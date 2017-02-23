Mitsubishi входит в ТОП-10 самых популярных марок легковых автомобилей на вторичном рынке[1]

Mitsubishi

22 февраля 2017 года Diamond Car — программа продажи сертифицированных автомобилей Mitsubishi отмечает 2 года успешной работы на российском рынке.

По результатам работы данной программы, за прошедшее время было реализовано более 2 000 автомобилей бренда Mitsubishi. На начало 2017 года, доля продаж сертифицированных автомобилей с пробегом по программе Diamond Car составляет 1% от общего количества проданных автомобилей Mitsubishi на вторичном рынке в России.

На данный момент количество официальных дилерских центров, принимающих участие в данной программе, составляет 60 и продолжает расти. Приобретая автомобиль Mitsubishi с пробегом, клиенты могут рассчитывать на полноценное сервисное обслуживание в любом авторизованном дилерском центре Mitsubishi Motors на территории Российской Федерации.

Компания ММС Рус при поддержке АО МС Банк Рус предлагают особые условия: 16,9%[2] годовых сроком на 5 лет только для клиентов программы Diamond Car.

«Развитие данного направления деятельности компании очень важно для бренда Mitsubishi. Согласно официальным данным аналитического агентства „АВТОСТАТ“ по итогам 2016 года, объем продаж легковых автомобилей Mitsubishi с пробегом в России составил 162 805 единиц, мы входим в ТОП-10 самых популярных марок легковых автомобилей на вторичном рынке. А это значит, что данное направление очень перспективно и нам есть куда расти. В 2017 году мы планируем преодолеть планку продаж в 3 000 автомобилей, а также расширить участие дилерской сети Mitsubishi Motors в данной программе до 100 дилерских центров» — сказал Илья Никоноров, Директор по маркетингу и связям с общественностью ООО «ММС Рус».

Более подробно с программой «Diamond Car» вы можете ознакомиться на нашем сайте по ссылке: http://www.mitsubishi-motors.ru/for-byers/used/

[1] согласно опубликованным данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» от 16 января 2017 года по объему реализованных легковых автомобилей с пробегом в России в 2016 году, бренд Mitsubishi занимает 9 место (162 805 единиц).

[2] Банк-кредитор: АО МС Банк Рус (лицензия ЦБРФ № 2789). Условия кредитования на покупку а/м с пробегом: мин./макс.сумма кредита — 150 000 руб./95% от стоимости а/м, валюта — рубли РФ. Первоначальный взнос от 20% от цены а/м, срок кредита — 24–60 мес., ставка действует при оформлении услуги «Защита платежей» (страхования жизни и здоровья) с любой страховой компанией из перечня, размещенного на официальном сайте Банка-кредитора http://www.mcbankrus.ru/mitsubishi-motors-finance/insurance.php и при страховании по рискам ущерб и угон автомобиля (КАСКО) на полную стоимость автомобиля; выгодоприобретатель Банк-кредитор по рискам угон, утрата/полная гибель в размере непогашенной задолженности. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Предложение действует с 01.02.2017 г. по 28.02.2017 г., носит информационный характер, не является публичной офертой. Подробнее по тел. 8-800-770-05-70.

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