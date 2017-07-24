Motul укрепляет отношения с McLaren GT

С 24 по 26 августа на территории курорта «Горки Город» пройдет спортивный праздник Motul Extreme Show. Вас ждет заключительный этап чемпионата России по стантрайдингу Stunt Champ 2017, уникальное соревнование хард-эндуро Motul King of the Hill и экстремальное шоу Motul Extreme Show. Для всех гостей курорта «Горки Город» вход по пригласительным билетам.

Motul extreme show

На курорте «Горки Город» все желающие и фанаты экстрима увидят Motul Extreme Show, где показательные выступления проведут атлеты разных дисциплин.

В категории «Дрифт» парные заезды проведут известные российские гонщики — Георгий «Гоча» Чивчян и Аркадий Цареградцев. Георгий — один из самых титулованных российских дрифтеров и первый, кто выступил на самом престижном мировом соревновании D1 GP. Аркадий — многократный победитель соревнований по дрифту и технический директор трека «Красное кольцо».

Дисциплину «Стантрайдинг» представит команда Legend Stunt Team. Марат Канкадзе, Юрий Верховников и Григорий Талдыкин — трое профессиональных стантрайдеров. У них огромный опыт выступления не только в России, но и на чемпионатах мира по мотогонкам MotoGP™ и FIM Superbike World Championship, а также на международной мотоциклетной выставке Intermot.

Дисциплину FMX (Motocross Freestyle) представят Алексей Колесников, команда FMX13, а также итальянские райдеры Ванни Оддера и Массимо Бьянкончини. Алексей — один из немногих спортсменов в России, кто долго и целенаправленно развивается в этой дисциплине, и единственный российский гонщик, кто выступал в самом авторитетном мировом турнире — Red Bull X-Fighters.

Также на территории курорта будет возведен бассейн ёмкостью 450 000 литров для выступления атлетов Jet Ski Freestyle. Алексей Курамшин, чемпион мира по аквабайку, мастер спорта России по водно-моторному спорту, и другие спортсмены покажут уникальные акробатические трюки на гидроциклах.

Motul king of the hill

Главным событием праздника станет соревнование хард-эндуро Motul King of the Hill. Соревнование проводится во второй раз, но по-прежнему не имеет аналогов в России. Гонка пройдет 26 августа.

Заезд стартует непосредственно от казино в игровой зоне курорта. Часть маршрута пройдет по набережной реки, вдоль апартаментов курорта. Участникам предстоит преодолеть около 20 километров трассы с естественными и искусственными препятствиями и перепадом высот около 1 850 метров — прямо до пика «Черная Пирамида», самой высокой точки курорта — 2 375 метров над уровнем море.

В 2016 году соревнования проходили в начале октября, и выпавший снег на последних участках трассы спортсмены описывали как уникальное сочетание покрытий для одной гонки. В этих тяжелых условиях победу одержал Сергей Белокрылин. Профессиональный мотогонщик из Краснодара, Сергей впервые сел на мотоцикл еще в 5 лет, и с тех пор занимается мотокроссом. В этом году Сергей будет защищать свой титул «Короля Горы» и наравне с другими спортсменами участвовать в гонке Motul King of the Hill 2017.

Stunt champ 2017

В этом году при поддержке компании Motul и после трехлетнего перерыва возобновлен российский чемпионат по стантрайдингу — трюковой езде на специально подготовленном мотоцикле.

Третий и финальный этап пройдет на территории курорта «Горки Город» 24 и 25 августа. Более двадцати спортсменов будут участвовать в соревновании и сражаться за призовой фонд размером более 500 000 рублей.

Завершит мероприятие праздничный концерт группы EASY DIZZI — первого официального трибьют-коллектива AC/DC в России.

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www.motulkinghill.ru

Motul King of the Hill 2016

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