Официальное открытие восьмого сезона выставки Lexus Hybrid Art, / 05 сентября в 17:00
Уважаемые коллеги!
Рады пригласить вас на официальное открытие восьмого сезона выставки Lexus Hybrid Art, которое пройдет 5 сентября в 17:00 в многофункциональном пространстве Lexus Dome.
В этом году ведущие российские художники представят арт-объекты в мультифункциональном бренд-пространстве Lexus Dome. В экспозиции будут объединены работы, отвечающие мировому тренду hidden art. «Cпрятанное искусство» растворится в окружающей среде, адаптируется под архитектуру пространства и повторит существующие формы Lexus Dome, настойчиво напоминая, что истинные ценности не лежат на поверхности, а заслуживают усилий поиска.
Участники выставки: Андрей Бартенев, Алексей Трегубов, Ольга Божко, Андрей Топунов, Олег и Ольга Татаринцевы, Анна Вазоф, Александр Дашевский, Playtronica и Анна Мохова, Виктор Поляков, Олег Черников.
Во вложении вы найдете электронное приглашение и карту проезда.
Пресс-кит (релиз, иллюстрации, биографии художников) можно скачать по ссылке.
Дата: 5 сентября (вторник)
Сбор гостей:16:30
Адрес: Lexus Dome,1-й Красногвардейский пр-д, 21/1, башня «Око», 6 этаж.
Пожалуйста, подтвердите ваше участие до 04 сентября Янине Волозиной (yanina.v@rose.ru, +7 967 123-92-19)
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