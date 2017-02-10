Сorvette Grand Sport — новая версия американского спортакара Chevrolet уже в России

Chevrolet

Цена на новый Corvette Grand Sport от 7 500 000 р.

Самый мощный Chevrolet Corvette Z06 теперь доступен с механической 7-ми ступенчатой транмиссией.

Москва — Chevrolet объявляет о старте продаж Сorvette Grand Sport.

Новый Corvette Grand Sport — это впечатляющая мощность двигателя LT1 6,2 л., сверхлегкий кузов, гоночное шасси, выдающиеся аэродинамические характеристики и, конечно же, дух легендарной модели 1963 года.

Grand Sport — более динамичная версия по сравнению с Stingray, но с меньшим весом и расходом топлива, чем Z06. Сorvette Grand Sport оснащен 466-сильным двигателем 6.2л, с максимальным крутящим моментом 630 Н*м. Двигатель V8

с системой смазки с сухим картером обеспечивает бесперебойную циркуляцию масла в двигателе даже при экстремальных нагрузках в повороте и гарантирует максимальную производительность в любых условиях. Помимо настроенных для трека аэродинамических элементов Grand Sport имеет расширенные задние крылья, что придает Corvette исключительность и осанку готового к треку автомобиля.

Инженеры адаптировали системы торможения и охлаждения трансмиссии аналогично Corvette Z06. Благодаря исключительной аэродинамике Сorvette разгоняется до 100 км/ч всего за 3,5 секунд.

Corvette Grand Sport оснащён адаптивной подвеской Magnetic Ride Control, специальными стабилизаторами поперечной устойчивости, уникальными пружинами и электронным дифференциалом повышенного трения eLSD, что способствует устойчивости Corvette к боковым перегрузкам в 1.05 g.

Пять специальных режимов — Weather, Eco, Tour, Sport и Track — адаптируют автомобиль к любым дорожным условиям, делая передвижения водителя еще более комфортными и безопасным.

В России Grand Sport предлагается в исполнении Heritage Package со всеми вариантами отделки салона и цвета кузова.

Цена на Сorvette Grand Sport в России начинается от 7 500 000 р.

Еще одно важное дополнение к модельному ряду Chevrolet Corvette 2017 — 7-ступенчатая механическая коробка передач с системой Active Rev Matching, которая стала доступна для самой мощной версии Corvette Z06.

Система осуществляет перегазовку при переключении на пониженную передачу, что способствует быстрому выходу из поворотов на треке. 659-сильный мотор разгоняет Z06 до скорости 100 км/ч за 3.2 секунды.

Цена на Corvette Z06 в Росcии начинается от 8 800 000 р.

Более подробную информацию можно узнать у официальных дилеров Chevrolet и на сайте chevrolet.ru .

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