Три модели KIA стали победителями в своих сегментах в престижном рейтинге J.D. Power APEAL 2017

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KIA Soul, KIA Niro и KIA Cadenza стали победителями в своих сегментах ежегодного рейтинга ходовых характеристик, качества изготовления и компоновки автомобилей — J.D. Power APEAL 2017.

KIA — единственный массовый бренд, сразу три модели которого возглавили в этом году рейтинг в своих сегментах.

Для городского кроссовера Soul — это уже пятая высшая награда в рейтинге J.D. Power APEAL.

Компактный гибридный кроссовер Niro и премиальный седан Cadenza впервые стали победителями в рейтинге J.D. Power APEAL.

Ирвайн (Калифорния, США), 31 июля 2017 г. — Сразу три модели KIA: городской кроссовер Soul, компактный гибридный кроссовер Niro и премиальный полноразмерный седан Cadenza — стали победителями в своих сегментах в рейтинге ходовых характеристик, качества изготовления и компоновки автомобилей (Automotive Performance, Execution And Layout) J.D. Power APEAL 2017. Этот ежегодный рейтинг составляется самой авторитетной в глобальной автоиндустрии компанией в области маркетинговых исследований и информации — J.D. Power (США).

KIA — единственный из всех представленных на рынке США массовых брендов, моделям которого удалось одержать в 2017 победы сразу в трех категориях этого престижного рейтинга, аналогичного результата смогли добиться еще лишь два бренда премиального сегмента. Награда KIA Niro досталась в категории «Компактные кроссоверы», KIA Soul стал победителем в категории «Компактные многоцелевые автомобили», а седан KIA Cadenza признан лучшим в категории «Полноразмерные автомобили».

Новый успех пришел к KIA Motors вскоре после того, как второй год подряд бренд KIA был признан № 1 среди всех автопроизводителей в рейтинге качества новых автомобилей J.D. Power Initial Quality Study (IQS). В этот выдающийся результат внесли свой вклад и все три модели, теперь удостоенные высших наград в рейтинге J.D. Power APEAL 2017, которые ранее были названы лучшими в сегментах по итогам исследования J.D. Power IQS 2017.

«Клиенты всегда выбирают такие автомобили, владением которыми они смогут гордиться. И то, что сразу три высшие награды J.D. Power APEAL достались моделям KIA, отражает стратегическое внимание бренда к тому, чтобы у наших клиентов были все основания для такой гордости, — комментирует событие вице-президент KIA Motors America по продуктовому планированию Орт Хедрик (Orth Hedrick). — Сегодня у покупателей возможности выбора широки, как никогда. Они стараются выбрать автомобили, в которых сочетались бы лучший дизайн, самые современные технологии, высокий уровень безопасности, экономичность и премиальный уровень оснащения. Чем больше потенциальных клиентов день ото дня открывают для себя факт, что сейчас KIA является производителем автомобилей по-настоящему мирового уровня, тем больше они убеждаются в том, что такие модели как Niro, Soul и Cadenza — великолепные образцы именно этого сочетания».

Несмотря на высочайший уровень конкуренции в быстрорастущем сегменте компактных кроссоверов, новая гибридная модель Niro продемонстрировала результат, на 51 балл превышающий среднее значение в сегменте, что является великолепным показателем. Cadenza удалось опередить серьезных соперников по традиционно конкурентному сегменту полноразмерных автомобилей также с впечатляющим результатом — 27 баллов выше среднего показателя. Для KIA Soul это уже пятая победа в рейтинге APEAL (прежние награды были завоеваны в 2012, 2013, 2014 и 2016 годах). Городской кроссовер — обладатель самого большого числа наград APEAL в модельном ряду KIA.

Рейтинг J.D. Power APEAL оценивает степень удовлетворенности владельцев автомобилей своей покупкой в течение первых 90 дней эксплуатации. Результаты опросов разделены на 10 групп параметров, оцениваемых по отдельности: экстерьер, интерьер, простор и возможности перевозки багажа, работа аудиосистемы, удобство посадки, работа системы отопления и вентиляции, динамика автомобиля, работа силового агрегата, обзорность и топливная экономичность.

Подробности о модельной линейке KIA Motors в России и многочисленных наградах KIA можно узнать в любом дилерском центре бренда на территории Российской Федерации, а также на сайте www.kia.ru .

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