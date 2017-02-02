Mercedes-Benz — лидер премиального сегмента по итогам 2016 г.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz вновь продемонстрировал существенный рост показателей в 2016 г. Впервые по всему миру было продано свыше двух миллионов автомобилей с трехлучевой звездой (+11,3%). В 2016 г. Mercedes-Benz возглавил премиальный сегмент по объемам продаж во многих странах, например, в Германии и США. Бренд Mercedes-AMG поставил в прошлом году рекорд продаж — около 100 000 автомобилей было передано клиентам (+44,1%). Что касается марки smart — в 2016 г. годовой объем продаж достиг максимума за все время ее существования — 144,479 единиц (+21%).

Штутгарт — Марка с трехлучевой звездой из Штутгарта установила в 2016 г. новые рекорды. Рост продаж составил 11,3%. По всему миру клиентам было передано 2 083 888 автомобилей. Т. е. Mercedes-Benz не только рос быстрее своих конкурентов из Германии, но и стал лидером премиального сегмента по объему продаж.

Д-р Дитер Цетше, Председатель Правления Daimler AG и руководитель подразделения Mercedes-Benz Cars: «2016 стал для марки Mercedes-Benz самым успешным за всю историю компании. Благодаря новым автомобилям, вдохновляющим клиентов своим инновационным дизайном, и серьезному росту, особенно в Китае и Европе, мы возглавили премиальный сегмент. И впереди нас ждет только ускорение — новые технологии, продукция и услуги».

По количеству моделей и их вариантов исполнения линейка автомобилей Mercedes-Benz, включая суббренды Mercedes-AMG и Mercedes-Maybach, является самой обширной за всю историю концерна.

«Наша стратегия роста демонстрирует свою эффективность. С 2013 г. темпы ежегодного роста продаж Mercedes-Benz измеряются в двухзначных величинах. На сегодняшний день у Mercedes-Benz лучший показатели продаж в премиальном сегменте. Мы достигли нашей цели на 4 года раньше запланированного срока,« — заявил Ола Каллениус, член Правления Daimler AG ответственный за научные исследования и опытно-конструкторские разработки.

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