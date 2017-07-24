Bosch продемонстрирует на выставке MIMS Automechanika Moscow 2017 концепцию Connected Workshop

Новое программное обеспечение Bosch Connected Repair для автомобильных СТО.

Решения в области телематики для компаний автомобильной индустрии и корпоративных автопарков.

Инновационное диагностическое оборудование.

Тормозные жидкости нового поколения Bosch ENV4 и ENV6 с улучшенными характеристиками.

Новая программа партнерства для малых СТО.

Автомастерская Bosch будет находиться на открытой площадке ЦВК «Экспоцентр» между павильонами 1 и «Форум».

С 21 по 24 августа компания Bosch в рамках выставки MIMS Automechanika Moscow 2017 представит концепцию современной станции технического обслуживания — Connected Workshop.

Новое программное обеспечение Bosch Connected Repair позволит объединить диагностическое оборудование СТО в единую сеть. С помощью подключения приборов к сети автомастерская получает ряд преимуществ: результаты диагностики и регулировок автоматически заносятся в общую базу данных, позволяя сохранять всю информацию о состоянии автомобиля и вести историю его ремонта. Сведения по автомобилю клиента в любой момент доступны специалистам СТО.

На стенде Bosch продемонстрирует возможности подключения транспортных средств к сети для компаний автомобильной индустрии и корпоративных парков. Компактное устройство от Bosch способно записывать и передавать на сервер текущие GPS-координаты и всю информацию о параметрах движения транспортного средства. Использование телематики позволит операторам транспортных компаний осуществлять контроль за передвижением каждой машины, собирать статистику перевозок и более эффективно управлять парком предприятия. Автомобильные компании смогут предлагать клиентам удаленную диагностику в случае поломки транспортных средств. Страховые службы получат возможность производить анализ статистики движения при аварийных случаях. Bosch рассматривает различные области применения телематики и сотрудничество с заинтересованными компаниями.

Среди диагностического и гаражного оборудования Bosch будут представлены инновационный бесконтактный стенд измерения углов установки колес FWA 9000, стенд DAS 1000 для калибровки систем помощи водителю, новый прибор TTM 2104 для оценки состояния протектора шин. Подобное техническое оснащение впервые демонстрируется в России.

Автозапчасти являются неотъемлемой частью любой СТО. На стенде будет представлен полный ассортимент продукции Bosch для обслуживания автомобилей — от свечей зажигания до рулевых систем. В числе прочих компонентов будут представлены инновационные тормозные жидкости нового поколения Bosch ENV4 и Bosch ENV6. Они разработаны и испытаны в соответствии с требованиями автопроизводителей к современным тормозным системам. Новые жидкости обладают пониженной вязкостью, высокой температурой кипения, оптимизированными смазывающими характеристиками для предотвращения шумов и коррозии. Это увеличивает срок службы гидравлических компонентов и интервалы замены жидкости. Bosch ENV4 и ENV6 также позволяют произвести безошибочную замену любых гликолевых тормозных жидкостей DOT3, DOT5.1, DOT 4 классов 4 и 6.

Посетители MIMS Automechanika Moscow 2017 смогут узнать о вступлении компании Мишлен в программу лояльности Extra, созданную Bosch для СТО и магазинов автозапчастей. Все партнеры программы уже сейчас могут получать дополнительные бонусные баллы за закупку шин MICHELIN. Более подробную информацию можно будет получить на стенде Bosch.

На выставке компания Bosch также представит новую программу партнерства для малых СТО. Она предназначена для тех автосервисов, которые по каким-либо причинам не подходят под стандарты сервисной концепции Бош Модуль. Программа партнерства позволит СТО выделиться на рынке, получить отличительное внешнее оформление, воспользоваться технологиями и поддержкой компании, а также приобретать запчасти Bosch на выгодных условиях напрямую от официальных дилеров.

Выставочный стенд Bosch будет располагаться на открытой площадке ЦВК «Экспоцентр» между павильонами 1 и «Форум». Приглашаем всех желающих познакомиться с современными технологиями сервисного обслуживания!

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