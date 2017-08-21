ММС Рус объявляет цены на новый Mitsubishi ASX в России

Mitsubishi

Накануне официальный дистрибьютор Mitsubishi Motors в России компания «MMC Рус» официально объявил о возобновлении поставок Mitsubishi ASХ. Автомобили для Российского рынка будут производится на заводе Mitsubishi Motors в городе Окадзаки (Япония).

Компактный кроссовер Mitsubishi ASX возвращается на Российский рынок обновленным. Инженерами Mitsubishi были внесены качественные изменения, коснувшиеся как внешнего облика модели, так и его технических характеристик.

Цены на автомобили 2018 модельного года начинаются от 1 099 000 руб.

Автомобили будут оснащаются уже знакомыми и проверенными на российских дорогах двигателями 1.6л (86кВт (117л.с) стандарта ЕВРО-5 в комбинации с 5-ти ступенчатой механической трансмиссией и 2.0л (110кВт (150л.с) стандарта ЕВРО-5 с вариатором INVECS-III.

Mitsubishi ASX 2018 модельного года будет доступен в пяти исполнениях:



Комплектация Цена (с НДС) Доплата за цвет 1 1.6 2WD INFORM MT 1 099 000 15 000 ₽ 2 1.6 2WD INVITE MT 1 139 990 ₽ 3 1.6 2WD INTENSE MT 1 189 990 ₽ 4 2.0 4WD INTENSE CVT 1 339 990 ₽ 5 2.0 4WD INSTYLE CVT 1 479 990 ₽

Первые автомобили поступят в официальные дилерские центры марки в России в середине августа на Дальнем Востоке и с середины сентября во всех остальных регионах. Прием заказов уже открыт.

Больше информации об автомобилях Mitsubishi вы можете найти по ссылке: media.mitsubishi-motors.ru

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