки задних сидений с возможностью загрузки длинномерных предметов.

Возможность установки тягово-сцепного устройства для перевозки, например, велосипедов.

Предлагаемый в качестве опции, программируемый автономный отопитель.

Предлагаемый в качестве опции полный привод 4MATIC.

Полная интеграция смартфона

Новую эру сетевой интеграции и перехода на цифровые технологии знаменует собой доступная на заказ информационно-развлекательная система COMAND Online. Таким образом, становится возможной беспроблемная интеграция смартфона в информационно-развлекательную систему автомобиля посредством ёмкостной связи с антенной и беспроводной зарядки. То есть подходящие мобильные телефоны смогут заряжаться без проводов и подсоединяться к внешней антенне автомобиля. Посредством технологии Near Field Communication собственный смартфон — в зависимости от модели устройства и провайдера связи — превращается в электронный автомобильный ключ, с помощью которого можно отпирать и запирать автомобиль, а также запускать его двигатель.

Если автомобиль оснащен COMAND Online, то можно использовать информационно-развлекательную систему CarPlay® для смартфонов Apple и Android Auto™ для Android-смартфонов.

Интернет и система Live Traffic Information — уже начиная с базовой версии (недоступно в РФ)

Помимо COMAND Online, доступна также информационно-развлекательная система Audio 20 USB. Как и COMAND Online, она оснащена устройством громкой связи с интерфейсом Bluetooth®, что позволяет пользоваться интернетом при наличии мобильного телефона с поддержкой Bluetooth®, SIM-картой и функцией передачи данных. Если автомобиль будет также оснащён системой GARMIN® MAP PILOT, то система Audio 20 USB или COMAND Online сможет получать актуальную и точную информацию о дорожной ситуации в режиме реального времени, поставляемую системой Live Traffic Information. При наличии системы COMAND Online новая технология, известная как Free Flow, посредством зелёных линий чётко показывает водителю, где для него имеется в данный момент свободный проезд, учитывая также дорожные сообщения о ситуации за пределами главных дорог и визуально это отображая.

Консьерж-сервис «Mercedes me connect»: индивидуальное обслуживание (недоступно в РФ)

Еще одним преимуществом в плане обслуживания является новая услуга «Консьерж-сервис», которая доступна во всех моделях Е-Класса с Mercedes me connect. Участвующие в программе клиенты могут воспользоваться целым множеством индивидуальных услуг — будь то заказ столика в ресторане, туристические рекомендации, информирование о культурных и спортивных мероприятиях, бронирование билетов на них либо отправка маршрутов до целей путешествий напрямую в автомобиль.

Доступ к этому прост: зарегистрированные пользователи Mercedes me connect могут связываться с «Консьерж-сервисом» в 20 странах Европы либо посредством кнопки «iCall» либо через мобильное приложение Mercedes me App. Обо всём остальном позаботится персональный консультант клиента.

Микроклимат с учётом открытого неба над головой

Климатическая система, специально разработанная для кабриолетов, реагирует на то, откинут ли верх при движении или нет. В отличие от распространённых систем климат-контроль работает здесь в полностью автоматическом режиме, то есть водителю не нужно ни переключаться между режимами «с поднятым верхом» и «с откинутым верхом», ни задавать заранее температуру для этих разных ситуаций. Кроме того, именно при технически сложном в плане климат-контроля переходе между состояниями с поднятым верхом и с опущенным верхом функция перехода «наплывом» обеспечивает наилучший — для кабриолета — по микроклимату комфорт.

Исторический юбилей: спецверсия «25th Anniversary»

Весной 1992 г. марка Mercedes-Benz вывела на рынок четвёртый тип кузова автомобиля среднего класса — кабриолет 300 CE-24. Теперь этот открытый четырёхместный автомобиль превращается в один из самых желанных для коллекционеров предметов. Посвящённое автомобильной тематике издание «auto, motor & sport» аттестует этот автомобиль в своей онлайн-версии так: «Кабриолеты, построенные на 124-ом кузове, уже давно перестали быть секретом инсайдеров, сегодня они считаются одним из самых перспективных объектов для инвестиций».

И вот теперь, 25 лет спустя, Mercedes-Benz, в честь этого самого первого кабриолета E-Класса выпускает спецверсию «25th Anniversary», апеллируя тем самым к коллекционерам и любителям эксклюзивных автомобилей. Наиболее яркими чертами роскошно-эксклюзивной спецверсии «25th Anniversary» являются 20-дюймовые алюминиевые диски с дизайном «5 двойных спиц», комфорт-пакет для кабриолета, декоративная отделка деревом «вяз пористый», пакет AIR-BALANCE с эксклюзивным ароматом «DAYBRAKE MOOD», пороги с подсветкой и надписью Mercedes-Benz, велюровые напольные коврики с вышитой надписью «25th Anniversary Edition», светодиодная подсветка салона, а также система стеклоочистителей MAGIC VISION CONTROL. Интерьер автомобиля получает благородную отделку designo в новой цветовой комбинации «бежевый маккиато / тициановый красный». Сложная ромбовидная простёжка с узорчатой перфорацией подчёркивает роскошный характер нового кабриолета Е-Класса. Для окраски кузова на выбор предлагаются новый тон «красный рубеллит металлик» и «серебристый иридий», в обоих случаях — в сочетании с тёмно-красным складным верхом. Об исключительном положении данной спецверсии напоминают шильдики «25th Anniversary» на передних крыльях кузова и на центральной консоли.

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