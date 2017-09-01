Официальное открытие восьмого сезона выставки Lexus Hybrid Art, / 05 сентября в 17:00

Lexus

Уважаемые коллеги!

Рады пригласить вас на официальное открытие восьмого сезона выставки Lexus Hybrid Art, которое пройдет 5 сентября в 17:00 в многофункциональном пространстве Lexus Dome.

В этом году ведущие российские художники представят арт-объекты в мультифункциональном бренд-пространстве Lexus Dome. В экспозиции будут объединены работы, отвечающие мировому тренду hidden art. «Cпрятанное искусство» растворится в окружающей среде, адаптируется под архитектуру пространства и повторит существующие формы Lexus Dome, настойчиво напоминая, что истинные ценности не лежат на поверхности, а заслуживают усилий поиска.

Участники выставки: Андрей Бартенев, Алексей Трегубов, Ольга Божко, Андрей Топунов, Олег и Ольга Татаринцевы, Анна Вазоф, Александр Дашевский, Playtronica и Анна Мохова, Виктор Поляков, Олег Черников.

Во вложении вы найдете электронное приглашение и карту проезда.

Пресс-кит (релиз, иллюстрации, биографии художников) можно скачать по ссылке.

Дата: 5 сентября (вторник)

Сбор гостей:16:30

Адрес: Lexus Dome,1-й Красногвардейский пр-д, 21/1, башня «Око», 6 этаж.

Пожалуйста, подтвердите ваше участие до 04 сентября Янине Волозиной (yanina.v@rose.ru , +7 967 123-92-19)

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