ММС Рус объявляет цены на новый Mitsubishi ASX в России
Накануне официальный дистрибьютор Mitsubishi Motors в России компания «MMC Рус» официально объявил о возобновлении поставок Mitsubishi ASХ. Автомобили для Российского рынка будут производится на заводе Mitsubishi Motors в городе Окадзаки (Япония).
Компактный кроссовер Mitsubishi ASX возвращается на Российский рынок обновленным. Инженерами Mitsubishi были внесены качественные изменения, коснувшиеся как внешнего облика модели, так и его технических характеристик.
Цены на автомобили 2018 модельного года начинаются от 1 099 000 руб.
Автомобили будут оснащаются уже знакомыми и проверенными на российских дорогах двигателями 1.6л (86кВт (117л.с) стандарта ЕВРО-5 в комбинации с 5-ти ступенчатой механической трансмиссией и 2.0л (110кВт (150л.с) стандарта ЕВРО-5 с вариатором INVECS-III.
Mitsubishi ASX 2018 модельного года будет доступен в пяти исполнениях:
|Комплектация
|Цена (с НДС)
|Доплата за цвет
|1
|1.6 2WD INFORM MT
|1 099 000
|15 000 ₽
|2
|1.6 2WD INVITE MT
|1 139 990 ₽
|3
|1.6 2WD INTENSE MT
|1 189 990 ₽
|4
|2.0 4WD INTENSE CVT
|1 339 990 ₽
|5
|2.0 4WD INSTYLE CVT
|1 479 990 ₽
Первые автомобили поступят в официальные дилерские центры марки в России в середине августа на Дальнем Востоке и с середины сентября во всех остальных регионах. Прием заказов уже открыт.
Больше информации об автомобилях Mitsubishi вы можете найти по ссылке: media.mitsubishi-motors.ru
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